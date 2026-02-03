https://sputniknews.uz/20260203/erxov-tiv-russia-migratsiya-kontseptsiya-55440003.html
Меҳнат мигрантларига эҳтиёж ортади — Ерхов ТИВга Россия концепциясини маълум қилди
Меҳнат мигрантларига эҳтиёж ортади — Ерхов ТИВга Россия концепциясини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия 2026–2030 йилларга мўлжалланган миграция концепциясини Ўзбекистон ТИВга тақдим этди. Ерхов 2030 йилгача эҳтиёж ўсишини айтди ва “гиламга чақирув” гапларини рад этди.
2026-02-03T10:06+0500
2026-02-03T10:06+0500
2026-02-03T11:59+0500
интервью
ўзбекистон
мигрантлар
миграция
алексей ерхов
ўзбекистон тив
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52963468_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_bd4284c158ca191f0513860c7dcc7fca.jpg
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Россия 2026–2030 йилларга мўлжалланган миграция сиёсати концепциясини Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигига тақдим этди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов РИА Новостига маълум қилди.Ерхов Ўзбекистон ТИВ ўринбосари Олимжон Абдуллаев билан учрашувда меҳнат миграциясини такомиллаштириш ва ўзбекистонликларнинг Россияда қонуний меҳнат фаолияти учун шароитлар яратиш масалаларини муҳокама қилди. Ўзбекистон томони миграция текширувларида фуқаролар ҳуқуқи ва қадр-қиммати таъминланиши муҳимлигини таъкидлади.Шунингдек, Алексей Ерхов ижтимоий тармоқлар ва ОАВда учрашув “гиламга чақирув” тарзида талқин қилингани ҳақидаги хабарларни рад этди. Унинг айтишича, бу каби изоҳлар ҳақиқатга тўғри келмайди. Дипломат Ўзбекистон томони билан конструктив мулоқот йўлга қўйилганини ва учрашув одатий ишчи тартибда ўтганини таъкидлади.Расмий маълумотларга кўра, 2025 йил январь-сентябрда хорижга ишлаш учун кетган Ўзбекистон фуқаролари сони 1,86 млн нафарни ташкил этди. Шундан қарийб 70 фоизи — 1,3 млн нафари Россия ҳиссасига тўғри келади.
https://sputniknews.uz/20251128/ozbekiston-rossiya-erxov-53790993.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52963468_72:27:1174:853_1920x0_80_0_0_4757004b4e75a0934e85ba68abbc8674.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, россия, тошкент, миграция, меҳнат мигрантлари, алексей ерхов, олимжон абдуллаев, владимир путин, 2030, концепция, тив, қонуний меҳнат
ўзбекистон, россия, тошкент, миграция, меҳнат мигрантлари, алексей ерхов, олимжон абдуллаев, владимир путин, 2030, концепция, тив, қонуний меҳнат
Меҳнат мигрантларига эҳтиёж ортади — Ерхов ТИВга Россия концепциясини маълум қилди
10:06 03.02.2026 (янгиланди: 11:59 03.02.2026)
Учрашувда қонуний меҳнат шароити, фуқаролар ҳуқуқи ва 2030 йилгача мигрантларга эҳтиёж масалалари муҳокама қилинди, ижтимоий тармоқлардаги талқинлар рад этилди.
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Россия 2026–2030 йилларга мўлжалланган миграция сиёсати концепциясини Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигига тақдим этди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов РИА Новостига маълум қилди
.
Ерхов Ўзбекистон ТИВ ўринбосари Олимжон Абдуллаев билан учрашувда меҳнат миграциясини такомиллаштириш ва ўзбекистонликларнинг Россияда қонуний меҳнат фаолияти учун шароитлар яратиш масалаларини муҳокама қилди. Ўзбекистон томони миграция текширувларида фуқаролар ҳуқуқи ва қадр-қиммати таъминланиши муҳимлигини таъкидлади.
Учрашувда концепциянинг асосий қоидалари тақдим этилди. Россия президенти Владимир Путин 2025 йил 15 октябрда ушбу ҳужжатни тасдиқлаган. Унда хорижий ишчиларга эҳтиёж сабаб меҳнат мигрантлари сони 2030 йилгача ўсиши қайд этилган.
Шунингдек, Алексей Ерхов ижтимоий тармоқлар ва ОАВда учрашув “гиламга чақирув” тарзида талқин қилингани ҳақидаги хабарларни рад этди. Унинг айтишича, бу каби изоҳлар ҳақиқатга тўғри келмайди. Дипломат Ўзбекистон томони билан конструктив мулоқот йўлга қўйилганини ва учрашув одатий ишчи тартибда ўтганини таъкидлади.
Расмий маълумотларга кўра, 2025 йил январь-сентябрда хорижга ишлаш учун кетган Ўзбекистон фуқаролари сони 1,86 млн нафарни ташкил этди. Шундан қарийб 70 фоизи — 1,3 млн нафари Россия ҳиссасига тўғри келади.