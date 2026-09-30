https://sputniknews.uz/20260930/uzbekistan-belarus-tadbirkorlar-loyihalar-60836484.html
Хивада Ўзбекистон ва Беларусь тадбиркорлари янги қўшма лойиҳаларни келишиб олди
Хивада Ўзбекистон ва Беларусь тадбиркорлари янги қўшма лойиҳаларни келишиб олди
Sputnik Ўзбекистон
Хивада Ўзбекистон ва Беларусь ўртасида 15 та ҳудудлараро келишув имзоланди. Томонлар саноат, агросаноат, таълим, тиббиёт ва туризм соҳаларида янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирмоқда.
2026-09-30T10:02+0500
2026-09-30T10:02+0500
2026-09-30T10:29+0500
қишлоқ хўжалиги
ўзбекистон олий мажлиси сенати
иқтисод
ўзбекистон
беларусь
хива
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60836316_104:250:1176:853_1920x0_80_0_0_1f54a5d23b80878934e52356d0ee9765.jpg
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Хивада Ўзбекистон–Беларусь парламентлараро форуми ва тадбиркор аёлларнинг тўртинчи бизнес-форуми доирасида қатор келишувлар имзоланди ва янги қўшма лойиҳалар бўйича таклифлар билдирилди. Бу ҳақда Сенат матбуот хизмати хабар берди.Жумладан, икки мамлакат маҳаллий вакиллик органлари ўртасида ҳудудлараро ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган 15 та икки томонлама келишув имзоланди. Улар ҳудудлар ўртасида тўғридан-тўғри алоқалар ва амалий ҳамкорликни ривожлантиришни назарда тутади.Бизнес форумнинг агросаноат йўналишидаги шўъбаси якунида эса 11 та шартнома имзоланган.Шунингдек, чорвачилик генетикаси ва ветеринария, селекция ва уруғчилик, агробиотехнологиялар, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш ҳамда юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳам истиқболли йўналишлар сифатида белгиланди.Саноат соҳасида қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва қўшма корхоналар ташкил этиш масалалари кўриб чиқилди.Таълим ва илм-фан йўналишида муҳандислик соҳалари учун қўшма кадрлар тайёрлаш, генетика ва замонавий технологиялар бўйича тадқиқотлар ўтказиш режалаштирилмоқда. Тиббиётда она ва бола саломатлиги, педиатрия, соғлиқни сақлашни рақамлаштириш ва фармацевтика соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш таклиф этилди.Туризм соҳасида эса Ўзбекистон ва Беларусь йўналишларини бирлаштирган янги туристик маҳсулотлар ва қўшма маршрутлар яратиш, уларни учинчи давлатлар бозорларига олиб чиқиш режалаштирилмоқда. Йиғилиш якунида туристик хизматлар ва соҳа бўйича ҳамкорликка оид келишув ва меморандумлар имзоланди.
https://sputniknews.uz/20260922/khiva-uzbekistan-belarus-forum-60629947.html
ўзбекистон
беларусь
хива
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60836316_206:216:1055:853_1920x0_80_0_0_14d386c766c0498ac57a4008535be67b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қишлоқ хўжалиги, ўзбекистон олий мажлиси сенати, иқтисод, ўзбекистон, беларусь, хива
қишлоқ хўжалиги, ўзбекистон олий мажлиси сенати, иқтисод, ўзбекистон, беларусь, хива
Хивада Ўзбекистон ва Беларусь тадбиркорлари янги қўшма лойиҳаларни келишиб олди
10:02 30.09.2026 (янгиланди: 10:29 30.09.2026)
Хивада Ўзбекистон ва Беларусь ўртасида 15 та ҳудудлараро келишув имзоланди, саноат, агросаноат ва туризмда янги қўшма лойиҳалар белгиланди.
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Хивада Ўзбекистон–Беларусь парламентлараро форуми ва тадбиркор аёлларнинг тўртинчи бизнес-форуми доирасида қатор келишувлар имзоланди ва янги қўшма лойиҳалар бўйича таклифлар билдирилди. Бу ҳақда Сенат матбуот хизмати хабар берди
.
Жумладан, икки мамлакат маҳаллий вакиллик органлари ўртасида ҳудудлараро ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган 15 та икки томонлама келишув имзоланди. Улар ҳудудлар ўртасида тўғридан-тўғри алоқалар ва амалий ҳамкорликни ривожлантиришни назарда тутади.
Бизнес форумнинг агросаноат йўналишидаги шўъбаси якунида эса 11 та шартнома имзоланган.
Томонлар Беларусда ишлаб чиқариладиган қишлоқ хўжалиги техникасини Ўзбекистонда маҳаллийлаштириш, қўшма ишлаб чиқариш корхоналарини ташкил этиш ва инвестиция лойиҳаларини кўпайтириш имкониятларини муҳокама қилди.
Шунингдек, чорвачилик генетикаси ва ветеринария, селекция ва уруғчилик, агробиотехнологиялар, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш ҳамда юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳам истиқболли йўналишлар сифатида белгиланди.
Саноат соҳасида қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва қўшма корхоналар ташкил этиш масалалари кўриб чиқилди.
Таълим ва илм-фан йўналишида муҳандислик соҳалари учун қўшма кадрлар тайёрлаш, генетика ва замонавий технологиялар бўйича тадқиқотлар ўтказиш режалаштирилмоқда. Тиббиётда она ва бола саломатлиги, педиатрия, соғлиқни сақлашни рақамлаштириш ва фармацевтика соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш таклиф этилди.
Туризм соҳасида эса Ўзбекистон ва Беларусь йўналишларини бирлаштирган янги туристик маҳсулотлар ва қўшма маршрутлар яратиш, уларни учинчи давлатлар бозорларига олиб чиқиш режалаштирилмоқда. Йиғилиш якунида туристик хизматлар ва соҳа бўйича ҳамкорликка оид келишув ва меморандумлар имзоланди.