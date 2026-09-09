https://sputniknews.uz/20260909/uzbekistan-sayyohlar-oqim-60308673.html
Ўзбекистонга сайёҳлар оқими ошди: Хитойдан ташрифлар 2,3 баробар кўпайди
Ўзбекистонга сайёҳлар оқими ошди: Хитойдан ташрифлар 2,3 баробар кўпайди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонга 8 ойда 9,1 млн хорижий сайёҳ ташриф буюрди. Фақат август ойининг ўзида 1,4 млн турист келди, туристик хизматлар экспорти эса $4,6 млрдга етди.
2026-09-09T10:04+0500
2026-09-09T10:04+0500
2026-09-09T10:23+0500
туризм
сайёҳлар
хитой
экспорт
хизмат
туризм қўмитаси
ўзбекистон
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58675939_0:157:1500:1001_1920x0_80_0_0_c33bd998aa032d5b69abc85d6e9d79de.jpg
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. 2026 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистонга 9,1 миллион хорижий сайёҳ ташриф буюрди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 21,1 фоизга кўп. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди.Йилнинг дастлабки етти ойида мамлакатга 7,7 миллион сайёҳ келган бўлса, август ойининг ўзида яна 1,4 миллионга яқин хорижлик Ўзбекистонга ташриф буюрган.Европа давлатларидан ҳам ижобий динамика қайд этилди. Германиядан келган сайёҳлар сони 25 фоизга, Франция ва Буюк Британиядан 21 фоизга, Туркиядан эса 15 фоизга ошди.Шу билан бирга, туристик хизматлар экспорти 4,6 миллиард долларга етди. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 53,5 фоизга юқори.
https://sputniknews.uz/20260812/uzbekistan-turizm-korsatkichlar-59643662.html
хитой
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58675939_165:0:1500:1001_1920x0_80_0_0_001bb51f5cd0cadc614462c1c743d6f2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, сайёҳлар, хитой, экспорт, хизмат, туризм қўмитаси, ўзбекистон, туризм
туризм, сайёҳлар, хитой, экспорт, хизмат, туризм қўмитаси, ўзбекистон, туризм
Ўзбекистонга сайёҳлар оқими ошди: Хитойдан ташрифлар 2,3 баробар кўпайди
10:04 09.09.2026 (янгиланди: 10:23 09.09.2026)
Мамлакатда туристик хизматлар экспорти 4,6 миллиард долларга етди.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
2026 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистонга 9,1 миллион хорижий сайёҳ ташриф буюрди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 21,1 фоизга кўп. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди
.
Йилнинг дастлабки етти ойида мамлакатга 7,7 миллион сайёҳ келган бўлса, август ойининг ўзида яна 1,4 миллионга яқин хорижлик Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Айрим давлатлардан туристлар оқими янада юқори суръатда ўсди. Хусусан, Хитойдан ташрифлар 2,3 баробар, Малайзиядан 2 баробар, Япониядан 1,5 баробар, АҚШдан 1,4 баробар ва Россиядан 1,3 баробар кўпайди.
Европа давлатларидан ҳам ижобий динамика қайд этилди. Германиядан келган сайёҳлар сони 25 фоизга, Франция ва Буюк Британиядан 21 фоизга, Туркиядан эса 15 фоизга ошди.
Шу билан бирга, туристик хизматлар экспорти 4,6 миллиард долларга етди. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 53,5 фоизга юқори.