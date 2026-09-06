https://sputniknews.uz/20260906/kyiv-evakuatsiya-taklif-60247188.html
The Guardian: Зеленский маслаҳатчиси Киевда эвакуацияни кўриб чиқишни таклиф қилди
The Guardian: Зеленский маслаҳатчиси Киевда эвакуацияни кўриб чиқишни таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
Зеленский маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов Киев ҳокимиятига қиш олдидан аҳолини, биринчи навбатда кексаларни эвакуация қилиш имкониятини кўриб чиқишни таклиф қилди. У Patriot ракеталари етишмаслигидан хавотир билдирди.
2026-09-06T18:12+0500
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ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Владимир Зеленскийнинг мудофаа технологиялари бўйича маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов Киев ҳокимиятига қиш олдидан тинч аҳолини эвакуация қилиш имкониятини кўриб чиқишни таклиф қилди. Бу ҳақда The Guardian ёзди.Бескрестновнинг фикрича, қишда Киевнинг электр, сув ва иссиқлик таъминоти тизимларига зарбалар энергетик инқирозга олиб келиши мумкин. У Россия ойига 100 дан ортиқ тезкор баллистик ракета ишлаб чиқараётганини айтди.Бескрестнов Украинада баллистик ракеталарни уриб тушириш учун ишлатиладиган Patriot ракета-тутгичлари танқислигини ҳам қайд этди. У Зеленский хориждан инқирознинг олдини олиш учун етарли миқдорда ракета ола билишига ишонч билдирмади. Бескрестнов Россиянинг ҳужум салоҳияти ошганини ҳам таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, украиналик терговчилар июль ойида Запорожье яқинида одам ўлимига сабаб бўлган “Молния” дрони радиоалоқа орқали эмас, сунъий интеллект ёрдамида бошқарилган, деган хулосага келган.Маслаҳатчи бундай технология келажакда Shahed дронларига ҳам ўрнатилиши мумкинлигидан хавотир билдирди. Бу ҳолда радиоалоқани бостиришга асосланган Украина радиоэлектрон кураш тизимларининг самарадорлиги пасайиши мумкин.Унинг айтишича, Россия Хитойда ишлаб чиқарилган реактив двигателлар билан жиҳозланган, соатига 320 километрдан юқори тезликда уча оладиган янги дрон ва ракеталарни ҳам ишлаб чиқармоқда. Бескрестнов Россия августда Украинага 2,5 мингта реактив двигателли Shahed учирганини, июль ойида бу кўрсаткич 1,5 мингта бўлганини билдирди.Унинг маълумотига кўра, Россия 2027 йилда қарийб 36 мингта реактив двигателли Shahed ва яна 30 мингта поршенли двигателли дрон ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. Шунингдек, 10 мингта “Бандероль” ва 10 мингта Dan-T ракетаси ишлаб чиқарилиши кутилмоқда. Украинада эса реактив дронларга қарши тутиб қолувчи аппаратлар устида 4–6 компания ишламоқда, аммо улар ҳали серияли ишлаб чиқаришга тайёр эмас, деди Бескрестнов.
https://sputniknews.uz/20260902/ukraine-front-vaziyat-60135962.html
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украина, владимир зеленский, дунё янгиликлари, дунёда, киев, россия, дрон
украина, владимир зеленский, дунё янгиликлари, дунёда, киев, россия, дрон
The Guardian: Зеленский маслаҳатчиси Киевда эвакуацияни кўриб чиқишни таклиф қилди
Зеленскийнинг маслаҳатчиси Киевда қишда энергетик инқироз юзага келса, аҳолини эвакуация қилишни кўриб чиқишни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik
. Владимир Зеленскийнинг мудофаа технологиялари бўйича маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов Киев ҳокимиятига қиш олдидан тинч аҳолини эвакуация қилиш имкониятини кўриб чиқишни таклиф қилди. Бу ҳақда The Guardian ёзди
.
“Гап 2–3 миллион киши ҳақида кетмоқда”, — деди у.
Бескрестновнинг фикрича, қишда Киевнинг электр, сув ва иссиқлик таъминоти тизимларига зарбалар энергетик инқирозга олиб келиши мумкин. У Россия ойига 100 дан ортиқ тезкор баллистик ракета ишлаб чиқараётганини айтди.
Бескрестнов Украинада баллистик ракеталарни уриб тушириш учун ишлатиладиган Patriot ракета-тутгичлари танқислигини ҳам қайд этди. У Зеленский хориждан инқирознинг олдини олиш учун етарли миқдорда ракета ола билишига ишонч билдирмади.
Бескрестнов Россиянинг ҳужум салоҳияти ошганини ҳам таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, украиналик терговчилар июль ойида Запорожье яқинида одам ўлимига сабаб бўлган “Молния” дрони радиоалоқа орқали эмас, сунъий интеллект ёрдамида бошқарилган, деган хулосага келган.
Маслаҳатчи бундай технология келажакда Shahed дронларига ҳам ўрнатилиши мумкинлигидан хавотир билдирди. Бу ҳолда радиоалоқани бостиришга асосланган Украина радиоэлектрон кураш тизимларининг самарадорлиги пасайиши мумкин.
Украина ҳам автоном дрон устида ишламоқда ва прототипга эга, бироқ Бескрестновнинг фикрича, Россия ҳозирча бу йўналишда каттароқ имкониятларга эга.
Унинг айтишича, Россия Хитойда ишлаб чиқарилган реактив двигателлар билан жиҳозланган, соатига 320 километрдан юқори тезликда уча оладиган янги дрон ва ракеталарни ҳам ишлаб чиқармоқда. Бескрестнов Россия августда Украинага 2,5 мингта реактив двигателли Shahed учирганини, июль ойида бу кўрсаткич 1,5 мингта бўлганини билдирди.
Унинг маълумотига кўра, Россия 2027 йилда қарийб 36 мингта реактив двигателли Shahed ва яна 30 мингта поршенли двигателли дрон ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. Шунингдек, 10 мингта “Бандероль” ва 10 мингта Dan-T ракетаси ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.
Украинада эса реактив дронларга қарши тутиб қолувчи аппаратлар устида 4–6 компания ишламоқда, аммо улар ҳали серияли ишлаб чиқаришга тайёр эмас, деди Бескрестнов.