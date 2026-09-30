https://sputniknews.uz/20260930/cis-savdo-tosiq-qisqartirish-60842200.html
МДҲ давлатлари ўзаро савдодаги тўсиқларни қисқартиришни тезлаштиради
МДҲ давлатлари ўзаро савдодаги тўсиқларни қисқартиришни тезлаштиради
Sputnik Ўзбекистон
МДҲ мамлакатлари ўзаро савдодаги тўсиқларни қисқартириш ва эркин савдо механизмларини кенгайтиришни режалаштирмоқда. Айрим савдо тўсиқлари камайган, бироқ давлат харидлари ва экспорт божлари бўйича муаммолар сақланмоқда.
2026-09-30T11:42+0500
2026-09-30T11:42+0500
2026-09-30T12:17+0500
мдҳ
минск
божхона божи
инвестиция
транзит ташиш
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60841384_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c251886f2fc45595834eec90b49e5069.jpg
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Минскда бўлиб ўтган МДҲ давлатларининг доимий ваколатли вакиллари кенгаши йиғилишида ўзаро савдодаги тўсиқларни қисқартириш, эркин савдо механизмларини кенгайтириш ва инвестицияларни рағбатлантириш масалалари муҳокама қилинди.Йиғилишда 2011 йилда имзоланган Эркин савдо зонаси тўғрисидаги шартноманинг бажарилиши кўриб чиқилди. Энди асосий эътибор келиб тушаётган савдо эътирозларини тезкор ҳал қилиш ва мавжуд тўсиқларни бартараф этиш бўйича юқори даражадаги ишчи гуруҳ фаолиятини кучайтиришга қаратилади.Шу билан бирга, давлат харидлари бўйича келишувлар етарлича самарали ишламаётгани маълум қилинди. Қувур транспорти орқали транзит, шунингдек, экспорт божларини камайтириш ва босқичма-босқич бекор қилиш бўйича ҳужжатларни тайёрлаш музокаралари ҳам тўхтаб қолган.Ҳамдўстлик доирасида хизматларнинг эркин савдоси ва инвестициялар бўйича янги имкониятлардан кенгроқ фойдаланиш режалаштирилмоқда. Бунда 2030 йилгача ўзаро инвестицияларни жалб қилиш ва рағбатлантириш чоралари асосий воситалардан бири бўлиши мумкин.МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги йиғилиши эса декабрь ойида Москвада ўтказилиши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260926/sankt-peterburgda-mdh-migratsiya-organlari-rahbarlari-yigilishi-bolib-otmoqda-60759754.html
минск
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60841384_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_c141a658e712db00a55bb058c590ad13.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мдҳ, минск, божхона божи, инвестиция, транзит ташиш, иқтисод
мдҳ, минск, божхона божи, инвестиция, транзит ташиш, иқтисод
МДҲ давлатлари ўзаро савдодаги тўсиқларни қисқартиришни тезлаштиради
11:42 30.09.2026 (янгиланди: 12:17 30.09.2026)
МДҲ давлатлари ўзаро савдодаги тўсиқларни камайтириш, эркин савдо механизмларини кенгайтириш ва инвестицияларни рағбатлантириш ишларини давом эттиради.
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Минскда бўлиб ўтган МДҲ давлатларининг доимий ваколатли вакиллари кенгаши йиғилишида ўзаро савдодаги тўсиқларни қисқартириш, эркин савдо механизмларини кенгайтириш ва инвестицияларни рағбатлантириш масалалари муҳокама қилинди
.
Йиғилишда 2011 йилда имзоланган Эркин савдо зонаси тўғрисидаги шартноманинг бажарилиши кўриб чиқилди.
МДҲ мамлакатлари шартнома бўйича мажбуриятларини умуман бажараётгани, ўзаро савдодаги тўсиқлар сони эса изчил камайиб бораётгани қайд этилди.
Энди асосий эътибор келиб тушаётган савдо эътирозларини тезкор ҳал қилиш ва мавжуд тўсиқларни бартараф этиш бўйича юқори даражадаги ишчи гуруҳ фаолиятини кучайтиришга қаратилади.
Шу билан бирга, давлат харидлари бўйича келишувлар етарлича самарали ишламаётгани маълум қилинди. Қувур транспорти орқали транзит, шунингдек, экспорт божларини камайтириш ва босқичма-босқич бекор қилиш бўйича ҳужжатларни тайёрлаш музокаралари ҳам тўхтаб қолган.
Ҳамдўстлик доирасида хизматларнинг эркин савдоси ва инвестициялар бўйича янги имкониятлардан кенгроқ фойдаланиш режалаштирилмоқда. Бунда 2030 йилгача ўзаро инвестицияларни жалб қилиш ва рағбатлантириш чоралари асосий воситалардан бири бўлиши мумкин.
Йиғилишда 7 октябрь куни МДҲ Ташқи ишлар вазирлари кенгаши ва 9 октябрь куни Давлат раҳбарлари кенгашининг Туркманистонда ўтказиладиган мажлисларига тайёргарлик ҳам муҳокама қилинди.
МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги йиғилиши эса декабрь ойида Москвада ўтказилиши режалаштирилган.