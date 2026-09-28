https://sputniknews.uz/20260928/karakalpakstan-china-kelishuvlar-60783165.html
Қорақалпоғистонда Хитой билан 400 млн доллардан ортиқ келишувлар имзоланди
Қорақалпоғистонда Хитой билан 400 млн доллардан ортиқ келишувлар имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Нукусдаги Ўзбекистон — Хитой ҳудудлараро форуми якунлари бўйича умумий қиймати $400 млндан ортиқ битимлар имзоланди. Томонлар саноат, геология, IT ва қишлоқ хўжалигидаги лойиҳаларни муҳокама қилди.
2026-09-28T09:16+0500
2026-09-28T09:16+0500
2026-09-28T10:09+0500
қорақалпоғистон
нукус
инвестиция
туз
ахборот технологиялари (it)
қишлоқ хўжалиги
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
иқтисод
хитой
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ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Нукус шаҳрида ўтказилган Ўзбекистон — Хитой ҳудудлараро савдо-иқтисодий форуми якунлари бўйича умумий қиймати 400 млн доллардан ортиқ қатор келишувлар имзоланди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Форумда икки мамлакат давлат идоралари ва бизнес вакилларидан иборат қарийб 400 киши қатнашди. Улар орасида Хитойнинг Шенси провинцияси делегацияси, "SilkRoad Industrial Cooperation Center", "Shaanxi Yulin Energy Group" ва "China Civil Engineering Construction Corporation" вакиллари бор.Томонлар тоғ-кон саноати, геология, ахборот технологиялари ва қишлоқ хўжалигида ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди. Форум дастурида Хитой делегациясининг Қўнғирот сода заводи, "Barsakelmes" туз кони ва "Kungrad Salt Free Zone" саноат ҳудуди билан танишиши ҳам кўзда тутилган. Шунингдек, АТ, сунъий интеллект ва дата-марказлар қурилиши бўйича инвестиция имкониятларининг алоҳида тақдимоти ўтказилиши белгиланган.Аввалроқ президент Шавкат Мирзиёев Қорақалпоғистонда сунъий интеллект ва дата-марказлар учун ташкил этилган махсус зонада умумий қиймати 8 млрд доллар бўлган олтита лойиҳани амалга ошириш режалаштирилганини маълум қилган эди.
https://sputniknews.uz/20260919/qoraqalpogistonning-iqtisodiy-rivojlantirish-sohalari-belgilandi-60571918.html
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қорақалпоғистон, нукус, инвестиция, туз, ахборот технологиялари (it), қишлоқ хўжалиги, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, иқтисод, хитой
қорақалпоғистон, нукус, инвестиция, туз, ахборот технологиялари (it), қишлоқ хўжалиги, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, иқтисод, хитой
Қорақалпоғистонда Хитой билан 400 млн доллардан ортиқ келишувлар имзоланди
09:16 28.09.2026 (янгиланди: 10:09 28.09.2026)
Нукусда ўтган Ўзбекистон — Хитой форуми якунлари бўйича тоғ-кон саноати, геология, АТ, қишлоқ хўжалиги ва бошқа йўналишларда келишувларга эришилди.
ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Нукус шаҳрида ўтказилган Ўзбекистон — Хитой ҳудудлараро савдо-иқтисодий форуми якунлари бўйича умумий қиймати 400 млн доллардан ортиқ қатор келишувлар имзоланди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Форумда икки мамлакат давлат идоралари ва бизнес вакилларидан иборат қарийб 400 киши қатнашди. Улар орасида Хитойнинг Шенси провинцияси делегацияси, "SilkRoad Industrial Cooperation Center", "Shaanxi Yulin Energy Group" ва "China Civil Engineering Construction Corporation" вакиллари бор.
Томонлар тоғ-кон саноати, геология, ахборот технологиялари ва қишлоқ хўжалигида ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
Хитойлик инвесторларга Қорақалпоғистондаги ресурслар, имтиёзлар ва амалга ошириш таклиф этилаётган лойиҳалар тақдим этилди.
Форум дастурида Хитой делегациясининг Қўнғирот сода заводи, "Barsakelmes" туз кони ва "Kungrad Salt Free Zone" саноат ҳудуди билан танишиши ҳам кўзда тутилган. Шунингдек, АТ, сунъий интеллект ва дата-марказлар қурилиши бўйича инвестиция имкониятларининг алоҳида тақдимоти ўтказилиши белгиланган.
Аввалроқ президент Шавкат Мирзиёев Қорақалпоғистонда сунъий интеллект ва дата-марказлар учун ташкил этилган махсус зонада умумий қиймати 8 млрд доллар бўлган олтита лойиҳани амалга ошириш режалаштирилганини маълум қилган эди.