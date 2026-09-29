Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260929/putin-galaba-60816292.html
Путин: бундай одамларни, бундай мамлакатни енгиш мумкин эмас — ғалаба бизники бўлади
Путин: бундай одамларни, бундай мамлакатни енгиш мумкин эмас — ғалаба бизники бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин парламент партиялари раҳбарлари билан учрашувда Россияни енгиш мумкин эмаслигини айтди, ўн миллионлаб сайловчиларга миннатдорчилик билдирди ва сайловга аралашиш уринишлари ҳақида гапирди.
2026-09-29T11:23+0500
2026-09-29T11:23+0500
владимир путин
сайлов натижалари
россия давлат думаси
россия
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1d/60816117_0:86:3093:1826_1920x0_80_0_0_d3bf3114b240c61f3a329d3853417e01.jpg
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин парламент партиялари раҳбарлари билан учрашувда Давлат думаси сайловлари якунлари, ташқи аралашувга уринишлар ва янги парламент олдидаги вазифалар ҳақида фикр билдирди. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар берди.Путиннинг асосий баёнотлари:
https://sputniknews.uz/20260925/davlat-dumasi-saylovlar-60735894.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1d/60816117_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_ec31de1f5ab98652ffe808511d14e705.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
владимир путин, сайлов натижалари, россия давлат думаси, россия, дунё янгиликлари
владимир путин, сайлов натижалари, россия давлат думаси, россия, дунё янгиликлари

Путин: бундай одамларни, бундай мамлакатни енгиш мумкин эмас — ғалаба бизники бўлади

11:23 29.09.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишПрезидент Владимир Путин провел ряд встреч
Президент Владимир Путин провел ряд встреч - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.09.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Владимир Путин Давлат думаси сайловлари якунлари бўйича парламент партиялари раҳбарлари билан учрашувда россияликларни қўрқитиш ва мамлакатни енгиш мумкин эмаслигини айтди
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин парламент партиялари раҳбарлари билан учрашувда Давлат думаси сайловлари якунлари, ташқи аралашувга уринишлар ва янги парламент олдидаги вазифалар ҳақида фикр билдирди. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар берди.
Путиннинг асосий баёнотлари:
Россиядаги одамлар бақувват, жасур ва мамлакат атрофида нима бўлаётганини яхши тушунади.

ундай одамларни қўрқитиб бўлмайди, бундай мамлакатни енгиш мумкин эмас. Шунинг учун ғалаба, албатта, бизники бўлади", — деди у.

Сайлов кампаниясини бузиш ва Россиянинг ички ишларига аралашишга уринишлар, унинг сўзларига кўра, муваффақиятсиз тугаган. Путин бундай ҳаракатларда хорижий махсус хизматларнинг усуллари ҳам қўлланганини айтди.
Путин овоз беришда фаол қатнашган ўн миллионлаб россияликларга миннатдорчилик билдирди ва юқори сайлов фаоллиги натижаларнинг қонунийлигини таъминлаганини айтди.
Путиннинг айтишича, чегара ҳудудлари, Донбасс ва Новороссияда сайлов комиссиялари ходимлари мураккаб шароитларда ишлаган. Улар орасида ҳалок бўлганлар ҳам бор, айримлари давлат мукофотларига вафотидан сўнг тақдим этилади.
У парламент партиялари ўз номзодлари қаторига махсус ҳарбий операция фахрийларини ҳам киритганини қайд этиб, сайлов натижалари аҳолининг уларни қўллаб-қувватлаганини кўрсатганини айтди.
Президент янги Давлат думасида турли сиёсий кучлар ўзаро ҳамкорлик қилиши, одамлар ва мамлакат олдидаги умумий масъулиятдан келиб чиқиб ишлаши кераклигини таъкидлади.
В ЦИК подвели окончательные итоги выборов в Госдуму - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2026
Россия МСК Давлат думасига сайловларнинг якуний натижаларини эълон қилди
25 Сентябр, 15:05
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0