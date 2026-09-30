https://sputniknews.uz/20260930/bojxona-strategiya-video-60846495.html
Россия ва Марказий Осиё давлатлари билан ҳамкорлик, янги божхона стратегияси, СИ — видео
Россия ва Марказий Осиё давлатлари билан ҳамкорлик, янги божхона стратегияси, СИ — видео
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон божхонаси тўққиз давлат, жумладан Россия билан декларациялар маълумотини алмашмоқда. Йил охиригача Туркия, Ҳиндистон ва Покистон қўшилади. Божхонада 16 та сунъий интеллект модули синовдан ўтказилмоқда.
2026-09-30T13:27+0500
2026-09-30T13:27+0500
2026-09-30T13:27+0500
божхона қўмитаси
божхона божи
божхона
sputnik
еоии
мдҳ
сунъий интеллект
тошкент
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60844369_0:0:1805:1015_1920x0_80_0_0_c743ac8ce23c37304837c83f261721a1.jpg
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Ўзбекистон божхонасида декларация маълумотлари хорижий ҳамкорлар ахбороти билан мос келса, товар божхона ходими иштирокисиз тахминан бир дақиқада автоматик чиқарилиши мумкин. Айни пайтда тизимда 16 та сунъий интеллект (СИ) модули ҳам синовдан ўтказилмоқда.Бу ҳақда Тошкентда Ўзбекистон божхона брокерлари уюшмаси томонидан ташкил этилган "Божхона қонунчилиги ва ТИФдаги янгиликлар" мавзусидаги давра суҳбатида маълум қилинди.Муҳокамада Божхона қўмитаси вакиллари, ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари, божхона брокерлари, транспорт ва логистика компаниялари ҳамда давлат органлари вакиллари қатнашди.Ўзбекистон Божхона қўмитасининг Стратегик режалаштириш ва божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш бошқармаси бошлиғи Фарҳод Олимжоновнинг сўзларига кўра, Ўзбекистон ҳозир тўққизта давлат, жумладан, Россия билан экспорт ва транзит декларациялари маълумотларини алмашмоқда.Агар экспорт ва импорт декларацияларидаги маълумотлар бир-бирига мос келса, тизим товарни чиқариш ҳақида божхона ходими иштирокисиз автоматик қарор қабул қилиши мумкин. Бундай расмийлаштириш тахминан бир дақиқа вақт олади.Божхона маъмуриятчилигини рақамлаштиришнинг яна бир йўналиши — сунъий интеллектдан фойдаланиш.Айни пайтда Ўзбекистон божхона органларида 16 та сунъий интеллект модули синовдан ўтказилмоқда. Улар божхона қиймати ва ТИФ ТН кодини аниқлаш, ҳужжатларни таниб олиш, инспекция-кўрик мажмуалари орқали олинган тасвирларни таҳлил қилиш ва тақиқланган товарларни аниқлашда қўлланилмоқда.Давра суҳбатида ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги халқаро ҳамкорлик масалаларига ҳам эътибор қаратилди.Ўзбекистон божхона брокерлари уюшмаси раиси Арсен Айрапетянснинг сўзларига кўра, мамлакат МДҲ, ЕОИИ ва бошқа давлатлардаги ҳамкасблар билан амалий алоқаларни кенгайтирмоқда.Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон божхона брокерлари уюшмалари минтақавий кенгаш доирасида ҳамкорлик қилмоқда. Бундай алоқалар ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларига хорижда ишончли ҳамкорлар топиш ва контрагентлар билан юзага келадиган масалаларни ҳал қилишда ёрдам беради.Айрапетянснинг таъкидлашича, россиялик ҳамкасблар ҳам Ўзбекистон уюшмаси аъзоларига хорижий ҳамкорлар билан боғлиқ масалаларни ҳал қилишда амалий ёрдам кўрсатган ҳолатлар бўлган.Божхонада қандай янги тартиблар жорий этилаётгани, сунъий интеллект амалиётда қандай ишлаётгани ва Россия ҳамда Марказий Осиё мамлакатлари билан ҳамкорлик ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларига нима бериши ҳақида — Sputnik видеосида.
https://sputniknews.uz/20260923/cis-bojxona-raxbarlar-qaror-60686913.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1e/60844369_164:0:1517:1015_1920x0_80_0_0_ba6416951652e94eb9d8b9dc85af25d3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
божхона қўмитаси, божхона божи, божхона, sputnik, еоии, мдҳ, сунъий интеллект, тошкент, видео
божхона қўмитаси, божхона божи, божхона, sputnik, еоии, мдҳ, сунъий интеллект, тошкент, видео
Россия ва Марказий Осиё давлатлари билан ҳамкорлик, янги божхона стратегияси, СИ — видео
Ўзбекистон божхонасида декларациялар мос келса, товар бир дақиқада автоматик чиқарилиши мумкин. Тизимда 16 та сунъий интеллект модули ҳам синовдан ўтмоқда.
ТОШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Ўзбекистон божхонасида декларация маълумотлари хорижий ҳамкорлар ахбороти билан мос келса, товар божхона ходими иштирокисиз тахминан бир дақиқада автоматик чиқарилиши мумкин. Айни пайтда тизимда 16 та сунъий интеллект (СИ) модули ҳам синовдан ўтказилмоқда.
Бу ҳақда Тошкентда Ўзбекистон божхона брокерлари уюшмаси томонидан ташкил этилган "Божхона қонунчилиги ва ТИФдаги янгиликлар" мавзусидаги давра суҳбатида маълум қилинди.
Муҳокамада Божхона қўмитаси вакиллари, ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари, божхона брокерлари, транспорт ва логистика компаниялари ҳамда давлат органлари вакиллари қатнашди.
Ўзбекистон Божхона қўмитасининг Стратегик режалаштириш ва божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш бошқармаси бошлиғи Фарҳод Олимжоновнинг сўзларига кўра, Ўзбекистон ҳозир тўққизта давлат, жумладан, Россия билан экспорт ва транзит декларациялари маълумотларини алмашмоқда.
Агар экспорт ва импорт декларацияларидаги маълумотлар бир-бирига мос келса, тизим товарни чиқариш ҳақида божхона ходими иштирокисиз автоматик қарор қабул қилиши мумкин. Бундай расмийлаштириш тахминан бир дақиқа вақт олади.
"Йил охиригача Туркия, Ҳиндистон ва Покистон билан ҳам шундай маълумот алмашинувини йўлга қўйишни режалаштирганмиз", — деди Олимжонов.
Божхона маъмуриятчилигини рақамлаштиришнинг яна бир йўналиши — сунъий интеллектдан фойдаланиш.
Айни пайтда Ўзбекистон божхона органларида 16 та сунъий интеллект модули синовдан ўтказилмоқда. Улар божхона қиймати ва ТИФ ТН кодини аниқлаш, ҳужжатларни таниб олиш, инспекция-кўрик мажмуалари орқали олинган тасвирларни таҳлил қилиш ва тақиқланган товарларни аниқлашда қўлланилмоқда.
"Сунъий интеллект транспорт воситасида қандай товар борлигини кўрсатади ва уни автоматик равишда декларация маълумотлари билан таққослайди", — деди Божхона қўмитаси вакили.
Давра суҳбатида ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги халқаро ҳамкорлик масалаларига ҳам эътибор қаратилди.
Ўзбекистон божхона брокерлари уюшмаси раиси Арсен Айрапетянснинг сўзларига кўра, мамлакат МДҲ, ЕОИИ ва бошқа давлатлардаги ҳамкасблар билан амалий алоқаларни кенгайтирмоқда.
Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон божхона брокерлари уюшмалари минтақавий кенгаш доирасида ҳамкорлик қилмоқда. Бундай алоқалар ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларига хорижда ишончли ҳамкорлар топиш ва контрагентлар билан юзага келадиган масалаларни ҳал қилишда ёрдам беради.
Айрапетянснинг таъкидлашича, россиялик ҳамкасблар ҳам Ўзбекистон уюшмаси аъзоларига хорижий ҳамкорлар билан боғлиқ масалаларни ҳал қилишда амалий ёрдам кўрсатган ҳолатлар бўлган.
Унинг сўзларига кўра, бундай ҳамкорлик Ўзбекистон божхона қонунчилиги ва маъмуриятчилигида кенг кўламли ўзгаришлар амалга оширилаётган бир пайтда айниқса муҳим.
Божхонада қандай янги тартиблар жорий этилаётгани, сунъий интеллект амалиётда қандай ишлаётгани ва Россия ҳамда Марказий Осиё мамлакатлари билан ҳамкорлик ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларига нима бериши ҳақида — Sputnik
видеосида.