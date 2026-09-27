https://sputniknews.uz/20260927/saint-petersburg-forum-uzbekistan-cis-taklif-60778692.html
Петербургдаги маданият форуми: Ўзбекистон МДҲга нималарни таклиф қилди?
Петербургдаги маданият форуми: Ўзбекистон МДҲга нималарни таклиф қилди?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Санкт-Петербургдаги халқаро форумда МДҲда ягона кино маконини яратиш, қўшма фильмлар ишлаб чиқариш ва ёш режиссёр ҳамда продюсерларни қўллаб-қувватлаш бўйича таклифлар билдирди.
2026-09-27T18:24+0500
2026-09-27T18:24+0500
2026-09-27T18:25+0500
маданият
кино
форум
ҳамкорлик
владимир путин
фестивал
мдҳ
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1b/60778479_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_8ca4cccc6eb666a5c22efca7f02f9554.jpg
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистон МДҲ мамлакатлари билан қўшма фильмлар ишлаб чиқариш, миллий киноларни ўзаро кенг намойиш этиш ва кино соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш бўйича таклифлар билдирди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Таклифлар Санкт-Петербургда 24–26 сентябрь кунлари бўлиб ўтган XII Халқаро бирлашган маданиятлар форуми доирасида билдирилди.Сессияда МДҲ давлатлари ўртасида қўшма фильмлар ишлаб чиқариш, кино кунлари ва фестиваллар алмашинувини кенгайтириш, миллий киноларни бошқа мамлакатларда тарғиб қилиш механизмларини такомиллаштириш масалалари муҳокама қилинди.Ўзбекистон томони, шунингдек, кино таълими ва мутахассислар тайёрлаш тизимини ривожлантириш, ёш режиссёр ва продюсерларни қўллаб-қувватлаш, ижодий лабораториялар ва маҳорат дарсларини ташкил этиш бўйича таклифлар билдирди.Ўзбекистон делегацияси форумнинг Владимир Путин иштирок этган ялпи сессиясида ҳам қатнашди. Унда халқаро маданий ҳамкорлик, маданиятлараро мулоқот ва мамлакатлар ўртасида тажриба алмашиш масалалари муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20260925/ozbekiston-rossiya-60740528.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1b/60778479_97:0:1184:815_1920x0_80_0_0_577e7c2d4d58bd06947170bd72839d77.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
маданият, кино, форум, ҳамкорлик, владимир путин, фестивал, мдҳ, россия
маданият, кино, форум, ҳамкорлик, владимир путин, фестивал, мдҳ, россия
Петербургдаги маданият форуми: Ўзбекистон МДҲга нималарни таклиф қилди?
18:24 27.09.2026 (янгиланди: 18:25 27.09.2026)
Ўзбекистон МДҲ мамлакатлари ўртасида ягона кино маконини шакллантириш, қўшма фильмлар ишлаб чиқариш ва миллий кинолар намойишини кенгайтиришни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Ўзбекистон МДҲ мамлакатлари билан қўшма фильмлар ишлаб чиқариш, миллий киноларни ўзаро кенг намойиш этиш ва кино соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш бўйича таклифлар билдирди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Таклифлар Санкт-Петербургда 24–26 сентябрь кунлари бўлиб ўтган XII Халқаро бирлашган маданиятлар форуми доирасида билдирилди.
25 сентябрь куни "МДҲ мамлакатларининг ягона кино маконини яратиш механизмлари" мавзусидаги сессияда Ўзбекистон маданият вазирининг биринчи ўринбосари Нодирбек Сайфуллаев иштирок этди.
Сессияда МДҲ давлатлари ўртасида қўшма фильмлар ишлаб чиқариш, кино кунлари ва фестиваллар алмашинувини кенгайтириш, миллий киноларни бошқа мамлакатларда тарғиб қилиш механизмларини такомиллаштириш масалалари муҳокама қилинди.
Ўзбекистон томони, шунингдек, кино таълими ва мутахассислар тайёрлаш тизимини ривожлантириш, ёш режиссёр ва продюсерларни қўллаб-қувватлаш, ижодий лабораториялар ва маҳорат дарсларини ташкил этиш бўйича таклифлар билдирди.
Сессияда Россия президентининг халқаро маданий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Михаил Швидкой, Россия маданият вазири Ольга Любимова, Москва ҳукумати вазири Алексей Фурсин, шунингдек, Қозоғистон, Тожикистон ва Беларусь маданият идоралари вакиллари иштирок этди.
Ўзбекистон делегацияси форумнинг Владимир Путин иштирок этган ялпи сессиясида ҳам қатнашди. Унда халқаро маданий ҳамкорлик, маданиятлараро мулоқот ва мамлакатлар ўртасида тажриба алмашиш масалалари муҳокама қилинди.