https://sputniknews.uz/20260910/russia-migrant-ozgarishlar-60330387.html
Россияда мигрантлар учун нима ўзгаради: Медведев янги чораларни айтди
Россияда мигрантлар учун нима ўзгаради: Медведев янги чораларни айтди
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Медведев “Ведомости”га интервьюсида Россия миграция сиёсатида қайси қоидалар аллақачон амал қилаётгани, қайсилари 2027 йилдан кучга кириши ва ҳозирча режа бўлиб турган чоралар ҳақида сўзлади.
2026-09-10T09:58+0500
2026-09-10T09:58+0500
2026-09-10T10:08+0500
миграция
мигрантлар
дмитрий медведев
россия
қонунчилик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0a/60330187_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_bba476211f52e036d41e2f33bfa70453.jpg
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари, “Единая Россия” ("Ягона Россия") партияси раиси Дмитрий Медведев мамлакатда миграция назорати янада кучайтирилишини, айрим янги талаблар эса 2027 йилдан кучга киришини маълум қилди. У бу ҳақда “Ведомости”га берган интервьюсида сўзлади.Медведевнинг айтишича, Россия миграция сиёсатида миллий хавфсизликни устувор вазифа деб билади. Ҳукумат этник анклавлар шаклланишига қарши курашиш, ноқонуний бандликни қисқартириш ва меҳнат миграциясини янада шаффоф қилишни мақсад қилган.Даромад ҳақидаги маълумотлар солиқ органлари орқали текширилади. Агар даромад тасдиқланмаса ёки белгиланган меъёрдан паст бўлса, мигрантнинг патенти ёки ишлаш рухсатномаси бекор қилиниши мумкин. Бу ҳолат унинг ва қарамоғидаги оила аъзоларининг Россияда қолиш ҳуқуқига ҳам таъсир қилади.Шу билан бирга, Россияда хорижий ишчи кучини ташкиллаштирилган тартибда ёллашнинг янги тизими муҳокама қилинмоқда. ИИВ 2027 йилдан бундай механизмни аксарият ҳудудларда иш берувчилар учун асосий тартибга айлантириш бўйича тажриба ўтказишни таклиф қилган. Медведевга кўра, масала ҳозирча бизнес иштирокида ишлаб чиқилмоқда, яъни якуний тартиб ҳали қабул қилинмаган.Мигрантларни рақамли назорат қилиш ҳам кенгайтирилиши кутилмоқда. Москва ва Москва вилоятида визасиз келган чет элликларни ҳисобга олиш учун “Амина” мобил иловаси қўлланмоқда. У геолокация орқали шахснинг жойлашувини аниқлаш имконини беради. Медведев бу ёндашувни кейинчалик бутун Россия бўйлаб жорий этиш режалаштирилаётганини айтди.Унинг маълум қилишича, бир йил ичида “Амина”дан 3,3 миллиондан ортиқ хорижлик фойдаланган, ҳозир тизимда 1,1 миллион киши ҳисобда турибди. Айрим қоидалар эса аллақачон амал қилмоқда. 1 сентябрдан Россияга ишлаш учун келган ёки мамлакатда 90 кундан ортиқ қоладиган айрим тоифадаги хорижликлар кирганидан кейин 30 кун ичида тиббий кўрикдан ўтиши керак. Текширув хавфли юқумли касалликлар ва гиёҳванд моддалар истеъмолини ҳам қамраб олади.Мигрантлар фарзандларини мактабга қабул қилишда рус тилини билиш бўйича тест талаби эса 2025 йил апрелидан амал қилади. Медведевнинг маълум қилишича, 2026 йилнинг етти ойида 6 мингга яқин хорижлик ота-она тарбия мажбуриятларини бажармагани учун, яна 5 мингдан ортиғи фарзандларининг Россияда қонуний бўлишини таъминламагани учун маъмурий жавобгарликка тортилган. Натижада 6,5 мингдан ортиқ бола Россияни тарк этган, 1,7 минг нафари таълим муассасаларига қабул қилинган.Мактабгача таълим муассасалари учун қўшимча талаблар жорий этиш масаласи эса ҳозирча фақат ўрганилмоқда.Унинг таъкидлашича, чоралар қонунларга амал қиладиган ва Россия жамиятига интеграция қилишга интиладиган хорижликларга қарши қаратилмаган.
https://sputniknews.uz/20260203/erxov-tiv-russia-migratsiya-kontseptsiya-55440003.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0a/60330187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd437870d79f6d6b68bdd6d25be5c88a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миграция, мигрантлар, дмитрий медведев, россия, қонунчилик
миграция, мигрантлар, дмитрий медведев, россия, қонунчилик
Россияда мигрантлар учун нима ўзгаради: Медведев янги чораларни айтди
09:58 10.09.2026 (янгиланди: 10:08 10.09.2026)
Россияда мигрантлар учун даромад, тиббий кўрик ва рақамли назорат бўйича янги талаблар жорий этилади ва кучайтирилади.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари, “Единая Россия” ("Ягона Россия") партияси раиси Дмитрий Медведев мамлакатда миграция назорати янада кучайтирилишини, айрим янги талаблар эса 2027 йилдан кучга киришини маълум қилди. У бу ҳақда “Ведомости”га берган интервьюсида сўзлади
.
Медведевнинг айтишича, Россия миграция сиёсатида миллий хавфсизликни устувор вазифа деб билади. Ҳукумат этник анклавлар шаклланишига қарши курашиш, ноқонуний бандликни қисқартириш ва меҳнат миграциясини янада шаффоф қилишни мақсад қилган.
Энг муҳим янгиликлардан бири 2027 йил 1 январдан кучга киради. Хорижий ишчилар Россияда ўзини ва қарамоғидаги оила аъзоларини минтақада белгиланган яшаш минимумидан кам бўлмаган даражада таъминлай олиши шарт бўлади. Бу миқдорга ҳудудий коэффициент ҳам қўлланади.
Даромад ҳақидаги маълумотлар солиқ органлари орқали текширилади. Агар даромад тасдиқланмаса ёки белгиланган меъёрдан паст бўлса, мигрантнинг патенти ёки ишлаш рухсатномаси бекор қилиниши мумкин. Бу ҳолат унинг ва қарамоғидаги оила аъзоларининг Россияда қолиш ҳуқуқига ҳам таъсир қилади.
Шу билан бирга, Россияда хорижий ишчи кучини ташкиллаштирилган тартибда ёллашнинг янги тизими муҳокама қилинмоқда. ИИВ 2027 йилдан бундай механизмни аксарият ҳудудларда иш берувчилар учун асосий тартибга айлантириш бўйича тажриба ўтказишни таклиф қилган. Медведевга кўра, масала ҳозирча бизнес иштирокида ишлаб чиқилмоқда, яъни якуний тартиб ҳали қабул қилинмаган.
Мигрантларни рақамли назорат қилиш ҳам кенгайтирилиши кутилмоқда. Москва ва Москва вилоятида визасиз келган чет элликларни ҳисобга олиш учун “Амина” мобил иловаси қўлланмоқда. У геолокация орқали шахснинг жойлашувини аниқлаш имконини беради. Медведев бу ёндашувни кейинчалик бутун Россия бўйлаб жорий этиш режалаштирилаётганини айтди.
Унинг маълум қилишича, бир йил ичида “Амина”дан 3,3 миллиондан ортиқ хорижлик фойдаланган, ҳозир тизимда 1,1 миллион киши ҳисобда турибди.
Тажрибанинг иккинчи босқичи сентябрда бошланди, якуний натижалар эса 2029 йилда баҳоланади. Шу сабабли мигрантларнинг махсус телефон орқали геолокация назорати ҳозирча бутун Россия учун мажбурий талаб эмас.
Айрим қоидалар эса аллақачон амал қилмоқда. 1 сентябрдан Россияга ишлаш учун келган ёки мамлакатда 90 кундан ортиқ қоладиган айрим тоифадаги хорижликлар кирганидан кейин 30 кун ичида тиббий кўрикдан ўтиши керак. Текширув хавфли юқумли касалликлар ва гиёҳванд моддалар истеъмолини ҳам қамраб олади.
Мигрантлар фарзандларини мактабга қабул қилишда рус тилини билиш бўйича тест талаби эса 2025 йил апрелидан амал қилади. Медведевнинг маълум қилишича, 2026 йилнинг етти ойида 6 мингга яқин хорижлик ота-она тарбия мажбуриятларини бажармагани учун, яна 5 мингдан ортиғи фарзандларининг Россияда қонуний бўлишини таъминламагани учун маъмурий жавобгарликка тортилган. Натижада 6,5 мингдан ортиқ бола Россияни тарк этган, 1,7 минг нафари таълим муассасаларига қабул қилинган.
Мактабгача таълим муассасалари учун қўшимча талаблар жорий этиш масаласи эса ҳозирча фақат ўрганилмоқда.
“Ишлаш учун келган бўлсангиз, урф-одатларимизни ҳурмат қилинг ва Россия қонунларига риоя қилинг”, — деди Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари.
Унинг таъкидлашича, чоралар қонунларга амал қиладиган ва Россия жамиятига интеграция қилишга интиладиган хорижликларга қарши қаратилмаган.