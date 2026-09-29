https://sputniknews.uz/20260929/russia-naqd-rubl-cheklov-60825423.html
Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд рубль олиб чиқиш чекланди
Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд рубль олиб чиқиш чекланди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Ўзбекистонга нақд рубль олиб чиқиш тартибини кучайтирди. Жисмоний шахсларга 1 млн рублдан ортиқ маблағ олиб чиқиш чекланди, қоида бузилса ортиқча сумма мусодара қилинади.
2026-09-29T15:52+0500
2026-09-29T15:52+0500
2026-09-29T16:40+0500
миграция
мигрантлар
рубл
янги фармон
владимир путин
еоии
ўзбекистон
россия
ўзбекистон ва еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/04/23129756_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_03af7c980494efdb29b84c467180203b.jpg
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин мамлакатдан Ўзбекистон, Озарбайжон, Тожикистон ва ЕОИИ давлатларига нақд рубль олиб чиқиш тартибини кучайтирувчи фармонни имзолади.Янги тартибга кўра, жисмоний шахсларга Россиядан ушбу давлатларга 1 млн рублдан ортиқ нақд Россия валютасини олиб чиқиш тақиқланади. Бироқ 1 млн рублдан ортиқ маблағни олиб чиқиш учун истисно мавжуд. Бунинг учун пул Россия ҳукумати белгилайдиган халқаро аэропортлардаги чегара ўтказиш пунктлари орқали олиб чиқилиши ва бутун сумма банк ҳисобварағи ёки омонатидан ечилганини тасдиқловчи банк ҳужжатлари тақдим этилиши керак.Қоида бузилса, жисмоний шахсдан 1 млн рублдан ортиқ қисми, юридик шахс ва якка тартибдаги тадбиркордан эса олиб чиқилаётган нақд рублнинг бутун суммаси мусодара қилинади.Аввалги тартибда жисмоний шахслар учун чеклов 100 минг доллар эквивалентидан юқори маблағга тааллуқли бўлиб, у фақат ЕОИИ давлатларига нисбатан амал қилар эди. Энди лимит 1 млн рублгача туширилди, Ўзбекистон, Тожикистон ва Озарбайжон ҳам рўйхатга киритилди.Фармон имзоланган кундан кучга кирди.
https://sputniknews.uz/20260910/russia-migrant-ozgarishlar-60330387.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/04/23129756_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a4efcec8443823609708b69bc0945d72.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миграция, мигрантлар, рубл, янги фармон, владимир путин, еоии, ўзбекистон, россия
миграция, мигрантлар, рубл, янги фармон, владимир путин, еоии, ўзбекистон, россия
Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд рубль олиб чиқиш чекланди
15:52 29.09.2026 (янгиланди: 16:40 29.09.2026)
Россия Ўзбекистон ва бошқа айрим давлатларга нақд рубль олиб чиқиш қоидаларини кучайтирди. Энди жисмоний шахслар учун лимит 1 млн рубль этиб белгиланди
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин мамлакатдан Ўзбекистон, Озарбайжон, Тожикистон ва ЕОИИ давлатларига нақд рубль олиб чиқиш тартибини кучайтирувчи фармонни имзолади
.
Янги тартибга кўра, жисмоний шахсларга Россиядан ушбу давлатларга 1 млн рублдан ортиқ нақд Россия валютасини олиб чиқиш тақиқланади.
Бироқ 1 млн рублдан ортиқ маблағни олиб чиқиш учун истисно мавжуд. Бунинг учун пул Россия ҳукумати белгилайдиган халқаро аэропортлардаги чегара ўтказиш пунктлари орқали олиб чиқилиши ва бутун сумма банк ҳисобварағи ёки омонатидан ечилганини тасдиқловчи банк ҳужжатлари тақдим этилиши керак.
Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар учун талаб қатъийроқ: уларга нақд рубль олиб чиқиш сумма миқдоридан қатъи назар тақиқланади. Улар учун ҳам фармонда белгиланган айрим истиснолар мавжуд.
Қоида бузилса, жисмоний шахсдан 1 млн рублдан ортиқ қисми, юридик шахс ва якка тартибдаги тадбиркордан эса олиб чиқилаётган нақд рублнинг бутун суммаси мусодара қилинади.
Аввалги тартибда жисмоний шахслар учун чеклов 100 минг доллар эквивалентидан юқори маблағга тааллуқли бўлиб, у фақат ЕОИИ давлатларига нисбатан амал қилар эди. Энди лимит 1 млн рублгача туширилди, Ўзбекистон, Тожикистон ва Озарбайжон ҳам рўйхатга киритилди.
Фармон имзоланган кундан кучга кирди.