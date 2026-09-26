https://sputniknews.uz/20260926/sankt-peterburgda-mdh-migratsiya-organlari-rahbarlari-yigilishi-bolib-otmoqda-60759754.html
Санкт-Петербургда МДҲ миграция органлари раҳбарлари йиғилиши бўлиб ўтмоқда
Санкт-Петербургда МДҲ миграция органлари раҳбарлари йиғилиши бўлиб ўтмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россияда миграция соҳасида амалга оширилган илғор ечимлар МДҲнинг бошқа давлатларида ҳам миграция жараёнларини такомиллаштиришда ёрдам бериши мумкин. 26.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-26T14:57+0500
2026-09-26T14:57+0500
2026-09-26T15:00+0500
санкт-петербург
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1a/60759594_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a5aa6e78d6fd4b1265876440ae13b281.jpg
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Санкт-Петербургда МДҲ иштирокчи давлатлари миграция органлари раҳбарлари Кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтмоқда.Унда Россия, Озарбайжон, Арманистон, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистоннинг миграция масалаларини тартибга солиш ваколатига эга давлат органлари вакиллари иштирок этмоқда.Йиғилиш Россия Федерацияси Ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари – Россия ИИВ Миграция хизмати бошлиғи, полиция генерал-полковниги Андрей Кикот раислигида бўлиб ўтмоқда.Йиғилиш давомида томонлар Ҳамдўстлик ҳудудидаги миграция вазиятини баҳолаш, миграция жараёнларини миллий қонунчилик билан тартибга солишдаги ўзгаришларни муҳокама қилиш, миграция оқимларининг хавфсизлиги ва назоратини таъминлаш учун замонавий ахборот технологияларини жорий этиш, шу жумладан жамоат жойларини видеокузатув тизимларида сунъий интеллект технологияларини қўллаш орқали шахсни биометрик идентификация қилиш бўйича тажриба алмашадилар.Шунингдек, Россия Федерацияси томонидан амалга оширилаётган илғор ечимлар мисолида уюшган ҳолда ишга қабул қилиш механизмларига ўтиш орқали ноқонуний равишда бўлиб турган фуқароларни улар яшаётган давлатларга қайтариш ва Ҳамдўстлик маконида меҳнат миграцияси жараёнларини такомиллаштириш бўйича ўзаро ҳамкорлик масалалари кўриб чиқилади.Тадбирда Санкт-Петербург губернатори Александр Беглов ва МДҲ Ижроия қўмитаси, МДҲга аъзо давлатлар Парламентлараро Ассамблеяси, МДҲга аъзо давлатларнинг Аксилтеррор маркази, Иттифоқ давлати Доимий қўмитаси, Касаба уюшмаларининг умумий конфедерацияси, Евросиё иқтисодий комиссияси ва МДҲга аъзо давлатларнинг молиявий разведка бўлинмалари раҳбарлари кенгаши вакиллари ҳам иштирок этмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1a/60759594_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8de03990f702e4f54a511caf4f1c324e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
санкт-петербург
Санкт-Петербургда МДҲ миграция органлари раҳбарлари йиғилиши бўлиб ўтмоқда
14:57 26.09.2026 (янгиланди: 15:00 26.09.2026)
Россияда миграция соҳасида амалга оширилган илғор ечимлар МДҲнинг бошқа давлатларида ҳам миграция жараёнларини такомиллаштиришда ёрдам бериши мумкин.
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Санкт-Петербургда МДҲ иштирокчи давлатлари миграция органлари раҳбарлари Кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтмоқда.
Унда Россия, Озарбайжон, Арманистон, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистоннинг миграция масалаларини тартибга солиш ваколатига эга давлат органлари вакиллари иштирок этмоқда.
Йиғилиш Россия Федерацияси Ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари – Россия ИИВ Миграция хизмати бошлиғи, полиция генерал-полковниги Андрей Кикот раислигида бўлиб ўтмоқда.
“Замонавий шароитда ҳамжиҳатлик, конструктив ҳамкорлик ва тажриба алмашиш ҳар қачонгидан ҳам муҳимдир. Бу Ҳамдўстлик маконида миграция жараёнларини бошқаришнинг уйғун, самарали тизимини шакллантириш учун зарур омиллардандир. Миграция вазиятидаги ўзгаришларга ўз вақтида жавоб бериш керак,” – дея таъкидлади Андрей Кикот.
Йиғилиш давомида томонлар Ҳамдўстлик ҳудудидаги миграция вазиятини баҳолаш, миграция жараёнларини миллий қонунчилик билан тартибга солишдаги ўзгаришларни муҳокама қилиш, миграция оқимларининг хавфсизлиги ва назоратини таъминлаш учун замонавий ахборот технологияларини жорий этиш, шу жумладан жамоат жойларини видеокузатув тизимларида сунъий интеллект технологияларини қўллаш орқали шахсни биометрик идентификация қилиш бўйича тажриба алмашадилар.
Шунингдек, Россия Федерацияси томонидан амалга оширилаётган илғор ечимлар мисолида уюшган ҳолда ишга қабул қилиш механизмларига ўтиш орқали ноқонуний равишда бўлиб турган фуқароларни улар яшаётган давлатларга қайтариш ва Ҳамдўстлик маконида меҳнат миграцияси жараёнларини такомиллаштириш бўйича ўзаро ҳамкорлик масалалари кўриб чиқилади.
Тадбирда Санкт-Петербург губернатори Александр Беглов ва МДҲ Ижроия қўмитаси, МДҲга аъзо давлатлар Парламентлараро Ассамблеяси, МДҲга аъзо давлатларнинг Аксилтеррор маркази, Иттифоқ давлати Доимий қўмитаси, Касаба уюшмаларининг умумий конфедерацияси, Евросиё иқтисодий комиссияси ва МДҲга аъзо давлатларнинг молиявий разведка бўлинмалари раҳбарлари кенгаши вакиллари ҳам иштирок этмоқда.