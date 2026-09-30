Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260930/eaeu-kontrafakt-tovar-60856620.html
ЕОИИда 9,5 миллиондан ортиқ контрафакт товар аниқланди: энг кўп нималар қалбакилаштирилган
ЕОИИда 9,5 миллиондан ортиқ контрафакт товар аниқланди: энг кўп нималар қалбакилаштирилган
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ мамлакатларида 2025 йилда 1782 та интеллектуал мулк ҳуқуқи бузилиши қайд этилди. Қоидабузарликларнинг 85,6 фоизи товар белгилари билан боғлиқ, жиноий ҳолатлар 36,4 фоизга ошди. Қайси товарлар кўп сохталаштирилган?
2026-09-30T18:21+0500
2026-09-30T18:21+0500
ўзбекистон ва еоии
хавфсизлик
интеллектуал мулк
муаллифлик ҳуқуқи
еоии
еик
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60854613_0:135:1448:950_1920x0_80_0_0_1e6b817be5aee2a0cd903557fbf18aee.png
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида 2025 йилда 9,5 млн тадан ортиқ контрафакт маҳсулот аниқланди. Интеллектуал мулк ҳуқуқлари бузилиши билан боғлиқ жами 1782 та ҳолат қайд этилган. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Маълумотларга кўра, жиноий қоидабузарликлар сони 36,4 фоизга ошган. ЕИК иқтисодиёт ва молия сиёсати вазири Бахит Султанов бу кўп йиллик пасайишдан кейин биринчи ўсиш эканини таъкидлади.Қоидабузарликларнинг асосий қисми — 85,6 фоизи ёки 1525 та ҳолат товар белгиларидан ноқонуний фойдаланиш билан боғлиқ.ЕИКда ЕОИИ товар белгиларини ва товарларнинг келиб чиққан жой номларини рўйхатдан ўтказиш тизимини жорий этиш ҳамда интеллектуал мулк объектларининг ягона божхона реестрини ишга тушириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20260712/oziq-ovqat-bank-who-eec-muhokama-58994925.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60854613_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_1c69f9b0073bbd35963532043bfba4f7.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
хавфсизлик, интеллектуал мулк, муаллифлик ҳуқуқи, еоии, еик, жамият
хавфсизлик, интеллектуал мулк, муаллифлик ҳуқуқи, еоии, еик, жамият

ЕОИИда 9,5 миллиондан ортиқ контрафакт товар аниқланди: энг кўп нималар қалбакилаштирилган

18:21 30.09.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.09.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Oбуна бўлиш
ЕОИИда 2025 йилда интеллектуал мулк соҳасида 1782 та қоидабузарлик қайд этилди, 9,5 млн тадан ортиқ контрафакт товар аниқланди.
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида 2025 йилда 9,5 млн тадан ортиқ контрафакт маҳсулот аниқланди. Интеллектуал мулк ҳуқуқлари бузилиши билан боғлиқ жами 1782 та ҳолат қайд этилган. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Маълумотларга кўра, жиноий қоидабузарликлар сони 36,4 фоизга ошган. ЕИК иқтисодиёт ва молия сиёсати вазири Бахит Султанов бу кўп йиллик пасайишдан кейин биринчи ўсиш эканини таъкидлади.
Қоидабузарликларнинг асосий қисми — 85,6 фоизи ёки 1525 та ҳолат товар белгиларидан ноқонуний фойдаланиш билан боғлиқ.
ЕОИИ мамлакатларида энг кўп сохталаштириладиган маҳсулотлар қаторига кийим-кечак ва пойабзал, маиший техника ва электроника, ўйинчоқлар, галантерея ва аксессуарлар, автомобиль эҳтиёт қисмлари ҳамда алкоголь маҳсулотлари киради.
ЕИКда ЕОИИ товар белгиларини ва товарларнинг келиб чиққан жой номларини рўйхатдан ўтказиш тизимини жорий этиш ҳамда интеллектуал мулк объектларининг ягона божхона реестрини ишга тушириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.07.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Озиқ-овқат хавфсизлиги, банк хизматлари, ЖССТ стандартлари: ЕИКда нималар муҳокама қилинди
12 Июл, 14:46
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0