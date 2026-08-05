https://sputniknews.uz/20260805/russia-sanat-festival-59508659.html
Тошкентда Россия санъатининг "Санъат дунёси" фестивали бўлиб ўтади
Тошкентда Россия санъатининг "Санъат дунёси" фестивали бўлиб ўтади
Sputnik Ўзбекистон
30 сентябрдан 4 октябргача Тошкентда "Мир искусств" фестивали ўтади. Дастурдан Зураб Церетели кўргазмаси, опера концерти, Станислав Говорухин кино куни, хакас рақслари ва рус балети ўрин олган.
2026-08-05T18:44+0500
2026-08-05T18:44+0500
2026-08-05T18:44+0500
маданият
россия
санъат
тошкент
ўзбекистон
балет
театр
кино
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59508490_0:141:3137:1906_1920x0_80_0_0_cf8b5ad4eb2f0298c2f26a73846eaed4.jpg
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. 30 сентябрдан 4 октябргача Тошкентда Россия санъатининг "Санъат дунёси" фестивали ўтказилади. Бу ҳақда Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси матбуот хизмати хабар берди.Беш кунлик дастур мусиқа, театр, кино, хореография ва тасвирий санъатни бирлаштиради.Фестивалнинг асосий тадбирлари:Ташкилотчиларга кўра, фестиваль турли авлодлар, бадиий анъаналар ва замонавий маданий йўналишларни бирлаштирувчи ижодий мулоқот майдонига айланади.Тадбирларнинг тўлиқ дастури кейинроқ эълон қилинади.
https://sputniknews.uz/20260422/tashkent-russia-uzbekistan-sanat-57060492.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59508490_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_e217a6f45582ef3422da35cc00755bd4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
маданият, россия, санъат, тошкент, ўзбекистон, балет, театр, кино
маданият, россия, санъат, тошкент, ўзбекистон, балет, театр, кино
Тошкентда Россия санъатининг "Санъат дунёси" фестивали бўлиб ўтади
Беш кунлик фестивалда кўргазма, опера концерти, кино намойишлари, хакас рақслари ҳамда рус балети бир майдонда жамланади
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
30 сентябрдан 4 октябргача Тошкентда Россия санъатининг "Санъат дунёси" фестивали ўтказилади. Бу ҳақда Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси матбуот хизмати хабар берди
.
Беш кунлик дастур мусиқа, театр, кино, хореография ва тасвирий санъатни бирлаштиради.
Фестивалнинг асосий тадбирлари:
рассом ва ҳайкалтарош Зураб Церетели асарлари кўргазмаси;
Россиянинг етакчи театрлари хонандалари иштирокида опера гала-концерти;
режиссёр Станислав Говорухин таваллудининг 90 йиллигига бағишланган кино куни;
"Кун сузи" хакас рақс ансамбли чиқиши;
Агриппина Ваганова номидаги Рус балети академияси тарбияланувчиларининг намойиши.
Ташкилотчиларга кўра, фестиваль турли авлодлар, бадиий анъаналар ва замонавий маданий йўналишларни бирлаштирувчи ижодий мулоқот майдонига айланади.
Тадбирларнинг тўлиқ дастури кейинроқ эълон қилинади.