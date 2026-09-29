https://sputniknews.uz/20260929/russia-data-markazlar-zarba-60828689.html
УҚК интернетида узилишлар кучайиши мумкин—Россия дата-марказларга зарбаларни давом эттирди
УҚК интернетида узилишлар кучайиши мумкин—Россия дата-марказларга зарбаларни давом эттирди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Киевда УҚК манфаатларида фойдаланилган "Бимобайл" ва "Парковий" дата-марказларига зарба берди. Сўнгги бир ҳафтада алоқа ва маълумот алмашинуви билан боғлиқ қатор марказлар нишонга олинган.
2026-09-29T17:36+0500
2026-09-29T17:36+0500
2026-09-29T17:43+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
дунёда
интернет
киев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59012871_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4a7e56d5c56009cd825b6de9e0709bdb.jpg
ТОШКЕНТ, 29 сент — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Украина Қуролли Кучлари манфаатларида фойдаланилаётган логистика, порт ва транспорт инфратузилмаси, шунингдек денгиз кемаларига гуруҳли зарба берди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Киевда FP-5 "Flamingo" қанотли ракеталари ва уларнинг таркибий қисмлари сақланган локомотив депоси, шунингдек "Бимобайл" ва "Парковий" маълумотларни қайта ишлаш марказлари нишонга олинди. Киев вилоятида дронлар ишлаб чиқарилган ва сақланган "Белогородка" терминали, Одесса вилоятида портларни электр энергияси билан таъминлаган "Усатово" подстанцияси ва Великодолинское аҳоли пунктидаги дрон ишлаб чиқариш цехи нишонга олинди. Измаил ва Одесса портларида ҳарбий юкларни ташиш ва туширишда фойдаланилган объектлар ҳамда икки қуруқ юк ташувчи кемага зарба берилди.23 сентябрда New-Telco ва United DC, 25 сентябрда "Датагрупп", 26 сентябрда "Космонова", 27 сентябрда "Омега Телеком" ва "Киевстар", 28 сентябрда эса "Укртелеком" ва "ДримЛайн" марказлари нишонга олинган. Улар интернет-трафик алмашинуви, мобил ва стационар алоқа, разведка маълумотларини сақлаш ва узатиш каби вазифаларни бажарган.Украина бош вазири Сергей Корецкий мамлакат интернетсиз қолиш хавфи борлигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, дата-марказларни ҳимоя қилиш учун инфратузилмани ер остига жойлаштириш, булутли тизимларга ўтказиш ва қисман чет элга кўчириш вариантлари кўриб чиқилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260928/harbiy-operatsiya-russia-strategiya-60803678.html
киев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59012871_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab724c0fb179283ef41f42d76056c35d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, интернет, киев
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, интернет, киев
УҚК интернетида узилишлар кучайиши мумкин—Россия дата-марказларга зарбаларни давом эттирди
17:36 29.09.2026 (янгиланди: 17:43 29.09.2026)
Россия қўшинлари сўнгги бир ҳафтада УҚК алоқаси, интернети ва маълумотларини қайта ишлашда қўлланилган қатор дата-марказларга зарба берди.
ТОШКЕНТ, 29 сент — Sputnik.
Россия Қуролли Кучлари Украина Қуролли Кучлари манфаатларида фойдаланилаётган логистика, порт ва транспорт инфратузилмаси, шунингдек денгиз кемаларига гуруҳли зарба берди, деб хабар қилди
Россия Мудофаа вазирлиги.
Киевда FP-5 "Flamingo" қанотли ракеталари ва уларнинг таркибий қисмлари сақланган локомотив депоси, шунингдек "Бимобайл" ва "Парковий" маълумотларни қайта ишлаш марказлари нишонга олинди.
"Бимобайл" интернет-трафик алмашинувининг асосий нуқталаридан бири бўлиб, УҚК манфаатларида, жумладан разведка маълумотларини узатишда фойдаланилган. "Парковий" эса давлат ва тижорат сервисларидаги маълумотларни қайта ишлашни таъминлаган.
Киев вилоятида дронлар ишлаб чиқарилган ва сақланган "Белогородка" терминали, Одесса вилоятида портларни электр энергияси билан таъминлаган "Усатово" подстанцияси ва Великодолинское аҳоли пунктидаги дрон ишлаб чиқариш цехи нишонга олинди. Измаил ва Одесса портларида ҳарбий юкларни ташиш ва туширишда фойдаланилган объектлар ҳамда икки қуруқ юк ташувчи кемага зарба берилди.
Сўнгги кунларда Киевда УҚКнинг алоқа ва маълумот алмашинувида қўлланилган дата-марказларга зарбалар мунтазам тус олди.
23 сентябрда New-Telco ва United DC, 25 сентябрда "Датагрупп", 26 сентябрда "Космонова", 27 сентябрда "Омега Телеком" ва "Киевстар", 28 сентябрда эса "Укртелеком" ва "ДримЛайн" марказлари нишонга олинган. Улар интернет-трафик алмашинуви, мобил ва стационар алоқа, разведка маълумотларини сақлаш ва узатиш каби вазифаларни бажарган.
Украина бош вазири Сергей Корецкий мамлакат интернетсиз қолиш хавфи борлигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, дата-марказларни ҳимоя қилиш учун инфратузилмани ер остига жойлаштириш, булутли тизимларга ўтказиш ва қисман чет элга кўчириш вариантлари кўриб чиқилмоқда.