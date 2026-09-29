Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260929/tashkent-shahar-foto-60813598.html
Тошкент: ҳаракатдаги шаҳар — фото
Тошкент: ҳаракатдаги шаҳар — фото
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентнинг кундалик ҳаёти — кенг хиёбонлар, сердарахт сайр йўлаклари, шаҳар ҳаракати ва пойтахт меҳмонлари акс этган кадрларда намоён бўлади. Фотосуратлар шаҳарнинг замонавий қиёфаси ва ўзига хос ритмини кўрсатади.
2026-09-29T19:43+0500
2026-09-29T19:43+0500
фото
тошкент
шаҳар
пойтахт
кўча
туризм
туристлар
истироҳат боғлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1d/60808567_29:193:1700:1133_1920x0_80_0_0_88a8988c88281769d93a1a160f33af2c.jpg
Тошкент — замонавий шаҳар муҳити ва катта яшил ҳудудлар уйғунлашган пойтахт. Фотосуратларда шаҳар турли ракурсларда — панорамали манзаралар, гавжум кўчалар, чорраҳалар ва пиёдалар ҳудудлари орқали намоён бўлади.Сердарахт хиёбонлар шаҳар ҳаётининг ажралмас қисмига айланган. Бу ерларда аҳоли ва сайёҳлар сайр қилади, дарахтлар соясида дам олади, шаҳар манзараларини суратга олади ва пойтахтнинг кундалик ҳаётини кузатади.Айрим кадрларда Тошкент юқоридан кўринади — кенг кўчалар, турар жойлар ва яшил ҳудудлар бир бутун манзара ҳосил қилади. Бошқа суратларда эса автомобиллар, велосипедчилар ва пиёдалар ҳаракати акс этган.Ушбу фототўплам Тошкентнинг яшил ҳудудлари, кўчалари ва пойтахт ҳаётидаги оддий лаҳзалар ҳақидаги визуал ҳикоядир.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1d/60808567_209:140:1533:1133_1920x0_80_0_0_227f262f4dc45d7c3f7c73262f42278f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото, тошкент, шаҳар, пойтахт, кўча, туризм, туристлар, истироҳат боғлари
фото, фото, тошкент, шаҳар, пойтахт, кўча, туризм, туристлар, истироҳат боғлари

Тошкент: ҳаракатдаги шаҳар — фото

19:43 29.09.2026
Oбуна бўлиш
Тошкентнинг кундалик ҳаёти яшил хиёбонлар, гавжум кўчалар, пиёдалар ва шаҳар ҳаракати акс этган фотосуратларда намоён бўлади.
Тошкент — замонавий шаҳар муҳити ва катта яшил ҳудудлар уйғунлашган пойтахт. Фотосуратларда шаҳар турли ракурсларда — панорамали манзаралар, гавжум кўчалар, чорраҳалар ва пиёдалар ҳудудлари орқали намоён бўлади.
Сердарахт хиёбонлар шаҳар ҳаётининг ажралмас қисмига айланган. Бу ерларда аҳоли ва сайёҳлар сайр қилади, дарахтлар соясида дам олади, шаҳар манзараларини суратга олади ва пойтахтнинг кундалик ҳаётини кузатади.
Айрим кадрларда Тошкент юқоридан кўринади — кенг кўчалар, турар жойлар ва яшил ҳудудлар бир бутун манзара ҳосил қилади. Бошқа суратларда эса автомобиллар, велосипедчилар ва пиёдалар ҳаракати акс этган.
Шаҳарни нафақат диққатга сазовор жойлари, балки кўчалардаги оддий кундалик ҳаёт орқали ҳам таниш мумкин.
Ушбу фототўплам Тошкентнинг яшил ҳудудлари, кўчалари ва пойтахт ҳаётидаги оддий лаҳзалар ҳақидаги визуал ҳикоядир.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент меҳмонлари сайрда

Тошкент меҳмонлари сайрда - Sputnik Ўзбекистон
1/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент меҳмонлари сайрда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сураткаш иш устида

Сураткаш иш устида - Sputnik Ўзбекистон
2/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сураткаш иш устида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Юқори нуқтадан шаҳар транспорти ва пиёдалар

Юқори нуқтадан шаҳар транспорти ва пиёдалар - Sputnik Ўзбекистон
3/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Юқори нуқтадан шаҳар транспорти ва пиёдалар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Амир Темур хиёбони баландликдан

Амир Темур хиёбони баландликдан - Sputnik Ўзбекистон
4/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Амир Темур хиёбони баландликдан

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаҳар кўчасида кетаётган курьер

Шаҳар кўчасида кетаётган курьер - Sputnik Ўзбекистон
5/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаҳар кўчасида кетаётган курьер

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сайилгоҳ кўчасидаги сайёҳлар гуруҳи

Сайилгоҳ кўчасидаги сайёҳлар гуруҳи - Sputnik Ўзбекистон
6/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сайилгоҳ кўчасидаги сайёҳлар гуруҳи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Куз бошидаги кенг шаҳар шоҳкўчаси

Куз бошидаги кенг шаҳар шоҳкўчаси - Sputnik Ўзбекистон
7/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Куз бошидаги кенг шаҳар шоҳкўчаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент бўйлаб сайр қилаётган сайёҳ жуфтлик

Тошкент бўйлаб сайр қилаётган сайёҳ жуфтлик - Sputnik Ўзбекистон
8/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент бўйлаб сайр қилаётган сайёҳ жуфтлик

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўчани кесиб ўтаётган пиёдалар

Кўчани кесиб ўтаётган пиёдалар - Sputnik Ўзбекистон
9/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўчани кесиб ўтаётган пиёдалар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гуруҳли расм

Гуруҳли расм - Sputnik Ўзбекистон
10/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гуруҳли расм

© Sputnik / Бахром Хатамов

Қуш парвози баландлигидан Тошкент манзараси

Қуш парвози баландлигидан Тошкент манзараси - Sputnik Ўзбекистон
11/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Қуш парвози баландлигидан Тошкент манзараси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент марказий кўчалари бўйлаб сайр

Тошкент марказий кўчалари бўйлаб сайр - Sputnik Ўзбекистон
12/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент марказий кўчалари бўйлаб сайр

© Sputnik / Бахром Хатамов

Пиёдалар сояси

Пиёдалар сояси - Sputnik Ўзбекистон
13/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пиёдалар сояси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0