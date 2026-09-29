Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260929/russia-naqd-rubl-cheklov-60825423.html
Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд рубль олиб чиқиш чекланди
Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд рубль олиб чиқиш чекланди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Ўзбекистонга нақд рубль олиб чиқиш тартибини кучайтирди. Жисмоний шахсларга 1 млн рублдан ортиқ маблағ олиб чиқиш чекланди, қоида бузилса ортиқча сумма мусодара қилинади.
2026-09-29T15:52+0500
2026-09-29T16:40+0500
миграция
мигрантлар
рубл
янги фармон
владимир путин
еоии
ўзбекистон
россия
ўзбекистон ва еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/04/23129756_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_03af7c980494efdb29b84c467180203b.jpg
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин мамлакатдан Ўзбекистон, Озарбайжон, Тожикистон ва ЕОИИ давлатларига нақд рубль олиб чиқиш тартибини кучайтирувчи фармонни имзолади.Янги тартибга кўра, жисмоний шахсларга Россиядан ушбу давлатларга 1 млн рублдан ортиқ нақд Россия валютасини олиб чиқиш тақиқланади. Бироқ 1 млн рублдан ортиқ маблағни олиб чиқиш учун истисно мавжуд. Бунинг учун пул Россия ҳукумати белгилайдиган халқаро аэропортлардаги чегара ўтказиш пунктлари орқали олиб чиқилиши ва бутун сумма банк ҳисобварағи ёки омонатидан ечилганини тасдиқловчи банк ҳужжатлари тақдим этилиши керак.Қоида бузилса, жисмоний шахсдан 1 млн рублдан ортиқ қисми, юридик шахс ва якка тартибдаги тадбиркордан эса олиб чиқилаётган нақд рублнинг бутун суммаси мусодара қилинади.Аввалги тартибда жисмоний шахслар учун чеклов 100 минг доллар эквивалентидан юқори маблағга тааллуқли бўлиб, у фақат ЕОИИ давлатларига нисбатан амал қилар эди. Энди лимит 1 млн рублгача туширилди, Ўзбекистон, Тожикистон ва Озарбайжон ҳам рўйхатга киритилди.Фармон имзоланган кундан кучга кирди.
https://sputniknews.uz/20260910/russia-migrant-ozgarishlar-60330387.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/04/23129756_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a4efcec8443823609708b69bc0945d72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миграция, мигрантлар, рубл, янги фармон, владимир путин, еоии, ўзбекистон, россия
миграция, мигрантлар, рубл, янги фармон, владимир путин, еоии, ўзбекистон, россия

Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд рубль олиб чиқиш чекланди

15:52 29.09.2026 (янгиланди: 16:40 29.09.2026)
© Sputnik / Alexey Malgavko / Медиабанкка ўтишРублевые купюры в руках
Рублевые купюры в руках - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.09.2026
© Sputnik / Alexey Malgavko
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия Ўзбекистон ва бошқа айрим давлатларга нақд рубль олиб чиқиш қоидаларини кучайтирди. Энди жисмоний шахслар учун лимит 1 млн рубль этиб белгиланди
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин мамлакатдан Ўзбекистон, Озарбайжон, Тожикистон ва ЕОИИ давлатларига нақд рубль олиб чиқиш тартибини кучайтирувчи фармонни имзолади.
Янги тартибга кўра, жисмоний шахсларга Россиядан ушбу давлатларга 1 млн рублдан ортиқ нақд Россия валютасини олиб чиқиш тақиқланади.
Бироқ 1 млн рублдан ортиқ маблағни олиб чиқиш учун истисно мавжуд. Бунинг учун пул Россия ҳукумати белгилайдиган халқаро аэропортлардаги чегара ўтказиш пунктлари орқали олиб чиқилиши ва бутун сумма банк ҳисобварағи ёки омонатидан ечилганини тасдиқловчи банк ҳужжатлари тақдим этилиши керак.
Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар учун талаб қатъийроқ: уларга нақд рубль олиб чиқиш сумма миқдоридан қатъи назар тақиқланади. Улар учун ҳам фармонда белгиланган айрим истиснолар мавжуд.
Қоида бузилса, жисмоний шахсдан 1 млн рублдан ортиқ қисми, юридик шахс ва якка тартибдаги тадбиркордан эса олиб чиқилаётган нақд рублнинг бутун суммаси мусодара қилинади.
Аввалги тартибда жисмоний шахслар учун чеклов 100 минг доллар эквивалентидан юқори маблағга тааллуқли бўлиб, у фақат ЕОИИ давлатларига нисбатан амал қилар эди. Энди лимит 1 млн рублгача туширилди, Ўзбекистон, Тожикистон ва Озарбайжон ҳам рўйхатга киритилди.
Фармон имзоланган кундан кучга кирди.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал интервью газете Ведомости - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.09.2026
Россияда мигрантлар учун нима ўзгаради: Медведев янги чораларни айтди
10 Сентябр, 09:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0