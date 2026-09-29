https://sputniknews.uz/20260929/pentagon-xakerlar-malumotlar-60812904.html
Пентагон 9 ой сезмаган: хакерлар 3 млн ҳарбий ва ходим маълумотларига киришган - ОАВ
Пентагон 9 ой сезмаган: хакерлар 3 млн ҳарбий ва ходим маълумотларига киришган - ОАВ
Sputnik Ўзбекистон
Пентагон тизимига рухсатсиз кириш 2025 йил октябридан 2026 йил июлигача давом этган. Ҳодиса 3 миллиондан ортиқ кишига таъсир қилган, уларнинг ижтимоий суғурта рақамлари ва хизмат маълумотлари очилиб қолган.
2026-09-29T10:04+0500
2026-09-29T10:04+0500
2026-09-29T10:04+0500
киберхавфсизлик
киберҳужум
ақш
пентагон
дунё янгиликлари
хакерлар
мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/11/48/114877_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_9392091b9b5365a6739f0f41f4e2c842.jpg
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. АҚШ Мудофаа вазирлиги тизимидаги хавфсизлик заифлиги туфайли рухсатсиз фойдаланувчилар қарийб тўққиз ой давомида миллионлаб ходимларнинг шахсий маълумотлари сақланган файлларга кириш имконига эга бўлган. Бу ҳақда ABC News Пентагон расмийсига таяниб хабар берди.Муаммо 2025 йил октябрида бошланган, аммо Пентагон уни фақат 2026 йил 16 июлда аниқлаган. Шундан сўнг тизимдаги заифлик бартараф этилган.Ҳодиса АҚШ Мудофаа вазирлигининг Мудофаа кадрлар маълумотлари маркази — Defense Manpower Data Center (DMDC) тизимида юз берган. Унда амалдаги ва собиқ ҳарбийлар, фуқаролик ходимлари, пудратчилар, пенсионерлар ва уларнинг оила аъзоларига оид 60 миллиондан ортиқ ёзув сақланади.Очилган файлларда ижтимоий суғурта рақамлари, исм-фамилия, туғилган сана, алоқа маълумотлари, шунингдек, айрим ҳолларда ҳарбий хизмат ва мутахассислик ҳақидаги маълумотлар бўлган. Маълумотларнинг бир қисми шифрланмаган ҳолда сақланган.Пентагон маълумотлари очилиб қолган шахсларга бир йиллик кредит мониторинги ва шахсни тасдиқлаш билан боғлиқ муаммоларни бартараф этиш хизматларини таклиф қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260924/kiberhodisalar-tahdidlar-60714835.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/11/48/114877_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_becb0758d8760ade31a44e152567c39c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
киберхавфсизлик, киберҳужум, ақш, пентагон, дунё янгиликлари, хакерлар, мудофаа вазирлиги
киберхавфсизлик, киберҳужум, ақш, пентагон, дунё янгиликлари, хакерлар, мудофаа вазирлиги
Пентагон 9 ой сезмаган: хакерлар 3 млн ҳарбий ва ходим маълумотларига киришган - ОАВ
Файлларнинг бир қисми шифрланмаган ҳолда сақланган. Ҳодиса АҚШда миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан хавотир уйғотмоқда. АҚШ Мудофаа вазирлиги вакили ушбу маълумотларни тасдиқлаган
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
АҚШ Мудофаа вазирлиги тизимидаги хавфсизлик заифлиги туфайли рухсатсиз фойдаланувчилар қарийб тўққиз ой давомида миллионлаб ходимларнинг шахсий маълумотлари сақланган файлларга кириш имконига эга бўлган. Бу ҳақда ABC News Пентагон расмийсига таяниб хабар берди
.
Муаммо 2025 йил октябрида бошланган, аммо Пентагон уни фақат 2026 йил 16 июлда аниқлаган. Шундан сўнг тизимдаги заифлик бартараф этилган.
Пентагон расмийси маълумотига кўра, ҳодиса 2,76 миллион тирик ва яна қарийб 294 минг вафот этган кишининг маълумотларига таъсир қилган.
Ҳодиса АҚШ Мудофаа вазирлигининг Мудофаа кадрлар маълумотлари маркази — Defense Manpower Data Center (DMDC) тизимида юз берган. Унда амалдаги ва собиқ ҳарбийлар, фуқаролик ходимлари, пудратчилар, пенсионерлар ва уларнинг оила аъзоларига оид 60 миллиондан ортиқ ёзув сақланади.
Очилган файлларда ижтимоий суғурта рақамлари, исм-фамилия, туғилган сана, алоқа маълумотлари, шунингдек, айрим ҳолларда ҳарбий хизмат ва мутахассислик ҳақидаги маълумотлар бўлган. Маълумотларнинг бир қисми шифрланмаган ҳолда сақланган.
ABC News қайд этишича, бундай маълумотлар фирибгарлик ва шахсни нишонга олишда қўлланиши мумкин, хизмат вазифалари ҳақидаги маълумотларнинг очилиши эса миллий хавфсизликка доир хавотирларни кучайтирган.
Пентагон маълумотлари очилиб қолган шахсларга бир йиллик кредит мониторинги ва шахсни тасдиқлаш билан боғлиқ муаммоларни бартараф этиш хизматларини таклиф қилмоқда.