Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260925/ozbekiston-rossiya-60740528.html
Ўзбекистон ва Россия маданий ҳамкорликни ривожлантиради
Ўзбекистон ва Россия маданий ҳамкорликни ривожлантиради
Sputnik Ўзбекистон
Маданият ва санъат соҳасида кадрлар тайёрлаш, таълим йўналишидаги ҳамкорликни давом эттириш бўйича таклифлар билдирилди. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T18:29+0500
2026-09-25T18:29+0500
маданият
россия
ўзбекистон
маданият вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60739712_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aa98c24951e563708c7e44b7093a7d59.jpg
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Санкт-Петербург шаҳрида Ўзбекистон маданият вазирининг биринчи ўринбосари Нодирбек Сайфуллаев Россия маданият вазири ўринбосари Андрей Малишев билан учрашди.Учрашув шаҳарда 24–26 сентябрь кунлари бўлиб ўтаётган XII Халқаро бирлашган маданиятлар форуми доирасида бўлиб ўтди.Мулоқот давомида томонлар икки мамлакат ўртасида маданият ва санъат соҳасидаги ҳамкорликнинг жорий ҳолати ҳамда уни янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилди.Шунингдек, маданият ва санъат соҳасида кадрлар тайёрлаш ҳамда таълим йўналишидаги ҳамкорликни изчил давом эттириш бўйича таклифлар билдирилди.Учрашувда жорий йилда Россияда ўтказилиши режалаштирилаётган Ўзбекистон маданияти кунлари тадбирларига тайёргарликнинг ташкилий масалалари ҳам муҳокама қилинди. Россия томони Ўзбекистон маданияти кунларини юқори савияда ташкил этиш учун зарур амалий ёрдам кўрсатишга тайёр эканини маълум қилди.Таъкидланишича, маданият кунлари тадбирлари икки мамлакат халқлари ўртасидаги маданий алоқаларни янада мустаҳкамлаш, ижодий жамоалар ўртасида тажриба алмашинувини кенгайтириш ҳамда янги ҳамкорлик лойиҳаларини амалга оширишга хизмат қилади.Маълумот учун, ўтган йили Ўзбекистонда Россия Федерациясининг Маданият кунлари ўтказилди. Тадбирлар доирасида Самарқанд ва Тошкент шаҳарларида Россиянинг мусиқа, театр, кино ва бошқа санъат йўналишларини қамраб олган маданий дастурлар намойиш этилди.
https://sputniknews.uz/20260805/russia-sanat-festival-59508659.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60739712_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e1d67eec3cfad7b70ce33a68a0e095bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
маданият, россия, ўзбекистон, маданият вазирлиги
маданият, россия, ўзбекистон, маданият вазирлиги

Ўзбекистон ва Россия маданий ҳамкорликни ривожлантиради

18:29 25.09.2026
© Пресс-служба Минкультуры УзбекистанаСостоялась встреча первого заместителя министра культуры Узбекистана Нодирбека Сайфуллаева и заместителя министра культуры РФ Андрея Малышева.
Состоялась встреча первого заместителя министра культуры Узбекистана Нодирбека Сайфуллаева и заместителя министра культуры РФ Андрея Малышева. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2026
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
Oбуна бўлиш
Маданият ва санъат соҳасида кадрлар тайёрлаш, таълим йўналишидаги ҳамкорликни давом эттириш бўйича таклифлар билдирилди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Санкт-Петербург шаҳрида Ўзбекистон маданият вазирининг биринчи ўринбосари Нодирбек Сайфуллаев Россия маданият вазири ўринбосари Андрей Малишев билан учрашди.
Учрашув шаҳарда 24–26 сентябрь кунлари бўлиб ўтаётган XII Халқаро бирлашган маданиятлар форуми доирасида бўлиб ўтди.
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
Состоялась встреча первого заместителя министра культуры Узбекистана Нодирбека Сайфуллаева и заместителя министра культуры РФ Андрея Малышева. - Sputnik Ўзбекистон
1/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
Состоялась встреча первого заместителя министра культуры Узбекистана Нодирбека Сайфуллаева и заместителя министра культуры РФ Андрея Малышева. - Sputnik Ўзбекистон
2/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
Состоялась встреча первого заместителя министра культуры Узбекистана Нодирбека Сайфуллаева и заместителя министра культуры РФ Андрея Малышева. - Sputnik Ўзбекистон
3/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
Состоялась встреча первого заместителя министра культуры Узбекистана Нодирбека Сайфуллаева и заместителя министра культуры РФ Андрея Малышева. - Sputnik Ўзбекистон
4/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
1/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
2/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
3/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
4/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
Мулоқот давомида томонлар икки мамлакат ўртасида маданият ва санъат соҳасидаги ҳамкорликнинг жорий ҳолати ҳамда уни янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилди.

Хусусан, Россиянинг машҳур театрларида саҳналаштирилаётган спектаклларни Ўзбекистонда намойиш этиш, таниқли рус актёр ва актрисалари иштирокида маҳорат дарсларини ташкил этиш, шунингдек, икки давлат театрлари ўртасида қўшма лойиҳаларни йўлга қўйиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.

Шунингдек, маданият ва санъат соҳасида кадрлар тайёрлаш ҳамда таълим йўналишидаги ҳамкорликни изчил давом эттириш бўйича таклифлар билдирилди.
Учрашувда жорий йилда Россияда ўтказилиши режалаштирилаётган Ўзбекистон маданияти кунлари тадбирларига тайёргарликнинг ташкилий масалалари ҳам муҳокама қилинди. Россия томони Ўзбекистон маданияти кунларини юқори савияда ташкил этиш учун зарур амалий ёрдам кўрсатишга тайёр эканини маълум қилди.
Таъкидланишича, маданият кунлари тадбирлари икки мамлакат халқлари ўртасидаги маданий алоқаларни янада мустаҳкамлаш, ижодий жамоалар ўртасида тажриба алмашинувини кенгайтириш ҳамда янги ҳамкорлик лойиҳаларини амалга оширишга хизмат қилади.

Маълумот учун, ўтган йили Ўзбекистонда Россия Федерациясининг Маданият кунлари ўтказилди. Тадбирлар доирасида Самарқанд ва Тошкент шаҳарларида Россиянинг мусиқа, театр, кино ва бошқа санъат йўналишларини қамраб олган маданий дастурлар намойиш этилди.
Балет Щелкунчик. Спектакль Академии русского балета имени А. Я. Вагановой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.08.2026
Тошкентда Россия санъатининг "Санъат дунёси" фестивали бўлиб ўтади
5 Август, 18:44
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0