https://sputniknews.uz/20260707/surxondaryo-yunon-harbiy-lager-topilma-58873344.html
Македониялик Искандардан кейинги излар: Сурхондарёда қадимий юнон ҳарбий лагери топилди
Македониялик Искандардан кейинги излар: Сурхондарёда қадимий юнон ҳарбий лагери топилди
Sputnik Ўзбекистон
Сурхондарёдаги Искандар Тепа ёдгорлигида эллинизм даврига оид вақтинчалик юнон ҳарбий лагери излари аниқланди. Олимлар бу хулосага қазишмалар ва геофизик текширувлар асосида келган.
2026-07-07T12:03+0500
2026-07-07T12:03+0500
2026-07-07T12:18+0500
тарих
тарихий ёдгорлик
илм-фан
олимлар
археологик топилма
сурхондарё
ўзбекистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58873179_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0bc985fd7df55f09bbc52cff2678f7a7.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Сурхондарё вилояти жанубидаги Искандар Тепа ёдгорлигида эллинизм даврига оид ҳарбий лагерь излари аниқланди. Тадқиқот натижалари "Journal of Archaeological Science: Reports" журналида эълон қилинди.Халқаро археологик гуруҳга Прагадаги Карл университети профессори Ладислав Станчо раҳбарлик қилган. Тадқиқотда ўзбекистонлик археолог Шапулат Шайдуллаев ҳам иштирок этган.Искандар Тепа аввал кичик қишлоқ ёки оддий аҳоли манзилгоҳи сифатида қаралган. Аммо янги қазишмалар ва геофизик текширувлар бу тахминни ўзгартирди. Олимлар ҳудудда милоддан аввалги II асрга оид вақтинчалик юнон ҳарбий лагери бўлган, деган хулосага келди.Археологлар бу жойни илк бор 2017 йилда ўрганган, 2021 йилда эса магнитометр ва георадарлар ёрдамида қайта текширган. Натижада тахминан 400 метрлик мудофаа ариғи, ёғоч тўсиқлар изи ва лагерь атрофидаги кўплаб қабр чуқурлари аниқланган.Тадқиқотчиларнинг фикрича, Искандар Тепанинг баланд жойда жойлашгани, мудофаа ариғи, доимий бинолар изининг йўқлиги ва юнон-бақтрия даври тангаларининг топилиши уни Марказий Осиёда кам учрайдиган эллинистик ҳарбий объектлардан бирига айлантиради.Олимлар бундай вақтинчалик лагерларни аниқлаш жуда қийинлигини таъкидламоқда, чунки улардан одатда йирик деворлар ёки мустаҳкам бинолар сақланиб қолмайди.
https://sputniknews.uz/20260602/uzbekistan-bosh-suyak-operatsiya-bola-qoldiqlar-58029667.html
сурхондарё
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58873179_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_847ec50444dcc35b27d20dfd3f6c2dfa.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тарих, тарихий ёдгорлик, илм-фан, олимлар, археологик топилма, сурхондарё, ўзбекистон, жамият
тарих, тарихий ёдгорлик, илм-фан, олимлар, археологик топилма, сурхондарё, ўзбекистон, жамият
Македониялик Искандардан кейинги излар: Сурхондарёда қадимий юнон ҳарбий лагери топилди
12:03 07.07.2026 (янгиланди: 12:18 07.07.2026)
Искандар Тепадаги янги тадқиқотлар бу ҳудуд оддий қишлоқ эмас, балки эллинизм даврига оид вақтинчалик ҳарбий лагерь бўлганини кўрсатди.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Сурхондарё вилояти жанубидаги Искандар Тепа ёдгорлигида эллинизм даврига оид ҳарбий лагерь излари аниқланди. Тадқиқот натижалари "Journal of Archaeological Science: Reports" журналида эълон қилинди
.
Халқаро археологик гуруҳга Прагадаги Карл университети профессори Ладислав Станчо раҳбарлик қилган. Тадқиқотда ўзбекистонлик археолог Шапулат Шайдуллаев ҳам иштирок этган.
Искандар Тепа аввал кичик қишлоқ ёки оддий аҳоли манзилгоҳи сифатида қаралган. Аммо янги қазишмалар ва геофизик текширувлар бу тахминни ўзгартирди. Олимлар ҳудудда милоддан аввалги II асрга оид вақтинчалик юнон ҳарбий лагери бўлган, деган хулосага келди.
Археологлар бу жойни илк бор 2017 йилда ўрганган, 2021 йилда эса магнитометр ва георадарлар ёрдамида қайта текширган. Натижада тахминан 400 метрлик мудофаа ариғи, ёғоч тўсиқлар изи ва лагерь атрофидаги кўплаб қабр чуқурлари аниқланган.
Қазишмалар давомида ҳудуддан ерга кўмилган йирик сопол хумлар ҳам топилган. Олимлар уларда озиқ-овқат эмас, сув сақланган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Бу эса лагерь қисқа муддатли, лекин режали ҳарбий манзил сифатида фойдаланилганини кўрсатади.
Тадқиқотчиларнинг фикрича, Искандар Тепанинг баланд жойда жойлашгани, мудофаа ариғи, доимий бинолар изининг йўқлиги ва юнон-бақтрия даври тангаларининг топилиши уни Марказий Осиёда кам учрайдиган эллинистик ҳарбий объектлардан бирига айлантиради.
Олимлар бундай вақтинчалик лагерларни аниқлаш жуда қийинлигини таъкидламоқда, чунки улардан одатда йирик деворлар ёки мустаҳкам бинолар сақланиб қолмайди.