Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260928/jizzax-topilma-60795458.html
Жиззахда тош даври маконлари ва 30 тага яқин петроглиф топилди
Жиззахда тош даври маконлари ва 30 тага яқин петроглиф топилди
Sputnik Ўзбекистон
Жиззахнинг Зомин туманида палеолит ва неолит даврига оид янги маконлар, Шароф Рашидов туманида эса еттита қоятош юзасида 30 га яқин қадимий петроглиф аниқланди.
2026-09-28T14:12+0500
2026-09-28T14:12+0500
археологик топилма
маданий мерос агентлиги
жиззах
тарих
тарихий ёдгорлик
ўзбекистон
маданият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1c/60795278_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f538b3bd9d305ea60b2687c345898880.jpg
ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Жиззах вилоятининг Зомин ва Шароф Рашидов туманларида олиб борилган археологик дала-қидирув ишлари давомида тош даврига оид янги объектлар ва қоятош суратлари аниқланди. Бу ҳақда Маданий мерос агентлиги матбуот хизмати хабар берди.Тадқиқотлар Маданий мерос агентлиги ҳамда Яҳё Ғуломов номидаги Самарқанд археология институти ходимлари томонидан сентябрь ойида ўтказилди.Шунингдек, Аччи қишлоғининг ғарбий қисми ва Аржа қишлоғи ҳудудида неолит даврига мансуб топилмажойлар аниқланган.Мутахассислар бир ҳудудда палеолит ва неолит даврларига оид ёдгорликларнинг топилиши Зомин воҳаси ва Туркистон тизмасининг ушбу қисмида қадимги жамоалар узоқ тарихий даврлар давомида яшаганини кўрсатишини таъкидламоқда.Дала-қидирув ишлари чоғида Шароф Рашидов тумани Равот қишлоғида, Равотсойнинг чап соҳилида янги қоятош суратлари мажмуаси ҳам топилди.Дастлабки таҳлилларга кўра, петроглифлар бронза давридан илк ўрта асрларгача бўлган даврларга мансуб бўлиши мумкин.Янги топилмалар Туркистон тизмасида қадимги жамоаларнинг тарқалиши, яшаш муҳити ва хўжалик фаолиятини ўрганиш учун муҳим манба ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260707/surxondaryo-yunon-harbiy-lager-topilma-58873344.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1c/60795278_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_c09423fb45270795c691257b34a231d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
археологик топилма, маданий мерос агентлиги, жиззах, тарих, тарихий ёдгорлик, ўзбекистон, маданият
археологик топилма, маданий мерос агентлиги, жиззах, тарих, тарихий ёдгорлик, ўзбекистон, маданият

Жиззахда тош даври маконлари ва 30 тага яқин петроглиф топилди

14:12 28.09.2026
© Агентство культурного наследия В Джизаке обнаружены стоянки каменного века и около 30 петроглифов.
В Джизаке обнаружены стоянки каменного века и около 30 петроглифов. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.09.2026
© Агентство культурного наследия
Oбуна бўлиш
Зомин туманида палеолит ва неолит даврига оид янги археологик объектлар, Шароф Рашидов туманида эса 30 тага яқин қоятош сурати аниқланди.
ТОШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Жиззах вилоятининг Зомин ва Шароф Рашидов туманларида олиб борилган археологик дала-қидирув ишлари давомида тош даврига оид янги объектлар ва қоятош суратлари аниқланди. Бу ҳақда Маданий мерос агентлиги матбуот хизмати хабар берди.
Тадқиқотлар Маданий мерос агентлиги ҳамда Яҳё Ғуломов номидаги Самарқанд археология институти ходимлари томонидан сентябрь ойида ўтказилди.
Дастлабки маълумотларга кўра, Зомин тумани Аччи қишлоғининг шарқий қисмида палеолит даврига, Пешағор қишлоғида эса неолит даврига оид маконлар қайд этилган.
Шунингдек, Аччи қишлоғининг ғарбий қисми ва Аржа қишлоғи ҳудудида неолит даврига мансуб топилмажойлар аниқланган.
Мутахассислар бир ҳудудда палеолит ва неолит даврларига оид ёдгорликларнинг топилиши Зомин воҳаси ва Туркистон тизмасининг ушбу қисмида қадимги жамоалар узоқ тарихий даврлар давомида яшаганини кўрсатишини таъкидламоқда.
Дала-қидирув ишлари чоғида Шароф Рашидов тумани Равот қишлоғида, Равотсойнинг чап соҳилида янги қоятош суратлари мажмуаси ҳам топилди.

Еттита сланец қоятош юзасида жами 30 тага яқин петроглиф қайд этилди. Улар орасида овчи, тоғ эчкиси, қорамол, ит, қуёшсимон белги ва камондан ўқ узаётган овчи тасвирлари бор.

Дастлабки таҳлилларга кўра, петроглифлар бронза давридан илк ўрта асрларгача бўлган даврларга мансуб бўлиши мумкин.
Янги топилмалар Туркистон тизмасида қадимги жамоаларнинг тарқалиши, яшаш муҳити ва хўжалик фаолиятини ўрганиш учун муҳим манба ҳисобланади.

Маълумот учун: палеолит даври тахминан 2,6 миллион йил аввал бошланиб, милоддан аввалги 12–10 минг йилликларгача давом этган. Неолит милоддан аввалги X–IV минг йилликлар, бронза даври эса асосан милоддан аввалги III–II минг йилликларга тўғри келади. Илк ўрта асрлар Марказий Осиё тарихида тахминан милодий V–VIII асрларни қамраб олади.

КенгайтиришЙиғиштириш
На юге Узбекистана обнаружен редкий объект эпохи эллинизма - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.07.2026
Македониялик Искандардан кейинги излар: Сурхондарёда қадимий юнон ҳарбий лагери топилди
7 Июл, 12:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0