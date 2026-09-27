https://sputniknews.uz/20260927/uzbekistan-turistlar-oqim-etakchi-60771326.html
Ўзбекистон туристлар оқими ўсиши бўйича дунёдаги етакчи йўналишлар қаторига кирди
Ўзбекистон туристлар оқими ўсиши бўйича дунёдаги етакчи йўналишлар қаторига кирди
Sputnik Ўзбекистон
UN Tourism маълумотига кўра, 2026 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистон ва Молдовада халқаро туристлар оқими 25 фоизга ошди. Европада ўртача ўсиш 3 фоизни, жаҳонда эса 0,4 фоизни ташкил қилди.
2026-09-27T12:24+0500
2026-09-27T12:24+0500
2026-09-27T12:23+0500
туризм
сайёҳлар
ўзбекистон
молдова
европа
қозоғистон
тожикистон
бмт
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57707424_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_452c97f2fd5ca5ea29ee576b44ef0b98.jpg
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистон 2026 йилнинг биринчи ярмида халқаро туристлар оқими ўсиши бўйича Европа йўналишлари орасида энг юқори натижалардан бирини қайд этди. Бу UN Tourism'нинг сентябрда эълон қилинган World Tourism Barometer ҳисоботида келтирилган.Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, январь–июнь ойларида мамлакатга туристик мақсадда 6,5 млн дан ортиқ хорижлик келган.Ўсиш суръати жаҳон кўрсаткичидан анча юқори. UN Tourism ҳисоботига кўра, 2026 йилнинг биринчи ярмида халқаро туристлар сони дунё бўйича атиги 0,4 фоизга ошган.Қозоғистон эса жорий йилнинг биринчи чорагида 3 млн хорижий сайёҳни қабул қилган. Уларнинг энг катта қисми — 1,1 млн киши — Ўзбекистондан келган.UN Tourism ҳисоботида Молдова ҳам Ўзбекистон каби 25 фоизлик ўсиш кўрсатган. Европа бўйича ўртача ўсиш эса 3 фоизни ташкил қилган.Жорий йил январь–август ойларида Ўзбекистонга келган хорижий туристлар сони 9,1 млн нафарга етган, туризм хизматлари экспорти эса 4,6 млрд долларни ташкил қилган.
https://sputniknews.uz/20260909/uzbekistan-sayyohlar-oqim-60308673.html
ўзбекистон
молдова
европа
қозоғистон
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57707424_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5cd5eb5f037acc5a259f555c4b12e419.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, сайёҳлар, ўзбекистон, молдова, европа, қозоғистон, тожикистон, бмт, марказий осиё
туризм, сайёҳлар, ўзбекистон, молдова, европа, қозоғистон, тожикистон, бмт, марказий осиё
Ўзбекистон туристлар оқими ўсиши бўйича дунёдаги етакчи йўналишлар қаторига кирди
Ўзбекистонда халқаро туристлар оқими 2026 йилнинг биринчи ярмида 25 фоизга ошди. Бу UN Tourism ҳисоботида Европа йўналишлари орасидаги энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлди.
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Ўзбекистон 2026 йилнинг биринчи ярмида халқаро туристлар оқими ўсиши бўйича Европа йўналишлари орасида энг юқори натижалардан бирини қайд этди. Бу UN Tourism'нинг сентябрда эълон қилинган World Tourism Barometer ҳисоботида келтирилган
.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, январь–июнь ойларида мамлакатга туристик мақсадда 6,5 млн дан ортиқ хорижлик келган.
Ўсиш суръати жаҳон кўрсаткичидан анча юқори. UN Tourism ҳисоботига кўра, 2026 йилнинг биринчи ярмида халқаро туристлар сони дунё бўйича атиги 0,4 фоизга ошган.
Марказий Осиёнинг бошқа мамлакатларида ҳам туристлар оқими ўсмоқда. Масалан, Тожикистонда 2026 йилнинг биринчи чорагида хорижий туристлар сони 20,9 фоизга кўпайган. Шу даврда мамлакатга 371 мингдан ортиқ турист ташриф буюрган.
Қозоғистон эса жорий йилнинг биринчи чорагида 3 млн хорижий сайёҳни қабул қилган. Уларнинг энг катта қисми — 1,1 млн киши — Ўзбекистондан келган.
UN Tourism ҳисоботида Молдова ҳам Ўзбекистон каби 25 фоизлик ўсиш кўрсатган. Европа бўйича ўртача ўсиш эса 3 фоизни ташкил қилган.
Жорий йил январь–август ойларида Ўзбекистонга келган хорижий туристлар сони 9,1 млн нафарга етган, туризм хизматлари экспорти эса 4,6 млрд долларни ташкил қилган.