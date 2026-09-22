Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260922/khiva-uzbekistan-belarus-forum-60629947.html
Хивадаги Ўзбекистон–Беларусь форумида иқтисодий келишувлар муҳокама қилинади
Хивадаги Ўзбекистон–Беларусь форумида иқтисодий келишувлар муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Хивада 29–30 сентябрь кунлари Ўзбекистон–Беларусь парламентлараро форуми бўлиб ўтади. Томонлар саноат кооперацияси, ҳудудлараро алоқалар ва савдони кенгайтириш, янги келишув ва шартномаларни тайёрлаш масалаларини муҳокама қилмоқда
2026-09-22T10:36+0500
2026-09-22T10:36+0500
форум
иқтисод
савдо
ҳамкорлик
хива
учрашув
ўзбекистон
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/16/60629653_0:181:1280:901_1920x0_80_0_0_43db4292fdc12c3515849e298add944f.jpg
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Ўзбекистоннинг Беларусдаги элчиси Нуриддин Мамажонов ва Беларусь Республикаси Кенгашининг Халқаро ишлар ва миллий хавфсизлик бўйича доимий комиссияси раиси Сергей Алейник учрашди. Мулоқотда Ўзбекистон–Беларусь парламентлараро форумига тайёргарлик масалалари муҳокама қилинди. Бу ҳақда элчихона матбуот хизмати хабар берди.Форум 29–30 сентябрь кунлари Хивада бўлиб ўтади. Унинг кун тартиби парламентлараро мулоқот билан чекланмайди. Томонлар тадбир доирасида аниқ иқтисодий натижаларга эришиш, жумладан, келишувлар ва тижорат шартномаларини тайёрлашга эътибор қаратмоқда.Форум дастуридан Ўзбекистон–Беларусь аёллар бизнес-форумининг тўртта мавзули сессияси, икки мамлакат маҳсулотлари кўргазмаси, парламентлараро комиссия йиғилиши, маҳаллий ҳокимият вакиллари ҳамда ёшлар кенгашлари учрашувлари ўрин олган.Сергей Алейникнинг таъкидлашича, парламентлараро ҳамкорлик икки мамлакат раҳбарлари ўртасида эришилган келишувларни амалга оширишга хизмат қилиши керак.
https://sputniknews.uz/20260830/uzbekistan-belarus-harbiy-hamkorlik-muhokama-60072604.html
хива
ўзбекистон
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/16/60629653_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6078d5e90ca7f9e1eea352d4f76247ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
форум, иқтисод, савдо, ҳамкорлик, хива, учрашув, ўзбекистон, беларусь
форум, иқтисод, савдо, ҳамкорлик, хива, учрашув, ўзбекистон, беларусь

Хивадаги Ўзбекистон–Беларусь форумида иқтисодий келишувлар муҳокама қилинади

10:36 22.09.2026
© Посольство Узбекистана в БеларусиУзбекистан и Беларусь обсудили подготовку к форуму в Хиве
Узбекистан и Беларусь обсудили подготовку к форуму в Хиве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.09.2026
© Посольство Узбекистана в Беларуси
Oбуна бўлиш
29–30 сентябрь кунлари Хивада Ўзбекистон–Беларусь парламентлараро форуми бўлиб ўтади. Тадбир доирасида келишувлар ва тижорат шартномалари тайёрланмоқда.
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Ўзбекистоннинг Беларусдаги элчиси Нуриддин Мамажонов ва Беларусь Республикаси Кенгашининг Халқаро ишлар ва миллий хавфсизлик бўйича доимий комиссияси раиси Сергей Алейник учрашди. Мулоқотда Ўзбекистон–Беларусь парламентлараро форумига тайёргарлик масалалари муҳокама қилинди. Бу ҳақда элчихона матбуот хизмати хабар берди.
Форум 29–30 сентябрь кунлари Хивада бўлиб ўтади. Унинг кун тартиби парламентлараро мулоқот билан чекланмайди. Томонлар тадбир доирасида аниқ иқтисодий натижаларга эришиш, жумладан, келишувлар ва тижорат шартномаларини тайёрлашга эътибор қаратмоқда.
Учрашувда саноат кооперацияси, ҳудудлараро алоқалар ва савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари ҳам кўриб чиқилди.
Форум дастуридан Ўзбекистон–Беларусь аёллар бизнес-форумининг тўртта мавзули сессияси, икки мамлакат маҳсулотлари кўргазмаси, парламентлараро комиссия йиғилиши, маҳаллий ҳокимият вакиллари ҳамда ёшлар кенгашлари учрашувлари ўрин олган.
Сергей Алейникнинг таъкидлашича, парламентлараро ҳамкорлик икки мамлакат раҳбарлари ўртасида эришилган келишувларни амалга оширишга хизмат қилиши керак.

Икки мамлакат иқтисодий ҳамкорликни сезиларли кенгайтиришни режалаштирган. 2025 йил якунларига кўра, ўзаро савдо ҳажми қарийб 1 миллиард долларга етган. Томонлар ўзаро савдони 2 миллиард долларга етказиш бўйича чора-тадбирларни белгилаган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Встреча Министра обороны Беларуси с Послом Узбекистана в РБ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.08.2026
Минскда Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳарбий ҳамкорлик муҳокама қилинди
30 Август, 09:29
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0