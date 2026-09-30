https://sputniknews.uz/20260930/rus-til-adabiyot-oqitish-muhokama-60834673.html
Тошкентда рус тили ва адабиётини ўқитишга ёндашувлар муҳокама қилинди
Тошкентда рус тили ва адабиётини ўқитишга ёндашувлар муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда "XXI Виноградов ўқишлари" халқаро конференцияси бошланди. Мутахассислар рус тили ва адабиётини ўқитишнинг замонавий усуллари ва таълим натижаларини баҳолаш масалаларини муҳокама қилмоқда.
2026-09-30T09:21+0500
2026-09-30T09:21+0500
2026-09-30T10:29+0500
алексей ерхов
рус тили
тошкент
адабиёт
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60835669_0:339:1268:1052_1920x0_80_0_0_b5099deb85b044823cf9b71c82c1993a.png
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. 29 сентябрь куни Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида "XXI Виноградов ўқишлари" халқаро конференцияси бошланди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси матбуот хизмати хабар берди.Анжуман Тошкент рус тили ва адабиёти ўқитувчилари уюшмаси томонидан ташкил этилди. У русшунос педагоглар ўртасида профессионал ҳамкорлик ва илмий мулоқотни ривожлантиришга қаратилган.Конференция ялпи мажлисида Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов иштирок этди. У "Виноградов ўқишлари" Марказий Осиёда рус филологияси ва тилшунослиги соҳасидаги мутахассислар учун доимий мулоқот майдонига айланганини таъкидлади.Икки кунлик конференция давомида мутахассислар рус тилини она тили бўлмаган ва чет тили сифатида ўқитишда қўлланиладиган замонавий технологиялар, рус тили ва адабиёти бўйича таълим мазмуни ҳамда ўқув натижаларини баҳолаш усулларини муҳокама қилади.
https://sputniknews.uz/20260921/rus-til-olimpiada-moscow-60612189.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60835669_0:185:1268:1136_1920x0_80_0_0_9562828bef2130f174192c8f4f5b457c.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
алексей ерхов, рус тили, тошкент, адабиёт, жамият
алексей ерхов, рус тили, тошкент, адабиёт, жамият
Тошкентда рус тили ва адабиётини ўқитишга ёндашувлар муҳокама қилинди
09:21 30.09.2026 (янгиланди: 10:29 30.09.2026)
Тошкентдаги халқаро конференцияда рус тилини она тили бўлмаган ва чет тили сифатида ўқитишнинг замонавий усуллари муҳокама қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
29 сентябрь куни Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида "XXI Виноградов ўқишлари" халқаро конференцияси бошланди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси матбуот хизмати хабар берди
.
Анжуман Тошкент рус тили ва адабиёти ўқитувчилари уюшмаси томонидан ташкил этилди. У русшунос педагоглар ўртасида профессионал ҳамкорлик ва илмий мулоқотни ривожлантиришга қаратилган.
Конференция ялпи мажлисида Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов иштирок этди. У "Виноградов ўқишлари" Марказий Осиёда рус филологияси ва тилшунослиги соҳасидаги мутахассислар учун доимий мулоқот майдонига айланганини таъкидлади.
"Ўтган йиллар давомида тадбир ўқитишнинг янги усулларини муҳокама қилиш учун етакчи рус филологларини бирлаштирган нуфузли мунозара майдони мақомини олди", — деди элчи.
Икки кунлик конференция давомида мутахассислар рус тилини она тили бўлмаган ва чет тили сифатида ўқитишда қўлланиладиган замонавий технологиялар, рус тили ва адабиёти бўйича таълим мазмуни ҳамда ўқув натижаларини баҳолаш усулларини муҳокама қилади.