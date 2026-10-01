https://sputniknews.uz/20261001/muddatidan-oldin-pensiya-60870982.html
Айрим ишдан бўшатилган ходимларга муддатидан олдин пенсия тайинланади
Айрим ишдан бўшатилган ходимларга муддатидан олдин пенсия тайинланади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда ишдан бўшатилган айрим тоифадаги ходимларга, агар улар уч ой ичида муносиб иш топмаса, муддатидан олдин ёшга доир пенсия тайинланиши мумкин бўлади. Ҳуқуқ 58 ёшдан 60 ёшгача бўлган, камида 25 йиллик иш стажига эга эркаклар ва 53 ёшдан 55 ёшгача бўлган, камида 20 йиллик иш стажига эга аёллар учун назарда тутилган.
2026-10-01T13:12+0500
2026-10-01T13:12+0500
2026-10-01T13:12+0500
жамият
пенсия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1417/75/14177569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42894f4ddf1101ad677df78d82814088.jpg
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Ўзбекистонда айрим асослар бўйича меҳнат шартномаси бекор қилинган ходимларга муддатидан олдин ёшга доир пенсия тайинлаш тартиби белгиланди. Бу Ҳукуматнинг 28 сентябрдаги қарори билан тасдиқланган маъмурий регламентда назарда тутилган.Бунинг учун фуқаро Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали тегишли сўров юборади. Аризага меҳнат шартномаси бекор қилинганлиги ҳақидаги буйруқ нусхаси илова қилинади. Меҳнат стажи тўлиқ рақамлаштирилмаган бўлса, меҳнат дафтарчаси нусхаси ҳам тақдим этилади.Маҳаллий меҳнат органи тақдим этилган ҳужжатларни 2 иш куни ичида текширади. Шундан сўнг ариза берувчи иш қидираётган шахс сифатида рўйхатга олинади ва унга 3 ой давомида мақбул иш топиш чоралари кўрилади.Агар 3 ой давомида мақбул иш топилмаса, шахс ишсиз деб эътироф этилади ва муддатидан олдин пенсия тайинлаш учун тақдимнома Пенсия жамғармасига юборилади. Қайд этилишича, ушбу давлат хизмати бепул кўрсатилади.Пенсия тайинланганидан кейин ишсизлик нафақасини тўлаш кейинги ойдан бошлаб тўхтатилади.
https://sputniknews.uz/20260929/ish-staj-hisoblash-tolov-60818785.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1417/75/14177569_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_8ccae79d654fe0005f55fb9d132fbcf0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, пенсия, ўзбекистон
жамият, пенсия, ўзбекистон
Айрим ишдан бўшатилган ходимларга муддатидан олдин пенсия тайинланади
Муддатидан олдин пенсияни расмийлаштириш учун Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали ариза топшириш лозим.
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik.
Ўзбекистонда айрим асослар бўйича меҳнат шартномаси бекор қилинган ходимларга муддатидан олдин ёшга доир пенсия тайинлаш тартиби белгиланди. Бу Ҳукуматнинг 28 сентябрдаги қарори билан тасдиқланган маъмурий регламентда назарда тутилган
.
Янги тартибга кўра, меҳнат шартномаси алоҳида асослар бўйича бекор қилинган 58–60 ёшдаги, умумий меҳнат стажи камида 25 йил бўлган эркаклар ҳамда 53–55 ёшдаги, умумий меҳнат стажи камида 20 йил бўлган аёллар муддатидан олдин ёшга доир пенсия тайинлаш учун мурожаат қилиши мумкин.
Бунинг учун фуқаро Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали тегишли сўров юборади. Аризага меҳнат шартномаси бекор қилинганлиги ҳақидаги буйруқ нусхаси илова қилинади. Меҳнат стажи тўлиқ рақамлаштирилмаган бўлса, меҳнат дафтарчаси нусхаси ҳам тақдим этилади.
Маҳаллий меҳнат органи тақдим этилган ҳужжатларни 2 иш куни ичида текширади. Шундан сўнг ариза берувчи иш қидираётган шахс сифатида рўйхатга олинади ва унга 3 ой давомида мақбул иш топиш чоралари кўрилади.
Агар 3 ой давомида мақбул иш топилмаса, шахс ишсиз деб эътироф этилади ва муддатидан олдин пенсия тайинлаш учун тақдимнома Пенсия жамғармасига юборилади. Қайд этилишича, ушбу давлат хизмати бепул кўрсатилади.
Пенсия тайинланганидан кейин ишсизлик нафақасини тўлаш кейинги ойдан бошлаб тўхтатилади.