Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260830/uzbekistan-belarus-harbiy-hamkorlik-muhokama-60072604.html
Минскда Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳарбий ҳамкорлик муҳокама қилинди
Минскда Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳарбий ҳамкорлик муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Беларусь мудофаа вазири Виктор Хренин ва Ўзбекистон элчиси Нуриддин Мамажонов ҳарбий ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилди.
2026-08-30T09:29+0500
2026-08-30T09:36+0500
минск
элчи
беларусь
ҳамкорлик
мдҳ
учрашув
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1e/60071722_0:47:1200:722_1920x0_80_0_0_92d3e264ba2bd38c16ecf35e9d2a2aa6.jpg
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Беларусь ва Ўзбекистон ҳарбий соҳадаги ҳамкорликни янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Беларусь Мудофаа вазирлиги матубот хизмати хабар берди.Минскда Беларусь мудофаа вазири генерал-лейтенант Виктор Хренин Ўзбекистоннинг ушбу мамлакатдаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Нуриддин Мамажонов билан учрашди.Мамажонов, шунингдек, Ўзбекистоннинг МДҲ устав ва бошқа органлари ҳузуридаги доимий ваколатли вакили ҳисобланади.Учрашув якунлари бўйича томонлар Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳарбий соҳадаги ҳамкорлик бундан буён ҳам кенгайиб боришига ишонч билдирди.
https://sputniknews.uz/20260827/cis-qurolli-kuchlar-aloqa-yigilish-59997417.html
минск
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1e/60071722_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_1abaea7d0f546dcdc47bd9fd47389b9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
минск, элчи, беларусь, ҳамкорлик, мдҳ, учрашув
минск, элчи, беларусь, ҳамкорлик, мдҳ, учрашув

Минскда Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳарбий ҳамкорлик муҳокама қилинди

09:29 30.08.2026 (янгиланди: 09:36 30.08.2026)
© Военное информационное агентство "Ваяр"Встреча Министра обороны Беларуси с Послом Узбекистана в РБ
Встреча Министра обороны Беларуси с Послом Узбекистана в РБ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.08.2026
© Военное информационное агентство "Ваяр"
Oбуна бўлиш
Минскдаги учрашувда томонлар икки мамлакат ўртасида ҳарбий соҳадаги ҳамкорликни кенгайтириш истиқболларини кўриб чиқди.
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Беларусь ва Ўзбекистон ҳарбий соҳадаги ҳамкорликни янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Беларусь Мудофаа вазирлиги матубот хизмати хабар берди.
Минскда Беларусь мудофаа вазири генерал-лейтенант Виктор Хренин Ўзбекистоннинг ушбу мамлакатдаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Нуриддин Мамажонов билан учрашди.
Мамажонов, шунингдек, Ўзбекистоннинг МДҲ устав ва бошқа органлари ҳузуридаги доимий ваколатли вакили ҳисобланади.
“Суҳбат чоғида икки давлат ўртасидаги ҳарбий ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди”, — дейилади хабарда.
Учрашув якунлари бўйича томонлар Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳарбий соҳадаги ҳамкорлик бундан буён ҳам кенгайиб боришига ишонч билдирди.
В Минске прошло очередное заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств-участников СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.08.2026
Ўзбекистон МДҲ давлатлари қуролли кучлари алоқа бошлиқлари йиғилишида қатнашди
27 Август, 10:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0