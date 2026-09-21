https://sputniknews.uz/20260921/bolalar-tanlov-tashkent-60622414.html
"Болалар Евровидениеси"га муқобил танлов илк бор Тошкентда ўтказилади
"Болалар Евровидениеси"га муқобил танлов илк бор Тошкентда ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент илк бор "Бизнинг авлод – 2026" болалар муаллифлик қўшиқлари халқаро телевизион танловига мезбонлик қилади. Унда 15 дан ортиқ мамлакатдан 9–16 ёшли ижрочилар қатнашади.
2026-09-21T18:57+0500
2026-09-21T18:57+0500
2026-09-21T18:57+0500
россия
ижодий танлов
ёшлар
қўшиқчилар
ўзбекистон
телевидение
маданият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/15/60621994_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58e5ea7993ed5385c6442e14ea657a82.jpg
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. "Бизнинг авлод – 2026" болалар муаллифлик қўшиқлари халқаро телевизион танлови илк бор Ўзбекистонда ўтказилади. Бу ҳақда лойиҳа матбуот хизмати хабар берди.Танлов Тошкентда бўлиб ўтади. Россия, Бразилия, Ҳиндистон, Кения, Хитой, Қирғизистон, Мадагаскар, АҚШ, Тожикистон, Уганда, Ўзбекистон, ЖАР, Қозоғистон, Арманистон, Беларусь ва Мўғулистондан ёш ижрочилар иштирок этиш учун рўйхатдан ўтган.Иштирокчилар ўз мамлакатини ва муаллифлик композицияларини халқаро саҳнада намойиш этади. Танлов финали 20 ноябрда бўлиб ўтади.Лойиҳа 2023 йилда ташкил этилган. Ташкилотчилар маълумотига кўра, шу вақтдан буён танловда Россия, Хитой, Бразилия, Мадагаскар ва бошқа 20 тадан ортиқ давлат вакиллари иштирок этган. НТВ телеканалидаги трансляциялар аудиторияси 30 миллион нафаргача етган, интернетдаги жонли эфирлар эса миллионлаб марта кўрилган.Ташкилотчилар "Бизнинг авлод"ни "Болалар Евровидениеси"га муқобил лойиҳа сифатида баҳолайди ва танловда сиёсий мавзулар истисно қилиниб, асосий эътибор истеъдод ҳамда маданий мулоқотга қаратилишини таъкидлайди.
https://sputniknews.uz/20260601/madaniyat-yangi-tizim-58008608.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/15/60621994_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75f55d4a83e9c6ff1b127ab5ac882f36.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, ижодий танлов, ёшлар, қўшиқчилар, ўзбекистон, телевидение, маданият
россия, ижодий танлов, ёшлар, қўшиқчилар, ўзбекистон, телевидение, маданият
"Болалар Евровидениеси"га муқобил танлов илк бор Тошкентда ўтказилади
Танловда 9 ёшдан 16 ёшгача бўлган болалар ва ўсмирлар қатнашиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
"Бизнинг авлод – 2026" болалар муаллифлик қўшиқлари халқаро телевизион танлови илк бор Ўзбекистонда ўтказилади. Бу ҳақда лойиҳа матбуот хизмати хабар берди
.
Танлов Тошкентда бўлиб ўтади. Россия, Бразилия, Ҳиндистон, Кения, Хитой, Қирғизистон, Мадагаскар, АҚШ, Тожикистон, Уганда, Ўзбекистон, ЖАР, Қозоғистон, Арманистон, Беларусь ва Мўғулистондан ёш ижрочилар иштирок этиш учун рўйхатдан ўтган.
Иштирокчилар ўз мамлакатини ва муаллифлик композицияларини халқаро саҳнада намойиш этади. Танлов финали 20 ноябрда бўлиб ўтади.
Танловда 9 ёшдан 16 ёшгача бўлган болалар ва ўсмирлар қатнашиши мумкин. Асосий шарт — янги муаллифлик қўшиғини жонли ижро этиш ёки уни яратишда фаол иштирок этган бўлиш.
Лойиҳа 2023 йилда ташкил этилган. Ташкилотчилар маълумотига кўра, шу вақтдан буён танловда Россия, Хитой, Бразилия, Мадагаскар ва бошқа 20 тадан ортиқ давлат вакиллари иштирок этган. НТВ телеканалидаги трансляциялар аудиторияси 30 миллион нафаргача етган, интернетдаги жонли эфирлар эса миллионлаб марта кўрилган.
Ташкилотчилар "Бизнинг авлод"ни "Болалар Евровидениеси"га муқобил лойиҳа сифатида баҳолайди ва танловда сиёсий мавзулар истисно қилиниб, асосий эътибор истеъдод ҳамда маданий мулоқотга қаратилишини таъкидлайди.