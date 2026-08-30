https://sputniknews.uz/20260830/uzbekistan-belarus-harbiy-hamkorlik-muhokama-60072604.html
Минскда Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳарбий ҳамкорлик муҳокама қилинди
Минскда Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳарбий ҳамкорлик муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Беларусь мудофаа вазири Виктор Хренин ва Ўзбекистон элчиси Нуриддин Мамажонов ҳарбий ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилди.
2026-08-30T09:29+0500
2026-08-30T09:29+0500
2026-08-30T09:36+0500
минск
элчи
беларусь
ҳамкорлик
мдҳ
учрашув
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1e/60071722_0:47:1200:722_1920x0_80_0_0_92d3e264ba2bd38c16ecf35e9d2a2aa6.jpg
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Беларусь ва Ўзбекистон ҳарбий соҳадаги ҳамкорликни янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Беларусь Мудофаа вазирлиги матубот хизмати хабар берди.Минскда Беларусь мудофаа вазири генерал-лейтенант Виктор Хренин Ўзбекистоннинг ушбу мамлакатдаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Нуриддин Мамажонов билан учрашди.Мамажонов, шунингдек, Ўзбекистоннинг МДҲ устав ва бошқа органлари ҳузуридаги доимий ваколатли вакили ҳисобланади.Учрашув якунлари бўйича томонлар Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳарбий соҳадаги ҳамкорлик бундан буён ҳам кенгайиб боришига ишонч билдирди.
https://sputniknews.uz/20260827/cis-qurolli-kuchlar-aloqa-yigilish-59997417.html
минск
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1e/60071722_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_1abaea7d0f546dcdc47bd9fd47389b9f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
минск, элчи, беларусь, ҳамкорлик, мдҳ, учрашув
минск, элчи, беларусь, ҳамкорлик, мдҳ, учрашув
Минскда Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳарбий ҳамкорлик муҳокама қилинди
09:29 30.08.2026 (янгиланди: 09:36 30.08.2026)
Минскдаги учрашувда томонлар икки мамлакат ўртасида ҳарбий соҳадаги ҳамкорликни кенгайтириш истиқболларини кўриб чиқди.
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Беларусь ва Ўзбекистон ҳарбий соҳадаги ҳамкорликни янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Беларусь Мудофаа вазирлиги матубот хизмати хабар берди
.
Минскда Беларусь мудофаа вазири генерал-лейтенант Виктор Хренин Ўзбекистоннинг ушбу мамлакатдаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Нуриддин Мамажонов билан учрашди.
Мамажонов, шунингдек, Ўзбекистоннинг МДҲ устав ва бошқа органлари ҳузуридаги доимий ваколатли вакили ҳисобланади.
“Суҳбат чоғида икки давлат ўртасидаги ҳарбий ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди”, — дейилади хабарда.
Учрашув якунлари бўйича томонлар Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳарбий соҳадаги ҳамкорлик бундан буён ҳам кенгайиб боришига ишонч билдирди.