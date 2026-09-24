https://sputniknews.uz/20260924/kiberhodisalar-tahdidlar-60714835.html
Киберҳодисалар қарийб 7 баробар ошди — келажакда янада мураккаб таҳдидлар бўлиши мумкин
Киберҳодисалар қарийб 7 баробар ошди — келажакда янада мураккаб таҳдидлар бўлиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда .uz домен зонасида киберҳодисалар 570 фоизга ошди. Ҳимоя тизимлари юзлаб миллион зарарли сўровларни блоклади, банк тизимида эса 462 млрд сўмлик ноқонуний ўтказмаларнинг олди олинди.
2026-09-24T17:57+0500
2026-09-24T17:57+0500
2026-09-24T18:02+0500
киберхавфсизлик
киберҳужум
форум
тошкент
жамият
ўзбекистон
сунъий интеллект
рақамли технологиялар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60714577_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_0405069980e3029e5ac69089408eca36.png
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Ўзбекистоннинг .uz домен зонасида киберҳодисалар сони 570 фоизга ошди. Бу ҳақда ICT Week Uzbekistan 2026 доирасидаги форумда Киберхавфсизлик маркази директори Олимжон Мирзаев маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Мирзаевнинг сўзларига кўра, 2025–2026 йилларда давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг веб-ресурсларига тармоқ ҳужумлари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 422 фоизга кўпайган.Веб-иловаларни ҳимоя қилиш тизимлари 261 миллиондан ортиқ зарарли тармоқ сўровини автоматик равишда блоклаган. Марказлаштирилган ҳимоя тизимлари орқали эса 1,17 миллиарддан зиёд зарарли сўров бартараф этилган.Шунингдек, 50 мингдан ортиқ ноқонуний банк операцияси ҳамда қарийб 1,5 миллион фуқаронинг шахсий маълумотлари сизиб чиқишининг олди олинган.Мирзаевнинг айтишича, жорий йилнинг биринчи ярмида банк тизимида 462 миллиард сўмлик ноқонуний пул ўтказмалари тўхтатилган. Шубҳали операцияларни аниқлаш механизмлари реал вақт режимида ишлайди.ИИВ Академиясида мутахассисларни тайёрлаш учун киберполигон ҳам ишга туширилди. Мажмуа ҳақиқий киберҳужумларни моделлаштириш ва уларга қарши ҳаракатларни амалий шароитда машқ қилиш имконини беради.Айни пайтда Ўзбекистонда интернет-провайдерлар учун зарарли трафикни мажбурий фильтрлашни жорий этиш режалаштирилмоқда.2026 йилда муҳим ахборот инфратузилмаси объектларини муҳимлик даражаси бўйича таснифлаш ҳамда дастурий таъминотни интернет орқали хавфсиз янгилаш механизмларини такомиллаштириш ишлари давом эттирилади.2027 йилга бориб миллий SOC (Security Operations Center — ахборот хавфсизлиги операциялари маркази) стандартларини тасдиқлаш ва давлат хизматларидан фойдаланишда мажбурий кўп омилли аутентификацияни жорий этиш режалаштирилмоқда.Шунингдек, 2026 йил охиригача Қуролли Кучлар тизимида давлат-хусусий шериклик ва киберназоратни ривожлантириш бўйича таклифлар тайёрланади. Мактабларда кибергигиена дарсларини жорий этиш ишлари ҳам давом эттирилади.У келажакда сунъий интеллектдан фойдаланувчи автоном тизимлар, постквант таҳдидлар ва таъминот занжирлари орқали амалга ошириладиган мураккаб киберҳужумлар кўпайиши мумкинлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260519/central-asia-soxta-sahifalar-urinishlar-57691547.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60714577_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_843d30a6fa3e014cb43b84bf0a98cf06.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
киберхавфсизлик, киберҳужум, форум, тошкент, жамият, ўзбекистон, сунъий интеллект, рақамли технологиялар
киберхавфсизлик, киберҳужум, форум, тошкент, жамият, ўзбекистон, сунъий интеллект, рақамли технологиялар
Киберҳодисалар қарийб 7 баробар ошди — келажакда янада мураккаб таҳдидлар бўлиши мумкин
17:57 24.09.2026 (янгиланди: 18:02 24.09.2026)
Ўзбекистонда кибертаҳдидлар кескин кўпайди: .uz домен зонасида киберҳодисалар қарийб 7 баробар, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари веб-ресурсларига ҳужумлар эса 5 баробардан зиёд ошди.
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
Ўзбекистоннинг .uz домен зонасида киберҳодисалар сони 570 фоизга ошди. Бу ҳақда ICT Week Uzbekistan 2026 доирасидаги форумда Киберхавфсизлик маркази директори Олимжон Мирзаев маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Мирзаевнинг сўзларига кўра, 2025–2026 йилларда давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг веб-ресурсларига тармоқ ҳужумлари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 422 фоизга кўпайган.
Ҳужумларнинг 21,3 фоизи ботнет тармоқлари, 56 фоиздан ортиғи зарарли дастурлар фаоллиги, 22,7 фоизи эса бошқа турдаги кибертаҳдидлар ҳиссасига тўғри келган.
Веб-иловаларни ҳимоя қилиш тизимлари 261 миллиондан ортиқ зарарли тармоқ сўровини автоматик равишда блоклаган. Марказлаштирилган ҳимоя тизимлари орқали эса 1,17 миллиарддан зиёд зарарли сўров бартараф этилган.
Шунингдек, 50 мингдан ортиқ ноқонуний банк операцияси ҳамда қарийб 1,5 миллион фуқаронинг шахсий маълумотлари сизиб чиқишининг олди олинган.
Мирзаевнинг айтишича, жорий йилнинг биринчи ярмида банк тизимида 462 миллиард сўмлик ноқонуний пул ўтказмалари тўхтатилган. Шубҳали операцияларни аниқлаш механизмлари реал вақт режимида ишлайди.
"Бизнинг энг катта ютуқларимиздан бири банк тизимида фирибгарликка қарши курашиш дастурлари бўлди", — деди Мирзаев.
ИИВ Академиясида мутахассисларни тайёрлаш учун киберполигон ҳам ишга туширилди. Мажмуа ҳақиқий киберҳужумларни моделлаштириш ва уларга қарши ҳаракатларни амалий шароитда машқ қилиш имконини беради.
Айни пайтда Ўзбекистонда интернет-провайдерлар учун зарарли трафикни мажбурий фильтрлашни жорий этиш режалаштирилмоқда.
2026 йилда муҳим ахборот инфратузилмаси объектларини муҳимлик даражаси бўйича таснифлаш ҳамда дастурий таъминотни интернет орқали хавфсиз янгилаш механизмларини такомиллаштириш ишлари давом эттирилади.
Йил охиригача киберхавфсизлик талабларига риоя этмаслик учун жавобгарликни назарда тутувчи қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш режалаштирилган.
2027 йилга бориб миллий SOC (Security Operations Center — ахборот хавфсизлиги операциялари маркази) стандартларини тасдиқлаш ва давлат хизматларидан фойдаланишда мажбурий кўп омилли аутентификацияни жорий этиш режалаштирилмоқда.
Шунингдек, 2026 йил охиригача Қуролли Кучлар тизимида давлат-хусусий шериклик ва киберназоратни ривожлантириш бўйича таклифлар тайёрланади. Мактабларда кибергигиена дарсларини жорий этиш ишлари ҳам давом эттирилади.
"2030 йилга бориб кибермаконда кураш парадигмаси бутунлай ўзгариши мумкин. Биз янги турдаги кибертаҳдидларга қарши курашишга тайёр бўлишимиз керак", — деди Мирзаев.
У келажакда сунъий интеллектдан фойдаланувчи автоном тизимлар, постквант таҳдидлар ва таъминот занжирлари орқали амалга ошириладиган мураккаб киберҳужумлар кўпайиши мумкинлигини таъкидлади.