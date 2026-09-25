Ўзбекистон ва Россия маданий ҳамкорликни ривожлантиради
© Пресс-служба Минкультуры УзбекистанаСостоялась встреча первого заместителя министра культуры Узбекистана Нодирбека Сайфуллаева и заместителя министра культуры РФ Андрея Малышева.
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
Oбуна бўлиш
Маданият ва санъат соҳасида кадрлар тайёрлаш, таълим йўналишидаги ҳамкорликни давом эттириш бўйича таклифлар билдирилди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Санкт-Петербург шаҳрида Ўзбекистон маданият вазирининг биринчи ўринбосари Нодирбек Сайфуллаев Россия маданият вазири ўринбосари Андрей Малишев билан учрашди.
Учрашув шаҳарда 24–26 сентябрь кунлари бўлиб ўтаётган XII Халқаро бирлашган маданиятлар форуми доирасида бўлиб ўтди.
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
1/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
2/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
3/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
4/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
1/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
2/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
3/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
4/4
© Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
Мулоқот давомида томонлар икки мамлакат ўртасида маданият ва санъат соҳасидаги ҳамкорликнинг жорий ҳолати ҳамда уни янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилди.
Хусусан, Россиянинг машҳур театрларида саҳналаштирилаётган спектаклларни Ўзбекистонда намойиш этиш, таниқли рус актёр ва актрисалари иштирокида маҳорат дарсларини ташкил этиш, шунингдек, икки давлат театрлари ўртасида қўшма лойиҳаларни йўлга қўйиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Шунингдек, маданият ва санъат соҳасида кадрлар тайёрлаш ҳамда таълим йўналишидаги ҳамкорликни изчил давом эттириш бўйича таклифлар билдирилди.
Учрашувда жорий йилда Россияда ўтказилиши режалаштирилаётган Ўзбекистон маданияти кунлари тадбирларига тайёргарликнинг ташкилий масалалари ҳам муҳокама қилинди. Россия томони Ўзбекистон маданияти кунларини юқори савияда ташкил этиш учун зарур амалий ёрдам кўрсатишга тайёр эканини маълум қилди.
Таъкидланишича, маданият кунлари тадбирлари икки мамлакат халқлари ўртасидаги маданий алоқаларни янада мустаҳкамлаш, ижодий жамоалар ўртасида тажриба алмашинувини кенгайтириш ҳамда янги ҳамкорлик лойиҳаларини амалга оширишга хизмат қилади.
Маълумот учун, ўтган йили Ўзбекистонда Россия Федерациясининг Маданият кунлари ўтказилди. Тадбирлар доирасида Самарқанд ва Тошкент шаҳарларида Россиянинг мусиқа, театр, кино ва бошқа санъат йўналишларини қамраб олган маданий дастурлар намойиш этилди.
Маълумот учун, ўтган йили Ўзбекистонда Россия Федерациясининг Маданият кунлари ўтказилди. Тадбирлар доирасида Самарқанд ва Тошкент шаҳарларида Россиянинг мусиқа, театр, кино ва бошқа санъат йўналишларини қамраб олган маданий дастурлар намойиш этилди.