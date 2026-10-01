https://sputniknews.uz/20261001/benzin-dizel-60885576.html
Бензин ва дизель ишлаб чиқариш ҳажми ошди – инфографика
Бензин ва дизель ишлаб чиқариш ҳажми ошди – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Дизель ёқилғисини ишлаб чиқариш ҳажми бир йилда 6,1 фоизга ўсди. 01.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-01T18:23+0500
2026-10-01T18:23+0500
2026-10-01T18:23+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
бензин
дизель
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60883806_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79ddd7cb79929275ca1917873ce09054.png
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–август ойларида автомобиль бензини ишлаб чиқариш ҳажми 811,3 минг тоннани ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 4,6 фоизга ошган.Ҳисобот даврида 834,3 минг тонна дизель ёқилғиси ҳам ишлаб чиқарилди. Уни ишлаб чиқариш ҳажми бир йилда 6,1 фоизга ўсди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60883806_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_32206996b1b2c1c90130e034f6251810.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , бензин, дизель, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , бензин, дизель, инфографика
Бензин ва дизель ишлаб чиқариш ҳажми ошди – инфографика
Дизель ёқилғисини ишлаб чиқариш ҳажми бир йилда 6,1 фоизга ўсди.
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–август ойларида автомобиль бензини ишлаб чиқариш ҳажми 811,3 минг тоннани ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 4,6 фоизга ошган.
Ҳисобот даврида 834,3 минг тонна дизель ёқилғиси ҳам ишлаб чиқарилди. Уни ишлаб чиқариш ҳажми бир йилда 6,1 фоизга ўсди.