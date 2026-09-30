https://sputniknews.uz/20260930/oltin-trezini-mukofot-russia-tashkent-60840120.html
"Олтин Трезини" мукофотининг Россиядан ташқаридаги илк тадбири Тошкентда ўтди
"Олтин Трезини" мукофотининг Россиядан ташқаридаги илк тадбири Тошкентда ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда "Олтин Трезини" мукофотининг Россиядан ташқаридаги биринчи тадбири ўтди. 2026 йилги мукофотга Ўзбекистондан рекорд даражада — 32 та лойиҳа тақдим этилди. Ғолиблар 20 ноябрда эълон қилинади.
2026-09-30T10:54+0500
2026-09-30T10:54+0500
2026-09-30T11:03+0500
ижодий танлов
мукофот
қурилиш
тошкент
россия
ўзбекистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60840633_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_b1775dc89c75dfd1aa096314e40876de.jpg
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Тошкентда "Архитектура санъат сифатида: Россия–Ўзбекистон мулоқотининг янги қирралари" халқаро архитектура симпозиуми бўлиб ўтди.Тадбир доирасида ўзбекистонлик меъморлар ва муаллифлар жамоаларига 2024 ва 2025 йиллар учун "Олтин Трезини" халқаро мукофоти дипломлари топширилди.Симпозиумда Бутунжаҳон петербургликлар клуби бошқаруви раиси Наталья Сидоркевич, "Олтин Трезини" мукофоти ташкилий қўмитаси раиси Павел Черняков ва Ўзбекистон Меъморлар уюшмаси раиси Азамат Тўхтаев иштирок этди.Бу "Олтин Трезини" мукофотининг Россиядан ташқарида ўтказилган биринчи тадбири бўлди.2026 йилда мукофотга Ўзбекистондан 32 та лойиҳа тақдим этилди. Бу мамлакат учун рекорд кўрсаткич бўлиб, ғолиблар 20 ноябрь куни эълон қилинади.Ташкилотчилар "Олтин Трезини — Ўзбекистон"ни алоҳида номинация сифатида жорий этишни ҳам таклиф қилди. Уларнинг фикрича, "Олтин Трезини" Ўзбекистонда фақат мукофот доираси билан чекланиб қолмай, кенгроқ архитектура лойиҳасига айланиши мумкин.Унинг сўзларига кўра, Санкт-Петербург ва Тошкент ўртасида архитектура соҳасидаги ҳамкорлик чуқур тарихий илдизларга эга.
https://sputniknews.uz/20260921/bolalar-tanlov-tashkent-60622414.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60840633_130:281:2486:2048_1920x0_80_0_0_f335c2397bea997bb5ce91bfb1e03d2b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ижодий танлов, мукофот, қурилиш, тошкент, россия, ўзбекистон, жамият
ижодий танлов, мукофот, қурилиш, тошкент, россия, ўзбекистон, жамият
"Олтин Трезини" мукофотининг Россиядан ташқаридаги илк тадбири Тошкентда ўтди
10:54 30.09.2026 (янгиланди: 11:03 30.09.2026)
Тошкентда "Олтин Трезини" мукофотининг Россиядан ташқаридаги илк тадбири ўтди. Ўзбекистонлик меъморларга 2024–2025 йиллар дипломлари топширилди.
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Тошкентда "Архитектура санъат сифатида: Россия–Ўзбекистон мулоқотининг янги қирралари" халқаро архитектура симпозиуми бўлиб ўтди.
Тадбир доирасида ўзбекистонлик меъморлар ва муаллифлар жамоаларига 2024 ва 2025 йиллар учун "Олтин Трезини" халқаро мукофоти дипломлари топширилди.
Симпозиумда Бутунжаҳон петербургликлар клуби бошқаруви раиси Наталья Сидоркевич, "Олтин Трезини" мукофоти ташкилий қўмитаси раиси Павел Черняков ва Ўзбекистон Меъморлар уюшмаси раиси Азамат Тўхтаев иштирок этди.
Наталья Сидоркевич клубнинг биринчи сафари Самарқанд, Бухоро ва Хивани қамраб олганини айтиб, янги сайёр йиғилиш октябрь ойида Нукусда бўлиб ўтишини маълум қилди.
Бу "Олтин Трезини" мукофотининг Россиядан ташқарида ўтказилган биринчи тадбири бўлди.
2026 йилда мукофотга Ўзбекистондан 32 та лойиҳа тақдим этилди. Бу мамлакат учун рекорд кўрсаткич бўлиб, ғолиблар 20 ноябрь куни эълон қилинади.
Ташкилотчилар "Олтин Трезини — Ўзбекистон"ни алоҳида номинация сифатида жорий этишни ҳам таклиф қилди. Уларнинг фикрича, "Олтин Трезини" Ўзбекистонда фақат мукофот доираси билан чекланиб қолмай, кенгроқ архитектура лойиҳасига айланиши мумкин.
Павел Черняков Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида сўнгги уч йилда ўзбекистонлик меъморларнинг "Олтин Трезини"га қизиқиши сезиларли даражада ошганлигини ва бу йил Ўзбекистондан рекорд миқдорда лойиҳа тақдим этилганлигини маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Санкт-Петербург ва Тошкент ўртасида архитектура соҳасидаги ҳамкорлик чуқур тарихий илдизларга эга.