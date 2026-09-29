https://sputniknews.uz/20260929/mirziyoev-oqituvchi-mukofotlash-60813880.html
Мирзиёев 109 нафар ўқитувчи ва таълим соҳаси вакилини мукофотлади
Мирзиёев 109 нафар ўқитувчи ва таълим соҳаси вакилини мукофотлади
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Ўқитувчи ва мураббийлар куни муносабати билан 109 нафар таълим соҳаси вакилини давлат мукофотлари билан тақдирлаш тўғрисидаги фармонни имзолади.
2026-09-29T10:45+0500
2026-09-29T10:45+0500
2026-09-29T10:45+0500
тақдирлаш
ўқитувчилар
мураббий
шуҳрат ордени
"шуҳрат" медали
байрам
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_05ee88fae3a9146138c2198172ccf4d4.jpg
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Ўқитувчи ва мураббийлар куни муносабати билан таълим-тарбия тизимида алоҳида ўрнак кўрсатган бир гуруҳ ходимларни мукофотлаш тўғрисидаги фармонни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ҳужжатга кўра, Янги Ўзбекистонда таълим-тарбия тизимини халқаро стандартлар асосида ривожлантириш, ўқув жараёнига илғор тажриба ва рақамли технологияларни жорий этиш, юқори малакали кадрлар тайёрлаш ҳамда ёш авлод тарбиясига қўшган ҳиссаси учун жами 109 нафар киши тақдирланган.Жумладан:— “Ўзбекистон Республикаси халқ ўқитувчиси” фахрий унвони билан — 2 киши;— “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган халқ таълими ходими” фахрий унвони билан — 2 киши;— “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси” фахрий унвони билан — 2 киши;— “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ихтирочи ва рационализатор” фахрий унвони билан — 1 киши;— “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози” фахрий унвони билан — 2 киши;— “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими” фахрий унвони билан — 1 киши;— “Фидокорона хизматлари учун” ордени билан — 5 киши;— “Меҳнат шуҳрати” ордени билан — 6 киши;— I даражали “Соғлом авлод учун” ордени билан — 5 киши;— II даражали “Соғлом авлод учун” ордени билан — 8 киши;— “Дўстлик” ордени билан — 12 киши;— II даражали “Саломатлик” ордени билан — 4 киши;— “Мардлик” ордени билан — 5 киши;— “Соғлом турмуш” медали билан — 9 киши;— “Жасорат” медали билан — 4 киши;— “Содиқ хизматлари учун” медали билан — 5 киши;— “Келажак бунёдкори” медали билан — 6 киши;— “Шуҳрат” медали билан — 30 киши.Мукофотланганларнинг тўлиқ рўйхати қуйида.
https://sputniknews.uz/20260629/yosh-kelajak-bunyodkor-medal-mukofotlanish-58677669.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_231:195:1044:804_1920x0_80_0_0_069b50018644a7ff51c1a48e556032fa.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тақдирлаш, ўқитувчилар, мураббий, шуҳрат ордени, "шуҳрат" медали, байрам
тақдирлаш, ўқитувчилар, мураббий, шуҳрат ордени, "шуҳрат" медали, байрам
Мирзиёев 109 нафар ўқитувчи ва таълим соҳаси вакилини мукофотлади
Президент фармони билан Ўқитувчи ва мураббийлар куни муносабати билан таълим-тарбия соҳасида фаолият юритаётган 109 нафар киши фахрий унвон, орден ва медаллар билан тақдирланди.
ТОШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Ўқитувчи ва мураббийлар куни муносабати билан таълим-тарбия тизимида алоҳида ўрнак кўрсатган бир гуруҳ ходимларни мукофотлаш тўғрисидаги фармонни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Ҳужжатга кўра, Янги Ўзбекистонда таълим-тарбия тизимини халқаро стандартлар асосида ривожлантириш, ўқув жараёнига илғор тажриба ва рақамли технологияларни жорий этиш, юқори малакали кадрлар тайёрлаш ҳамда ёш авлод тарбиясига қўшган ҳиссаси учун жами 109 нафар киши тақдирланган.
— “Ўзбекистон Республикаси халқ ўқитувчиси” фахрий унвони билан — 2 киши;
— “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган халқ таълими ходими” фахрий унвони билан — 2 киши;
— “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси” фахрий унвони билан — 2 киши;
— “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ихтирочи ва рационализатор” фахрий унвони билан — 1 киши;
— “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози” фахрий унвони билан — 2 киши;
— “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими” фахрий унвони билан — 1 киши;
— “Фидокорона хизматлари учун” ордени билан — 5 киши;
— “Меҳнат шуҳрати” ордени билан — 6 киши;
— I даражали “Соғлом авлод учун” ордени билан — 5 киши;
— II даражали “Соғлом авлод учун” ордени билан — 8 киши;
— “Дўстлик” ордени билан — 12 киши;
— II даражали “Саломатлик” ордени билан — 4 киши;
— “Мардлик” ордени билан — 5 киши;
— “Соғлом турмуш” медали билан — 9 киши;
— “Жасорат” медали билан — 4 киши;
— “Содиқ хизматлари учун” медали билан — 5 киши;
— “Келажак бунёдкори” медали билан — 6 киши;
— “Шуҳрат” медали билан — 30 киши.
Мукофотланганларнинг тўлиқ рўйхати қуйида
.