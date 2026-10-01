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https://sputniknews.uz/20261001/gaz-neft-komir-60885808.html
Газ, нефть ва кўмир ишлаб чиқариш камаймоқда – инфографика
Газ, нефть ва кўмир ишлаб чиқариш камаймоқда – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Республикада газ ишлаб чиқариш бир йилда 16,3 фоизга камайди. 01.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-01T19:33+0500
2026-10-01T19:33+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
газ
нефть
кўмир маҳсулоти
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Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–август ойларида табиий газ, нефть, газ конденсати ва кўмир ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан камайди. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.Ҳисобот даврида республикада 24,2 млрд куб метр табиий газ ишлаб чиқарилди. Уни ишлаб чиқариш бир йилда 16,3 фоизга камайди.Саккиз ойда нефть қазиб олиш ҳажми 425 минг тоннани ташкил қилди. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,1 фоизга кам.Шунингдек, 4,4 млн тонна кўмир қазиб олинган. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 10,2 фоизга кам.
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инфографика, миллий статистика қўмитаси , газ, нефть, кўмир маҳсулоти, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , газ, нефть, кўмир маҳсулоти, инфографика

Газ, нефть ва кўмир ишлаб чиқариш камаймоқда – инфографика

19:33 01.10.2026
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Республикада газ ишлаб чиқариш бир йилда 16,3 фоизга камайди.
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–август ойларида табиий газ, нефть, газ конденсати ва кўмир ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан камайди. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
Ҳисобот даврида республикада 24,2 млрд куб метр табиий газ ишлаб чиқарилди. Уни ишлаб чиқариш бир йилда 16,3 фоизга камайди.
Саккиз ойда нефть қазиб олиш ҳажми 425 минг тоннани ташкил қилди. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 2,1 фоизга кам.
Шунингдек, 4,4 млн тонна кўмир қазиб олинган. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 10,2 фоизга кам.
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