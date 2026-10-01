Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261001/benzin-dizel-60885576.html
Бензин ва дизель ишлаб чиқариш ҳажми ошди – инфографика
Бензин ва дизель ишлаб чиқариш ҳажми ошди – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Дизель ёқилғисини ишлаб чиқариш ҳажми бир йилда 6,1 фоизга ўсди. 01.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-01T18:23+0500
2026-10-01T18:23+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
бензин
дизель
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60883806_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79ddd7cb79929275ca1917873ce09054.png
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–август ойларида автомобиль бензини ишлаб чиқариш ҳажми 811,3 минг тоннани ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 4,6 фоизга ошган.Ҳисобот даврида 834,3 минг тонна дизель ёқилғиси ҳам ишлаб чиқарилди. Уни ишлаб чиқариш ҳажми бир йилда 6,1 фоизга ўсди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60883806_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_32206996b1b2c1c90130e034f6251810.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, миллий статистика қўмитаси , бензин, дизель, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , бензин, дизель, инфографика

Бензин ва дизель ишлаб чиқариш ҳажми ошди – инфографика

18:23 01.10.2026
Oбуна бўлиш
Дизель ёқилғисини ишлаб чиқариш ҳажми бир йилда 6,1 фоизга ўсди.
Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–август ойларида автомобиль бензини ишлаб чиқариш ҳажми 811,3 минг тоннани ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 4,6 фоизга ошган.
Ҳисобот даврида 834,3 минг тонна дизель ёқилғиси ҳам ишлаб чиқарилди. Уни ишлаб чиқариш ҳажми бир йилда 6,1 фоизга ўсди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0