Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261001/muddatidan-oldin-pensiya-60870982.html
Айрим ишдан бўшатилган ходимларга муддатидан олдин пенсия тайинланади
Айрим ишдан бўшатилган ходимларга муддатидан олдин пенсия тайинланади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда ишдан бўшатилган айрим тоифадаги ходимларга, агар улар уч ой ичида муносиб иш топмаса, муддатидан олдин ёшга доир пенсия тайинланиши мумкин бўлади. Ҳуқуқ 58 ёшдан 60 ёшгача бўлган, камида 25 йиллик иш стажига эга эркаклар ва 53 ёшдан 55 ёшгача бўлган, камида 20 йиллик иш стажига эга аёллар учун назарда тутилган.
2026-10-01T13:12+0500
2026-10-01T13:12+0500
жамият
пенсия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1417/75/14177569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42894f4ddf1101ad677df78d82814088.jpg
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Ўзбекистонда айрим асослар бўйича меҳнат шартномаси бекор қилинган ходимларга муддатидан олдин ёшга доир пенсия тайинлаш тартиби белгиланди. Бу Ҳукуматнинг 28 сентябрдаги қарори билан тасдиқланган маъмурий регламентда назарда тутилган.Бунинг учун фуқаро Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали тегишли сўров юборади. Аризага меҳнат шартномаси бекор қилинганлиги ҳақидаги буйруқ нусхаси илова қилинади. Меҳнат стажи тўлиқ рақамлаштирилмаган бўлса, меҳнат дафтарчаси нусхаси ҳам тақдим этилади.Маҳаллий меҳнат органи тақдим этилган ҳужжатларни 2 иш куни ичида текширади. Шундан сўнг ариза берувчи иш қидираётган шахс сифатида рўйхатга олинади ва унга 3 ой давомида мақбул иш топиш чоралари кўрилади.Агар 3 ой давомида мақбул иш топилмаса, шахс ишсиз деб эътироф этилади ва муддатидан олдин пенсия тайинлаш учун тақдимнома Пенсия жамғармасига юборилади. Қайд этилишича, ушбу давлат хизмати бепул кўрсатилади.Пенсия тайинланганидан кейин ишсизлик нафақасини тўлаш кейинги ойдан бошлаб тўхтатилади.
https://sputniknews.uz/20260929/ish-staj-hisoblash-tolov-60818785.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1417/75/14177569_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_8ccae79d654fe0005f55fb9d132fbcf0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, пенсия, ўзбекистон
жамият, пенсия, ўзбекистон

Айрим ишдан бўшатилган ходимларга муддатидан олдин пенсия тайинланади

13:12 01.10.2026
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2026
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Муддатидан олдин пенсияни расмийлаштириш учун Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали ариза топшириш лозим.
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Ўзбекистонда айрим асослар бўйича меҳнат шартномаси бекор қилинган ходимларга муддатидан олдин ёшга доир пенсия тайинлаш тартиби белгиланди. Бу Ҳукуматнинг 28 сентябрдаги қарори билан тасдиқланган маъмурий регламентда назарда тутилган.
Янги тартибга кўра, меҳнат шартномаси алоҳида асослар бўйича бекор қилинган 58–60 ёшдаги, умумий меҳнат стажи камида 25 йил бўлган эркаклар ҳамда 53–55 ёшдаги, умумий меҳнат стажи камида 20 йил бўлган аёллар муддатидан олдин ёшга доир пенсия тайинлаш учун мурожаат қилиши мумкин.
Бунинг учун фуқаро Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали тегишли сўров юборади. Аризага меҳнат шартномаси бекор қилинганлиги ҳақидаги буйруқ нусхаси илова қилинади. Меҳнат стажи тўлиқ рақамлаштирилмаган бўлса, меҳнат дафтарчаси нусхаси ҳам тақдим этилади.
Маҳаллий меҳнат органи тақдим этилган ҳужжатларни 2 иш куни ичида текширади. Шундан сўнг ариза берувчи иш қидираётган шахс сифатида рўйхатга олинади ва унга 3 ой давомида мақбул иш топиш чоралари кўрилади.
Агар 3 ой давомида мақбул иш топилмаса, шахс ишсиз деб эътироф этилади ва муддатидан олдин пенсия тайинлаш учун тақдимнома Пенсия жамғармасига юборилади. Қайд этилишича, ушбу давлат хизмати бепул кўрсатилади.
Пенсия тайинланганидан кейин ишсизлик нафақасини тўлаш кейинги ойдан бошлаб тўхтатилади.
Узбекские сумы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.09.2026
Ишламайдиган оила аъзоларига иш стажи ҳисоблаш мумкин бўлади — қанча тўлаш керак
29 Сентябр, 12:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0