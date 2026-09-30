Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260930/rus-til-adabiyot-oqitish-muhokama-60834673.html
Тошкентда рус тили ва адабиётини ўқитишга ёндашувлар муҳокама қилинди
Тошкентда рус тили ва адабиётини ўқитишга ёндашувлар муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда "XXI Виноградов ўқишлари" халқаро конференцияси бошланди. Мутахассислар рус тили ва адабиётини ўқитишнинг замонавий усуллари ва таълим натижаларини баҳолаш масалаларини муҳокама қилмоқда.
2026-09-30T09:21+0500
2026-09-30T10:29+0500
алексей ерхов
рус тили
тошкент
адабиёт
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60835669_0:339:1268:1052_1920x0_80_0_0_b5099deb85b044823cf9b71c82c1993a.png
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. 29 сентябрь куни Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида "XXI Виноградов ўқишлари" халқаро конференцияси бошланди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси матбуот хизмати хабар берди.Анжуман Тошкент рус тили ва адабиёти ўқитувчилари уюшмаси томонидан ташкил этилди. У русшунос педагоглар ўртасида профессионал ҳамкорлик ва илмий мулоқотни ривожлантиришга қаратилган.Конференция ялпи мажлисида Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов иштирок этди. У "Виноградов ўқишлари" Марказий Осиёда рус филологияси ва тилшунослиги соҳасидаги мутахассислар учун доимий мулоқот майдонига айланганини таъкидлади.Икки кунлик конференция давомида мутахассислар рус тилини она тили бўлмаган ва чет тили сифатида ўқитишда қўлланиладиган замонавий технологиялар, рус тили ва адабиёти бўйича таълим мазмуни ҳамда ўқув натижаларини баҳолаш усулларини муҳокама қилади.
https://sputniknews.uz/20260921/rus-til-olimpiada-moscow-60612189.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60835669_0:185:1268:1136_1920x0_80_0_0_9562828bef2130f174192c8f4f5b457c.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
алексей ерхов, рус тили, тошкент, адабиёт, жамият
алексей ерхов, рус тили, тошкент, адабиёт, жамият

Тошкентда рус тили ва адабиётини ўқитишга ёндашувлар муҳокама қилинди

09:21 30.09.2026 (янгиланди: 10:29 30.09.2026)
© Посольство России в УзбекистанеВ Ташкенте обсудили подходы к преподаванию русского языка и литературы
В Ташкенте обсудили подходы к преподаванию русского языка и литературы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.09.2026
© Посольство России в Узбекистане
Oбуна бўлиш
Тошкентдаги халқаро конференцияда рус тилини она тили бўлмаган ва чет тили сифатида ўқитишнинг замонавий усуллари муҳокама қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. 29 сентябрь куни Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида "XXI Виноградов ўқишлари" халқаро конференцияси бошланди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси матбуот хизмати хабар берди.
Анжуман Тошкент рус тили ва адабиёти ўқитувчилари уюшмаси томонидан ташкил этилди. У русшунос педагоглар ўртасида профессионал ҳамкорлик ва илмий мулоқотни ривожлантиришга қаратилган.
Конференция ялпи мажлисида Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов иштирок этди. У "Виноградов ўқишлари" Марказий Осиёда рус филологияси ва тилшунослиги соҳасидаги мутахассислар учун доимий мулоқот майдонига айланганини таъкидлади.
"Ўтган йиллар давомида тадбир ўқитишнинг янги усулларини муҳокама қилиш учун етакчи рус филологларини бирлаштирган нуфузли мунозара майдони мақомини олди", — деди элчи.
Икки кунлик конференция давомида мутахассислар рус тилини она тили бўлмаган ва чет тили сифатида ўқитишда қўлланиладиган замонавий технологиялар, рус тили ва адабиёти бўйича таълим мазмуни ҳамда ўқув натижаларини баҳолаш усулларини муҳокама қилади.
Стартовала международная олимпиада по русскому языку для учащихся стран СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2026
Рус тили олимпиадаси бошланди: 25 нафар финалчи Москвага таклиф қилинади
21 Сентябр, 13:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0