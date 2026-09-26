https://sputniknews.uz/20260926/qozogistonda-kaspiy-dengizida-halok-bolgan-harbiylar-dafn-etildi-60761217.html
Қозоғистонда Каспий денгизида ҳалок бўлган ҳарбийлар дафн этилди
Қозоғистонда Каспий денгизида ҳалок бўлган ҳарбийлар дафн этилди
Sputnik Ўзбекистон
Каспий денгизида 24 сентябрь куни содир бўлган фожиа оқибатида 14 киши ҳалок бўлди, 3 киши қутқарилди. 26.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-26T16:50+0500
2026-09-26T16:50+0500
2026-09-26T16:51+0500
қозоғистон
ҳарбий
дафн маросими
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1a/60760914_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_345a70e1c5abd54476bb539083d8ab42.png
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Манғистов вилоятида Каспий денгизида ўтказилган машғулотлар чоғида ҳалок бўлган ҳарбий хизматчилар дафн этилди, деб хабар қилди вилоят ҳокимлиги.Видолашув маросимида Мудофаа вазири Даурен Косанов, Манғистов вилояти ҳокими Нурдаулет Қилибой, Қозоғистон Олий муфтийси Наурйзбай қози Тағанули, шунингдек, Қурултой депутатлари ва ҳарбий хизматдошлари иштирок этди.Аввалроқ Манғистов вилояти ҳокимлиги томонидан ҳалок бўлган ва жабрланган ҳарбий хизматчиларнинг оилалари учун маблағ йиғиладиган махсус жамғарма ташкил этилган эди."Барча жамғарилган маблағлар ҳалок бўлганларнинг оилаларига ва жабрланганларга тўлиқ манзиллилик ва шаффофлик тамойиллари асосида, давлат ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг қатъий назорати остида йўналтирилади", - дея таъкидлади ҳокимлик.Ғарбий Қозоғистон вилоятида ҳам ҳарбий хизматчиларнинг дафн маросими бўлиб ўтди. Вилоят ҳокими Нариман Турегалиев, прокуратура вакиллари, ҳамкасблари, жамоат фаоллари ва маҳаллий аҳоли вакиллари улар билан хайрлашиш учун келишди.Маросим иштирокчилари ҳалок бўлган аскарларнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдирдилар. Ватан ҳимоячилари хотирасига Қуръон тиловат қилинди. Эслатиб ўтамиз, 24 сентябрь куни Каспий денгизида ҳарбий машғулотлар ўтказиш вақтида об-ҳаво кескин ёмонлашуви оқибатида 17 ҳарбий кемадан сувга тушиб кетади. Кейинчалик улардан 3 нафари қутқариб қолинади, 14 нафари ҳалок бўлади. Ушбу ҳола юзасида Қозоғистон прокуратураси томонидан жиноят иши қўзғатилиб 5 нафар ҳарбий амалдор ҳибсга олинган.
https://sputniknews.uz/20260925/kaspiy-fojia-mirziyoev-hamdardlik-60733240.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1a/60760914_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_b1c5e6a3309acd8db1854ad72a34791e.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қозоғистон, ҳарбий, дафн маросими
қозоғистон, ҳарбий, дафн маросими
Қозоғистонда Каспий денгизида ҳалок бўлган ҳарбийлар дафн этилди
16:50 26.09.2026 (янгиланди: 16:51 26.09.2026)
Каспий денгизида 24 сентябрь куни содир бўлган фожиа оқибатида 14 киши ҳалок бўлди, 3 киши қутқарилди.
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Манғистов вилоятида Каспий денгизида ўтказилган машғулотлар чоғида ҳалок бўлган ҳарбий хизматчилар дафн этилди, деб хабар қилди вилоят ҳокимлиги.
Видолашув маросимида Мудофаа вазири Даурен Косанов, Манғистов вилояти ҳокими Нурдаулет Қилибой, Қозоғистон Олий муфтийси Наурйзбай қози Тағанули, шунингдек, Қурултой депутатлари ва ҳарбий хизматдошлари иштирок этди.
"Давлатимиз раҳбарининг топшириғига мувофиқ, ҳарбий хизматчиларнинг оилаларига барча зарур ҳар томонлама ёрдам, жумладан, давлат ижтимоий тўловлари, моддий кўмак ва хотира тадбирларини ташкил этишда тўлиқ кўмак кўрсатилмоқда", - дейилади ҳокимлик хабарида.
Аввалроқ Манғистов вилояти ҳокимлиги томонидан ҳалок бўлган ва жабрланган ҳарбий хизматчиларнинг оилалари учун маблағ йиғиладиган махсус жамғарма ташкил этилган эди.
"Барча жамғарилган маблағлар ҳалок бўлганларнинг оилаларига ва жабрланганларга тўлиқ манзиллилик ва шаффофлик тамойиллари асосида, давлат ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг қатъий назорати остида йўналтирилади", - дея таъкидлади ҳокимлик.
Ғарбий Қозоғистон вилоятида ҳам ҳарбий хизматчиларнинг дафн маросими бўлиб ўтди. Вилоят ҳокими Нариман Турегалиев, прокуратура вакиллари, ҳамкасблари, жамоат фаоллари ва маҳаллий аҳоли вакиллари улар билан хайрлашиш учун келишди.
Маросим иштирокчилари ҳалок бўлган аскарларнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдирдилар. Ватан ҳимоячилари хотирасига Қуръон тиловат қилинди.
Эслатиб ўтамиз, 24 сентябрь куни Каспий денгизида ҳарбий машғулотлар ўтказиш вақтида об-ҳаво кескин ёмонлашуви оқибатида 17 ҳарбий кемадан сувга тушиб кетади. Кейинчалик улардан 3 нафари қутқариб қолинади, 14 нафари ҳалок бўлади. Ушбу ҳола юзасида Қозоғистон прокуратураси томонидан жиноят иши қўзғатилиб 5 нафар ҳарбий амалдор ҳибсга олинган.