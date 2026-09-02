https://sputniknews.uz/20260902/ukraine-front-vaziyat-60135962.html
Путин Украинага жавоб зарбалари, фронтдаги вазият ва Арманистон ҳақида гапирди
Путин Украинага жавоб зарбалари, фронтдаги вазият ва Арманистон ҳақида гапирди
Sputnik Ўзбекистон
Путин Украина билан музокаралар, фронтдаги вазият, эҳтимолий сафарбарлик, Германияга газ етказиб бериш ва Арманистон танлови ҳақида гапирди.
2026-09-02T10:15+0500
2026-09-02T10:15+0500
2026-09-02T10:20+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
еоии
владимир путин
украина
дунё янгиликлари
европа
россия
дунёда
арманистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/02/60135635_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_77e8fdd06321c4288e0f20aa0fdcc1a0.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Украина дронларининг нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужумларига жавобан Россия армиясига Украина энергетика объектларига кенг кўламли жавоб зарбаларини тайёрлаш топширилди. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин ШҲТ саммитидан кейин журналистлар билан мулоқотда маълум қилди.Россия раҳбари, шунингдек, янги сафарбарлик ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди, фронтдаги вазиятни баҳолади ҳамда Германия ва Арманистон билан муносабатларга тўхталди.Украина ва музокараларПутиннинг сўзларига кўра, Киев музокаралар ва шахсий учрашувларни қайта бошлашни сўрамоқда, бироқ унинг таклифлари “экзотик тусга эга”.Путин Россия музокаралар жараёнига ижобий ҳисса қўша оладиган воситачиларга қарши эмаслигини билдирди. Унинг айтишича, АҚШ махсус вакили Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер Россияда “доимо кутилган меҳмонлар” бўлиб, Москва улар билан ҳамкорлик қилишга тайёр.Зеленскийнинг Россия ҳаво ҳудудидан фойдаланаётган авиакомпанияларга таҳдидларини Путин “давлат терроризмига даъво” деб атади. У бундай ҳодисалар юз берса, Россия жавоб қайтаришини билдирди.Фронт ва жавоб зарбалариПутин Россия қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудида ҳужум суръатини ошираётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, август ойида ДХРда 270 квадрат километр ҳудуд ва 15 та аҳоли пункти Россия назоратига ўтган.Россияда сайловлардан кейин янги сафарбарлик эълон қилиниши ҳақидаги хабарларни эса Путин “мутлақ сафсата” ва Россияга қарши ахборот ҳужуми деб атади. Унинг таъкидлашича, қўшимча сафарбарлик ўтказиш режаси йўқ.Германия ва Россия газиПутин Москва ҳозир ҳам Германияга газ етказиб беришга тайёрлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Берлин таъминотни тиклаш бўйича қарор қабул қилиши керак, аммо АҚШ санкциялари сабаб бунга журъат этмаяпти.Россия президенти Германияда корхоналар ёпилаётгани, иш ўринлари қисқараётгани ва аҳоли турмуш даражаси пасаяётганини ҳам таъкидлади.Арманистон ва ЕОИИПутин Арманистон бош вазири Никол Пашинянни Москвага таклиф қилганини маълум қилди. Томонлар Арманистоннинг Европа Иттифоқига (ЕИ) яқинлашиши ва Евроосиё иқтисодий иттифоқидаги (ЕОИИ) иштирокини батафсил муҳокама қилади.Россия президентининг сўзларига кўра, Арманистоннинг Европа йўналишини танлаши унинг суверен ҳуқуқи, аммо турли меъёр ва стандартларга эга ЕИ ва ЕОИИ таркибида бир вақтнинг ўзида бўлиш имконсиз.
https://sputniknews.uz/20260822/kievning-ozi-jinni-shishadan-chiqarib-yubordi-putin-59887764.html
украина
европа
арманистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/02/60135635_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_51129d477bc4a6369dbfc000b6a5dead.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, владимир путин, украина, дунё янгиликлари, европа, россия, дунёда, арманистон
еоии, владимир путин, украина, дунё янгиликлари, европа, россия, дунёда, арманистон
Путин Украинага жавоб зарбалари, фронтдаги вазият ва Арманистон ҳақида гапирди
10:15 02.09.2026 (янгиланди: 10:20 02.09.2026)
Россия президенти Украина билан музокаралар, фронтдаги вазият, Германия ва Арманистон билан муносабатлар ҳақида гапирди.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Украина дронларининг нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужумларига жавобан Россия армиясига Украина энергетика объектларига кенг кўламли жавоб зарбаларини тайёрлаш топширилди. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин ШҲТ саммитидан кейин журналистлар билан мулоқотда маълум қилди
.
Россия раҳбари, шунингдек, янги сафарбарлик ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди, фронтдаги вазиятни баҳолади ҳамда Германия ва Арманистон билан муносабатларга тўхталди.
Путиннинг сўзларига кўра, Киев музокаралар ва шахсий учрашувларни қайта бошлашни сўрамоқда, бироқ унинг таклифлари “экзотик тусга эга”.
“Террорчилар билан музокара олиб борилмайди”, — деди Россия президенти. Шу билан бирга, Путин Москва можарони музлатишни эмас, урушни тўхтатиш ва Украина ҳамда Европада узоқ муддатли тинчликка эришишни истаётганини таъкидлади.
Путин Россия музокаралар жараёнига ижобий ҳисса қўша оладиган воситачиларга қарши эмаслигини билдирди. Унинг айтишича, АҚШ махсус вакили Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер Россияда “доимо кутилган меҳмонлар” бўлиб, Москва улар билан ҳамкорлик қилишга тайёр.
Зеленскийнинг Россия ҳаво ҳудудидан фойдаланаётган авиакомпанияларга таҳдидларини Путин “давлат терроризмига даъво” деб атади. У бундай ҳодисалар юз берса, Россия жавоб қайтаришини билдирди.
Путин Россия қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудида ҳужум суръатини ошираётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, август ойида ДХРда 270 квадрат километр ҳудуд ва 15 та аҳоли пункти Россия назоратига ўтган.
Россия президенти Святогорск шаҳри Россия қўшинлари назоратига ўтганини, Харьков йўналишида Украина бўлинмаларининг икки йирик гуруҳи қуршаб олинганини билдирди.
Россияда сайловлардан кейин янги сафарбарлик эълон қилиниши ҳақидаги хабарларни эса Путин “мутлақ сафсата” ва Россияга қарши ахборот ҳужуми деб атади. Унинг таъкидлашича, қўшимча сафарбарлик ўтказиш режаси йўқ.
Путин Москва ҳозир ҳам Германияга газ етказиб беришга тайёрлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Берлин таъминотни тиклаш бўйича қарор қабул қилиши керак, аммо АҚШ санкциялари сабаб бунга журъат этмаяпти.
Россия президенти Германияда корхоналар ёпилаётгани, иш ўринлари қисқараётгани ва аҳоли турмуш даражаси пасаяётганини ҳам таъкидлади.
Путин Арманистон бош вазири Никол Пашинянни Москвага таклиф қилганини маълум қилди. Томонлар Арманистоннинг Европа Иттифоқига (ЕИ) яқинлашиши ва Евроосиё иқтисодий иттифоқидаги (ЕОИИ) иштирокини батафсил муҳокама қилади.
Россия президентининг сўзларига кўра, Арманистоннинг Европа йўналишини танлаши унинг суверен ҳуқуқи, аммо турли меъёр ва стандартларга эга ЕИ ва ЕОИИ таркибида бир вақтнинг ўзида бўлиш имконсиз.