https://sputniknews.uz/20260928/harbiy-operatsiya-russia-strategiya-60803678.html
Киселёв ҳарбий операциянинг бориши ва Россия стратегияси ҳақида гапирди
Киселёв ҳарбий операциянинг бориши ва Россия стратегияси ҳақида гапирди
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Киселев Россиянинг Украинадаги ҳарбий стратегияси, логистика ва дата-марказларга зарбалар, музокаралар ҳамда ҳарбий ҳаракатлардан кейинги вазифалар ҳақида фикр билдирди.
2026-09-28T18:33+0500
2026-09-28T18:33+0500
2026-09-28T18:35+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
дмитрий киселёв
украина
"россия сегодня"
владимир путин
ақш
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1c/60802545_0:283:960:823_1920x0_80_0_0_2b02d08b5561293af0d9fbb0ae588533.jpg
ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Россия Украина халқига эмас, Киевдаги амалдаги режимга қарши курашаётганини айтди. Унинг фикрича, бундай режимлар тарихда ўз-ўзидан йўқолмайди, балки ташқи куч томонидан тор-мор этилганидан кейингина қулайди.Бу фикрларни у Москвада бўлиб ўтган V “Махсус ҳарбий операция ва Учинчи жаҳон” форсайт-форумида билдирди.У Германия, Япония ва Италияни мисол қилиб, ҳозир ҳам айнан шундай жараён юз бераётганини таъкидлади.Киселёв русларни дунёдаги бўлинган миллатлар орасида энг йирикларидан бири деб атади. У ҳозирги жараённинг асосий мазмунини русларнинг қайта бирлашиши деб баҳолади ва одамлар айнан шунинг учун жанг қилаётганини айтди.Унинг сўзларига кўра, ҳозир Россиянинг ҳарбий стратегияси аниқроқ кўрина бошлаган ва асосий зарбалар муҳим тармоқларга қаратилмоқда. Географик жиҳатдан у Қора денгиз йўналишини алоҳида қайд этди.У 2000 йилда Украина пўлат эритиш бўйича дунёда еттинчи ўринда бўлганини ва бу Совет Иттифоқидан мерос бўлиб қолган муҳим саноат устунлиги эканини айтди. Унинг сўзларига кўра, сентябрь охирига келиб Украинада пўлат эритиш тўхтагани ҳақида хабарлар келган. Киселев буни режимнинг жиддий тизимли мағлубияти ва катта зарар деб баҳолади.У маълумотларни қайта ишлаш марказлари ва логистика инфратузилмасига таъсир ўтказиш ҳам худди шундай тизимли натижа бериши мумкинлигини айтди.У, шунингдек, Россия қурол тизимларининг зарба бериш имкониятлари ошганини қайд этиб, Владимир Путин операция якунланиши кераклиги ҳақида гапирганда шундай тизимли ёндашувни ҳам назарда тутган бўлиши мумкинлигини тахмин қилди.Киселёв Славянск ва Краматорск устидан назорат ўрнатилиши ҳам можарони автоматик равишда тугатмаслигини айтди. Унинг фикрича, Россия “ҳарбий ечимга” эришиши керак.Музокаралар ҳақида гапирар экан, у дипломатик мулоқот давом этаётганини, бироқ АҚШ ҳеч кимнинг олдида ҳеч қандай мажбуриятни ўз зиммасига олмаётганини айтди.Киселёв ҳарбий ҳаракатлар тўхтаганидан кейин ҳам жараён якунланмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, кейинги босқичда “денацификация” бўйича узоқ муддатли ишлар олиб борилишига тўғри келади.
https://sputniknews.uz/20260927/ukraine-harbiy-operatsiya-60769665.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1c/60802545_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_2dc6c0dee27d77df89daf635a48fd6cb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, дмитрий киселёв, украина, "россия сегодня", владимир путин, ақш, россия
дунё янгиликлари, дунёда, дмитрий киселёв, украина, "россия сегодня", владимир путин, ақш, россия
Киселёв ҳарбий операциянинг бориши ва Россия стратегияси ҳақида гапирди
18:33 28.09.2026 (янгиланди: 18:35 28.09.2026)
Дмитрий Киселёв Россиянинг Украинадаги ҳарбий стратегияси, Қора денгиз йўналиши ҳамда логистика ва дата-марказларга зарбаларнинг аҳамияти ҳақида гапирди.
ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Россия Украина халқига эмас, Киевдаги амалдаги режимга қарши курашаётганини айтди. Унинг фикрича, бундай режимлар тарихда ўз-ўзидан йўқолмайди, балки ташқи куч томонидан тор-мор этилганидан кейингина қулайди.
Бу фикрларни у Москвада бўлиб ўтган V “Махсус ҳарбий операция ва Учинчи жаҳон” форсайт-форумида билдирди.
У Германия, Япония ва Италияни мисол қилиб, ҳозир ҳам айнан шундай жараён юз бераётганини таъкидлади.
Киселёв русларни дунёдаги бўлинган миллатлар орасида энг йирикларидан бири деб атади. У ҳозирги жараённинг асосий мазмунини русларнинг қайта бирлашиши деб баҳолади ва одамлар айнан шунинг учун жанг қилаётганини айтди.
Унинг сўзларига кўра, ҳозир Россиянинг ҳарбий стратегияси аниқроқ кўрина бошлаган ва асосий зарбалар муҳим тармоқларга қаратилмоқда. Географик жиҳатдан у Қора денгиз йўналишини алоҳида қайд этди.
“Биз Қора денгиз қирғоғини Украинадан ажратиб олдик. Яъни, Одесса ҳали бизники эмас, лекин энди уларники ҳам эмас”, — деди Киселёв.
У 2000 йилда Украина пўлат эритиш бўйича дунёда еттинчи ўринда бўлганини ва бу Совет Иттифоқидан мерос бўлиб қолган муҳим саноат устунлиги эканини айтди. Унинг сўзларига кўра, сентябрь охирига келиб Украинада пўлат эритиш тўхтагани ҳақида хабарлар келган. Киселев буни режимнинг жиддий тизимли мағлубияти ва катта зарар деб баҳолади.
У маълумотларни қайта ишлаш марказлари ва логистика инфратузилмасига таъсир ўтказиш ҳам худди шундай тизимли натижа бериши мумкинлигини айтди.
“Илгари биз омборларни бомбардимон қилиб йўқ қилардик. Аммо омборлар инфратузилманинг ҳосиласидир. Яъни у ерга юкни олиб келиш керак, ҳозир эса олиб келиб бўлмайди”, — деди Киселёв.
У, шунингдек, Россия қурол тизимларининг зарба бериш имкониятлари ошганини қайд этиб, Владимир Путин операция якунланиши кераклиги ҳақида гапирганда шундай тизимли ёндашувни ҳам назарда тутган бўлиши мумкинлигини тахмин қилди.
Киселёв Славянск ва Краматорск устидан назорат ўрнатилиши ҳам можарони автоматик равишда тугатмаслигини айтди. Унинг фикрича, Россия “ҳарбий ечимга” эришиши керак.
Музокаралар ҳақида гапирар экан, у дипломатик мулоқот давом этаётганини, бироқ АҚШ ҳеч кимнинг олдида ҳеч қандай мажбуриятни ўз зиммасига олмаётганини айтди.
Киселёв ҳарбий ҳаракатлар тўхтаганидан кейин ҳам жараён якунланмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, кейинги босқичда “денацификация” бўйича узоқ муддатли ишлар олиб борилишига тўғри келади.