https://sputniknews.uz/20260925/kaspiy-fojia-mirziyoev-hamdardlik-60733240.html
Каспийдаги фожиа: Мирзиёев Қозоғистон президентига ҳамдардлик йўллади
Каспийдаги фожиа: Мирзиёев Қозоғистон президентига ҳамдардлик йўллади
Sputnik Ўзбекистон
Каспий денгизи ҳудудида машғулотлар пайтида 14 нафар қозоғистонлик ҳарбий хизматчи қурбон бўлди. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T13:15+0500
2026-09-25T13:15+0500
2026-09-25T13:15+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
қасим-жомарт тоқаев
ўзбекистон
қозоғистон
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ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Каспий денгизи ҳудудида машғулотлар пайтида ҳарбий хизматчилар ҳалок бўлгани муносабати билан Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Қозоғистон халқига ҳамдардлик йўллади. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов хабар берди.“Давлатимиз раҳбари ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига сабр-тоқат ва бардамлик тилади”, - дейилган хабарда.24 сентябрь куни Қозоғистоннинг Манғистау вилоятида Каспий денгизи соҳилида ҳарбий-денгиз кучлари машқлари пайтида об-ҳавонинг кескин ёмонлашиши ва кучли шамол туфайли 17 ҳарбий хизматчи очиқ денгизга чўкиб кетди. Улардан 14 нафари ҳалок бўлди. Тезкор кўрилган чора-тадбирлар натижасида уч киши қутқарилди.Қозоғистон Бош прокуратураси матбуот хизматининг маълум қилишича, ҳодиса юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Тезкор-тергов гуруҳи тузилди.Каспий денгизидаги фожиа сабаб мамлакатда умуммиллий мотам эълон қилинди.
https://sputniknews.uz/20260925/kaspiy-fojia-60728015.html
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сиёсат, шавкат мирзиёев, қасим-жомарт тоқаев, ўзбекистон, қозоғистон
сиёсат, шавкат мирзиёев, қасим-жомарт тоқаев, ўзбекистон, қозоғистон
Каспийдаги фожиа: Мирзиёев Қозоғистон президентига ҳамдардлик йўллади
Каспий денгизи ҳудудида машғулотлар пайтида 14 нафар қозоғистонлик ҳарбий хизматчи қурбон бўлди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Каспий денгизи ҳудудида машғулотлар пайтида ҳарбий хизматчилар ҳалок бўлгани муносабати билан Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Қозоғистон халқига ҳамдардлик йўллади. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов хабар берди.
“Давлатимиз раҳбари ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига сабр-тоқат ва бардамлик тилади”, - дейилган хабарда.
24 сентябрь куни Қозоғистоннинг Манғистау вилоятида Каспий денгизи соҳилида ҳарбий-денгиз кучлари машқлари пайтида об-ҳавонинг кескин ёмонлашиши ва кучли шамол туфайли 17 ҳарбий хизматчи очиқ денгизга чўкиб кетди. Улардан 14 нафари ҳалок бўлди. Тезкор кўрилган чора-тадбирлар натижасида уч киши қутқарилди.
Қозоғистон Бош прокуратураси матбуот хизматининг маълум қилишича, ҳодиса юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Тезкор-тергов гуруҳи тузилди.
Каспий денгизидаги фожиа сабаб мамлакатда умуммиллий мотам эълон қилинди.