Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260629/yosh-kelajak-bunyodkor-medal-mukofotlanish-58677669.html
Президент 20 нафар ёш авлод вакилини “Келажак бунёдкори” медали билан мукофотлади
Президент 20 нафар ёш авлод вакилини “Келажак бунёдкори” медали билан мукофотлади
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Ёшлар куни муносабати билан 20 нафар фаол ва ташаббускор ёшни “Келажак бунёдкори” медали билан мукофотлаш тўғрисидаги фармонни имзолади.
2026-06-29T17:32+0500
2026-06-29T17:34+0500
ўзбекистон
ёшлар
мукофот
тақдирлаш
жамият
президент фармони
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51496113_0:78:900:584_1920x0_80_0_0_f3a978ce7122fde99e3551eea79fc5a2.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Ёшлар куни муносабати билан фаол ва ташаббускор ёш авлод вакилларини “Келажак бунёдкори” медали билан мукофотлаш тўғрисидаги фармонни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Фармонга кўра, мамлакатда ёшларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг давлат ва жамият ҳаётидаги фаоллигини ошириш, турли соҳаларда эришган ютуқлари, билим ва салоҳияти, ташаббускорлиги, Ватанга меҳри ва садоқати билан тенгдошларига ўрнак бўлиб келаётган 20 нафар ёш авлод вакили “Келажак бунёдкори” медали билан тақдирланди.Мукофотланганлар:
https://sputniknews.uz/20260420/mirziyoev-yoshlar-strategiya-57012606.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51496113_42:0:842:600_1920x0_80_0_0_e90d70b77644e240dcc570a85e3ee2f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, ёшлар, мукофот, тақдирлаш, жамият, президент фармони
ўзбекистон, ёшлар, мукофот, тақдирлаш, жамият, президент фармони

Президент 20 нафар ёш авлод вакилини “Келажак бунёдкори” медали билан мукофотлади

17:32 29.06.2026 (янгиланди: 17:34 29.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Мукофотланганлар орасида турли ҳудудлардан талабалар, шифокор, ўқитувчи, тадбиркор, стартап асосчиси, спортчи, учувчи ва ёшлар етакчиси бор.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Ёшлар куни муносабати билан фаол ва ташаббускор ёш авлод вакилларини “Келажак бунёдкори” медали билан мукофотлаш тўғрисидаги фармонни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Фармонга кўра, мамлакатда ёшларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг давлат ва жамият ҳаётидаги фаоллигини ошириш, турли соҳаларда эришган ютуқлари, билим ва салоҳияти, ташаббускорлиги, Ватанга меҳри ва садоқати билан тенгдошларига ўрнак бўлиб келаётган 20 нафар ёш авлод вакили “Келажак бунёдкори” медали билан тақдирланди.
Мукофотланганлар:
Азатова Шаҳзода Алишер қизи — Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг Нукус филиали 4-босқич талабаси, Қорақалпоғистон;
Одилжонова Камола Абдувосит қизи — Андижон давлат педагогика институтининг 1-босқич докторанти, Андижон вилояти;
Бафоев Жаҳонгир Шуҳрат ўғли — Бухоро шаҳридаги “Bukhara books” хусусий китоб дўконлари тармоғи таъсисчиси, Бухоро вилояти;
Жалолова Моҳира Сирожиддин қизи — Жиззах вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказининг нейрохирургия бўлими нейрожарроҳи;
Зиёдова Асал Исомиддин қизи — Қарши шаҳридаги “Bolalar akademiyasi” нодавлат таълим муассасаси раҳбари, Қашқадарё вилояти;
Истамтошев Сулаймон Довудович — Навоий ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернати ўқитувчиси, Навоий вилояти;
Солоҳиддинов Қобилжон Комил ўғли — Янги Наманган туманидаги “Qobil Jiga servis” автосервиси раҳбари, Наманган вилояти;
Нурмаматова Покиза Акмалжон қизи — Пастдарғом туманидаги “Kaja Games” миллий ўйинлар стартап лойиҳаси асосчиси, Самарқанд вилояти;
Раҳимбердиев Темур Аббос ўғли — Янгиер шаҳридаги “Сесоsino newenergy technology” хусусий корхонаси муҳандис-технологи, Сирдарё вилояти;
Абдухолиқов Акмал Қаҳрамонович — Ангор туманидаги “Ака-ука олтин ерлари” сабзавотчилик фермер хўжалиги бошлиғи, Сурхондарё вилояти;
Юнусова Озода Улуғбек қизи — “Олмалиқ кон-металлургия комбинати” АЖ Мис бойитиш фабрикаси янчиш ва флотациялаш цехи флотатори, Тошкент вилояти;
Одилов Ҳамиджон Валижон ўғли — Фарғона шаҳридаги “TruDispatch” хусусий логистика корхонаси раҳбари, Фарғона вилояти;
Раҳимова Севинч Ҳамроевна — каратэ бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси, Хоразм вилояти;
Мирфайзуллаева Азизаой Маҳмуджон қизи — Сергели туманидаги “Фароғатли” маҳалла фуқаролар йиғини ёшлар етакчиси, Тошкент шаҳри;
Аслонова Лайло Олимовна — Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати ҳузуридаги Ёшлар парламенти раиси;
Мамасаидов Муҳаммадсаид Муҳаммадқосим ўғли — “Tahrirchi” сунъий интеллект платформаси асосчиси;
Мўйдинова Зилола Воҳид қизи — Божхона институтининг божхона тўловлари ва статистикаси кафедраси ўқитувчиси;
Мустаева Сабина Руслановна — “Ўзбекконцерт” давлат муассасаси хонандаси;
Сафолов Фирузжон Расулжонович — “Uzbekistan Airways” АЖ Парвоз хизмати департаменти “А-321” ҳаво кемаси учувчиси;
Хужамбердиева Лобархон Ҳайдар қизи — Ўзбекистон Жамоат хавфсизлиги университетининг 2-босқич курсанти.
Президент ознакомился с презентацией проекта стратегии Молодежь Нового Узбекистана – 2030 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.04.2026
Ёш оилаларга ипотека ва B2, C1 учун имтиёзлар: Мирзиёев ёшлар стратегияси билан танишди
20 Апрел, 17:10
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0