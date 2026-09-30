https://sputniknews.uz/20260930/imtiyoz-texnikum-ozgarish-60852214.html
50 фоиз устама, 200 млн сўмгача мукофот ва имтиёзлар — техникумларда бўладиган ўзгаришлар
50 фоиз устама, 200 млн сўмгача мукофот ва имтиёзлар — техникумларда бўладиган ўзгаришлар
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда хусусий техникум ўқувчиларининг 50 фоизига давлат гранти ажратилади. Халқаро сертификатли усталарга 50 фоиз устама, касб танлови ғолибларини тайёрлаганларга 200 млн сўмгача мукофот берилади.
2026-09-30T15:36+0500
2026-09-30T15:36+0500
2026-09-30T15:36+0500
таълим
жамият
техникум
имтиёз
солиқ
шавкат мирзиёев
ўқитувчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60851900_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_c6db35effba3773183ba3135138a6adf.jpg
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Ўзбекистонда хусусий техникум ўқувчилари учун давлат грантлари жорий этилади, халқаро сертификатга эга усталарга 50 фоиз устама тўланади. Касб мусобақалари ғолибларини тайёрлаган устозлар эса 200 миллион сўмгача мукофот олади. Президент Шавкат Мирзиёев Ўқитувчи ва мураббийлар куни арафасида ўтказилган учрашувда касбий таълимни ривожлантириш бўйича янги чораларни маълум қилди.Сўнгги икки йилда 104 та техникумга Германия, Буюк Британия, Швейцария ва Хитойнинг халқаро таълим дастурлари жорий этилди. 25 мингта корхона билан ҳамкорлик натижасида 100 мингдан ортиқ ёш ўқиш билан бир вақтда даромад олиш имконига эга бўлди.Халқаро дастурлар босқичма-босқич барча техникумларга татбиқ этилади.Келаси йилдан халқаро касб сертификатига эга техникум усталарига:— 50 фоиз устама тўланади;— сертификат олиш харажати тўлиқ қопланади;— ҳар йили 500 нафар уста Германия, Швейцария, Туркия, Хитой ва бошқа давлатларда стажировка ўтайди.Илк бор ўтказилган "Янги Ўзбекистон бунёдкорлари" касб танловида 170 минг ўқувчи иштирок этди. Ғолибларни тайёрлаган 120 нафар уста 40 миллион сўмгача мукофот олди.Энди танлов ҳар йили ўтказилади. Минтақавий ва халқаро касб танлови ғолибини тайёрлаган устага 100 миллион сўм, жаҳон миқёсидаги нуфузли мусобақа ғолибини тайёрлаган устозга 200 миллион сўм мукофот берилади.Хусусий техникумлар учун ҳам янги имтиёзлар белгиланмоқда. Саноат, сервис ва инфратузилма каби устувор соҳаларга кадр тайёрлайдиган хусусий техникумларда келаси ўқув йилидан ўқувчиларнинг 50 фоизига давлат гранти ажратилади.Хусусий техникум ташкил этадиган тадбиркорларга солиқ имтиёзлари ва ер нархи бўйича чегирмалар берилади. Халқаро таълим дастури ёки франшиза олиб келиш харажатининг 75 фоизи қопланади, ўқув лабораториялари ва жиҳозларини импорт қилиш божхона тўловларидан озод этилади.
https://sputniknews.uz/20260720/uzbekistan-integratsiya-talim-dasturlar-59149159.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60851900_285:0:2560:1706_1920x0_80_0_0_baa0dd8456c7f9a1dd00947b11bee7d3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
таълим, жамият, техникум, имтиёз, солиқ, шавкат мирзиёев, ўқитувчилар
таълим, жамият, техникум, имтиёз, солиқ, шавкат мирзиёев, ўқитувчилар
50 фоиз устама, 200 млн сўмгача мукофот ва имтиёзлар — техникумларда бўладиган ўзгаришлар
Ўзбекистонда хусусий техникум ўқувчиларига грант, халқаро сертификатли усталарга устама ва 200 млн сўмгача мукофот жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Ўзбекистонда хусусий техникум ўқувчилари учун давлат грантлари жорий этилади, халқаро сертификатга эга усталарга 50 фоиз устама тўланади. Касб мусобақалари ғолибларини тайёрлаган устозлар эса 200 миллион сўмгача мукофот олади. Президент Шавкат Мирзиёев Ўқитувчи ва мураббийлар куни арафасида ўтказилган учрашувда касбий таълимни ривожлантириш бўйича янги чораларни маълум қилди
.
Сўнгги икки йилда 104 та техникумга Германия, Буюк Британия, Швейцария ва Хитойнинг халқаро таълим дастурлари жорий этилди. 25 мингта корхона билан ҳамкорлик натижасида 100 мингдан ортиқ ёш ўқиш билан бир вақтда даромад олиш имконига эга бўлди.
Шу йилдан дуал таълим асосида касб ўрганаётган ёшларга 1 миллион 300 минг сўмгача стипендия тўланмоқда. 2026 йилдан техникум ўқувчиларига стипендия жорий этилиши аввал ҳам белгиланган эди.
Халқаро дастурлар босқичма-босқич барча техникумларга татбиқ этилади.
Келаси йилдан халқаро касб сертификатига эга техникум усталарига:
— 50 фоиз устама тўланади;
— сертификат олиш харажати тўлиқ қопланади;
— ҳар йили 500 нафар уста Германия, Швейцария, Туркия, Хитой ва бошқа давлатларда стажировка ўтайди.
Илк бор ўтказилган "Янги Ўзбекистон бунёдкорлари" касб танловида 170 минг ўқувчи иштирок этди. Ғолибларни тайёрлаган 120 нафар уста 40 миллион сўмгача мукофот олди.
Энди танлов ҳар йили ўтказилади. Минтақавий ва халқаро касб танлови ғолибини тайёрлаган устага 100 миллион сўм, жаҳон миқёсидаги нуфузли мусобақа ғолибини тайёрлаган устозга 200 миллион сўм мукофот берилади.
Энг яхши ўқувчилар ва усталар 2028 йил Токиода бўлиб ўтадиган касблар бўйича жаҳон чемпионатига тайёрланади.
Хусусий техникумлар учун ҳам янги имтиёзлар белгиланмоқда. Саноат, сервис ва инфратузилма каби устувор соҳаларга кадр тайёрлайдиган хусусий техникумларда келаси ўқув йилидан ўқувчиларнинг 50 фоизига давлат гранти ажратилади.
Хусусий техникум ташкил этадиган тадбиркорларга солиқ имтиёзлари ва ер нархи бўйича чегирмалар берилади. Халқаро таълим дастури ёки франшиза олиб келиш харажатининг 75 фоизи қопланади, ўқув лабораториялари ва жиҳозларини импорт қилиш божхона тўловларидан озод этилади.