https://sputniknews.uz/20260930/europe-ukraine-patriot-60848877.html
Европа Украина мағлуб бўлганини тушунади, шу боис "Patriot" бермаяпти — турк шарҳловчиси
Европа Украина мағлуб бўлганини тушунади, шу боис "Patriot" бермаяпти — турк шарҳловчиси
Sputnik Ўзбекистон
ЕИ давлатлари Украинага қўшимча Patriot ракеталарини етказиб бериш бўйича янги мажбуриятларни келиша олмади. Турк шарҳловчиси Эржан Мумлу буни Европа Киевни қўллаб-қувватлаш имкониятлари чекланганини тушунаётгани билан изоҳлади.
2026-09-30T14:19+0500
2026-09-30T14:19+0500
2026-09-30T14:19+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
patriot
украина
европа иттифоқи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0a/42865691_0:0:600:337_1920x0_80_0_0_3ca299518074c1698ff117af4b0f06c2.jpg
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Европа давлатлари Украинага "Patriot" тизимлари учун қўшимча ракеталар етказиб бериш бўйича ягона позицияга кела олмаяпти, чунки улар ҳарбий ёрдамни янада ошириш жанг майдонидаги вазиятни ўзгартира олмаслигини тушунади. Бу ҳақда турк сиёсий шарҳловчиси Эржан Мумлу РИА Новостига маълум қилди.28 сентябрь куни Европа Иттифоқи мудофаа вазирлари Украинага "Patriot" тизимлари учун қўшимча ракеталар етказиб бериш бўйича янги мажбуриятларни келиша олмади. ЕИ ташқи сиёсат хизмати раҳбари Кая Каллас учрашувдан кейин бу борада янги ваъдалар бўлмаганини маълум қилди. Шу билан бирга, ЕИ Украина ҳаво мудофаасини қўллаб-қувватлашни устувор вазифа деб ҳисоблашда давом этмоқда.Унинг фикрича, "Patriot" ракеталарини етказиб бериш бўйича келишмовчиликлар Европа давлатларининг Украина можаросига нисбатан кенгроқ муаммосини акс эттиради.Мумлунинг таъкидлашича, масала фақат ракеталар захирасига эмас, балки Европа мамлакатларининг Киевни қўллаб-қувватлаш учун қўшимча ресурс сарфлашга сиёсий тайёрлигига ҳам боғлиқ.Мумлу Европа ҳукуматлари бир вақтнинг ўзида Киевнинг ҳарбий эҳтиёжлари, ўз қурол-яроғ захиралари ва сайловчиларнинг кейинги харажатларга муносабатини ҳисобга олиши кераклигини айтди.Унинг фикрича, айнан шу омиллар Киевни қўллаб-қувватлаш имкониятлари чекланганини очиқ тан олишни сиёсий жиҳатдан қийинлаштиради.Аввалроқ "New York Times" Ғарб давлатлари Киевга "Patriot" тизимлари учун тутиб қолувчи ракеталарни беришни тобора истамаётгани ҳақида ёзган эди. Нашр маълумотига кўра, бундай ракеталар Ғарб мамлакатларининг ўзига ҳам зарур.Владимир Зеленский Украинада тутиб қолувчи ракеталар етишмаслиги сабабли Россия баллистик ракеталарини уриб тушириш имкониятлари чекланганини айтган. Август ойида у ҳужумлардан бирида баллистик ракеталардан фақат биттаси уриб туширилганини, бунга тутиб қолувчи воситалар етишмаслиги сабаб бўлганини маълум қилган эди.Олий Раданинг Миллий хавфсизлик, мудофаа ва разведка масалалари қўмитаси раҳбари Егор Чернев эса Украина ҳаво ҳужумидан мудофааси билан боғлиқ вазиятни можаро бошланганидан бери энг оғир ҳолат деб баҳолаган."Financial Times" август ойида АҚШ президенти Дональд Трамп Владимир Зеленскийга "Patriot" тизимлари учун қўшимча ракеталар беришни рад этгани ҳақида хабар берган эди.
https://sputniknews.uz/20260906/kyiv-evakuatsiya-taklif-60247188.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0a/42865691_69:0:518:337_1920x0_80_0_0_0b5e0830b6a3e8cd0d35bb61d9e24cde.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, patriot, украина, европа иттифоқи
дунё янгиликлари, дунёда, patriot, украина, европа иттифоқи
Европа Украина мағлуб бўлганини тушунади, шу боис "Patriot" бермаяпти — турк шарҳловчиси
Эржан Мумлу Европа Украинага қўшимча "Patriot" ракеталари бўйича келиша олмаётганини ҳарбий ёрдам жанг майдонидаги вазиятни ўзгартирмаслиги ҳақидаги қараш билан изоҳлади.
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Европа давлатлари Украинага "Patriot" тизимлари учун қўшимча ракеталар етказиб бериш бўйича ягона позицияга кела олмаяпти, чунки улар ҳарбий ёрдамни янада ошириш жанг майдонидаги вазиятни ўзгартира олмаслигини тушунади. Бу ҳақда турк сиёсий шарҳловчиси Эржан Мумлу РИА Новостига маълум қилди
.
28 сентябрь куни Европа Иттифоқи мудофаа вазирлари Украинага "Patriot" тизимлари учун қўшимча ракеталар етказиб бериш бўйича янги мажбуриятларни келиша олмади. ЕИ ташқи сиёсат хизмати раҳбари Кая Каллас учрашувдан кейин бу борада янги ваъдалар бўлмаганини маълум қилди. Шу билан бирга, ЕИ Украина ҳаво мудофаасини қўллаб-қувватлашни устувор вазифа деб ҳисоблашда давом этмоқда.
"Европа аслида Украина мағлубиятга учраганини тушунади, бироқ буни ўз электорати олдида очиқ тан ололмайди. Шунинг учун Киевни ҳарбий қўллаб-қувватлашни сақлаб қолиш имкониятларини излашда давом этмоқда", — деди Мумлу.
Унинг фикрича, "Patriot" ракеталарини етказиб бериш бўйича келишмовчиликлар Европа давлатларининг Украина можаросига нисбатан кенгроқ муаммосини акс эттиради.
Мумлунинг таъкидлашича, масала фақат ракеталар захирасига эмас, балки Европа мамлакатларининг Киевни қўллаб-қувватлаш учун қўшимча ресурс сарфлашга сиёсий тайёрлигига ҳам боғлиқ.
"Яна бир нечта ракеталарни топшириш стратегик характердаги масалани ҳал қилмайди. Бу ҳаво ҳужумидан мудофаанинг айрим параметрларини ўзгартириши мумкин, аммо ўз-ўзидан можаронинг умумий динамикасини ўзгартира олмайди", — деб ҳисоблайди шарҳловчи.
Мумлу Европа ҳукуматлари бир вақтнинг ўзида Киевнинг ҳарбий эҳтиёжлари, ўз қурол-яроғ захиралари ва сайловчиларнинг кейинги харажатларга муносабатини ҳисобга олиши кераклигини айтди.
Унинг фикрича, айнан шу омиллар Киевни қўллаб-қувватлаш имкониятлари чекланганини очиқ тан олишни сиёсий жиҳатдан қийинлаштиради.
"Европалик сиёсатчилар Украинага ёрдамни давом эттириш сабабларини жамиятга тушунтириш зарурати ва ҳарбий ёрдам ҳажмини чексиз ошириш мумкин эмаслигини англаш ўртасида қолмоқда", — дея хулоса қилди Мумлу.
Аввалроқ "New York Times" Ғарб давлатлари Киевга "Patriot" тизимлари учун тутиб қолувчи ракеталарни беришни тобора истамаётгани ҳақида ёзган эди. Нашр маълумотига кўра, бундай ракеталар Ғарб мамлакатларининг ўзига ҳам зарур.
Владимир Зеленский Украинада тутиб қолувчи ракеталар етишмаслиги сабабли Россия баллистик ракеталарини уриб тушириш имкониятлари чекланганини айтган. Август ойида у ҳужумлардан бирида баллистик ракеталардан фақат биттаси уриб туширилганини, бунга тутиб қолувчи воситалар етишмаслиги сабаб бўлганини маълум қилган эди.
Олий Раданинг Миллий хавфсизлик, мудофаа ва разведка масалалари қўмитаси раҳбари Егор Чернев эса Украина ҳаво ҳужумидан мудофааси билан боғлиқ вазиятни можаро бошланганидан бери энг оғир ҳолат деб баҳолаган.
"Financial Times" август ойида АҚШ президенти Дональд Трамп Владимир Зеленскийга "Patriot" тизимлари учун қўшимча ракеталар беришни рад этгани ҳақида хабар берган эди.