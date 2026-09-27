https://sputniknews.uz/20260927/eaeu-ortacha-maosh-60779059.html
ЕОИИда ўртача маош бўйича Россия етакчи — $1431: ЕИК мамлакатлар кесимида маълумот берди
ЕОИИда ўртача маош бўйича Россия етакчи — $1431: ЕИК мамлакатлар кесимида маълумот берди
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК маълумотига кўра, 2026 йил январь–июнида ЕОИИда энг юқори ўртача маош Россияда — 1431 доллар бўлди. Реал иш ҳақи энг тез Қирғизистон, Беларусь ва Россияда ўсди.
2026-09-27T18:55+0500
2026-09-27T18:55+0500
2026-09-27T18:55+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
ойлик
маош
россия
қирғизистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/281/23/2812307_0:55:2000:1180_1920x0_80_0_0_516ac6a0b176d3ce32b19bc23e0d2b39.jpg
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. 2026 йилнинг биринчи ярмида Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатларида ўртача номинал иш ҳақи ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси маълум қилди. Доллар ҳисобида энг юқори ўртача ойлик иш ҳақи Россияда қайд этилди — 1431 доллар. Кейинги ўринларда Беларусь — 1026 доллар, Қозоғистон — 988 доллар, Арманистон — 830 доллар ва Қирғизистон — 615 доллар турибди.Инфляция ҳисобга олинганда ҳам Қирғизистон етакчи бўлиб қолди: реал иш ҳақи 15,3 фоизга ошган. Беларусда ўсиш 7,5 фоиз, Россияда 6,5 фоиз, Арманистонда 0,9 фоизни ташкил қилди. Қозоғистонда эса реал иш ҳақи 0,6 фоизга пасайган.Шу тариқа, ЕОИИда иш ҳақининг энг юқори даражаси Россияда сақланиб қолмоқда, энг юқори ўсиш суръати эса Қирғизистонда қайд этилди.ЕИК маълумотлари дастлабки ҳисобланади ва кейинчалик аниқлаштирилиши мумки
https://sputniknews.uz/20260311/eaeu-ish-haqi-osgan-davlatlar-56224158.html
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/281/23/2812307_62:0:1834:1329_1920x0_80_0_0_48f0ad9474cc3948eea62184f6b8928f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, ойлик, маош, россия, қирғизистон
еоии, еик, ойлик, маош, россия, қирғизистон
ЕОИИда ўртача маош бўйича Россия етакчи — $1431: ЕИК мамлакатлар кесимида маълумот берди
2026 йилнинг биринчи ярмида ЕОИИ мамлакатларида ўртача номинал иш ҳақи ошди. Доллар ҳисобида энг юқори маош Россияда — 1431 доллар, энг тез ўсиш эса Қирғизистонда қайд этилди
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
2026 йилнинг биринчи ярмида Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатларида ўртача номинал иш ҳақи ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси маълум қилди
.
Доллар ҳисобида энг юқори ўртача ойлик иш ҳақи Россияда қайд этилди — 1431 доллар. Кейинги ўринларда Беларусь — 1026 доллар, Қозоғистон — 988 доллар, Арманистон — 830 доллар ва Қирғизистон — 615 доллар турибди.
Бироқ иш ҳақи ўсиш суръати бўйича тартиб бошқача. Январь–июнь ойларида номинал маош Қирғизистонда 27,5 фоиз, Беларусда 13,2 фоиз, Россияда 12,7 фоиз, Қозоғистонда 10,3 фоиз, Арманистонда эса 5,5 фоиз ошган.
Инфляция ҳисобга олинганда ҳам Қирғизистон етакчи бўлиб қолди: реал иш ҳақи 15,3 фоизга ошган. Беларусда ўсиш 7,5 фоиз, Россияда 6,5 фоиз, Арманистонда 0,9 фоизни ташкил қилди. Қозоғистонда эса реал иш ҳақи 0,6 фоизга пасайган.
Шу тариқа, ЕОИИда иш ҳақининг энг юқори даражаси Россияда сақланиб қолмоқда, энг юқори ўсиш суръати эса Қирғизистонда қайд этилди.
ЕИК маълумотлари дастлабки ҳисобланади ва кейинчалик аниқлаштирилиши мумки