https://sputniknews.uz/20260925/sirdaryo-ies-60719625.html
Сирдарё вилоятидаги янги қурилган ИЭСда авариявий ўчиш содир бўлди
Сирдарё вилоятидаги янги қурилган ИЭСда авариявий ўчиш содир бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Бу республиканинг айрим ҳудудларида электр таъминотининг вақтинча узилишига олиб келди. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T09:26+0500
2026-09-25T09:26+0500
2026-09-25T09:26+0500
жамият
сирдарё
иссиқлик электр станцияси (иэс)
авария
электр энергияси
энергетика вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/04/20365171_0:1588:2048:2740_1920x0_80_0_0_6ccadee65424246e65e66987edecf645.jpg
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Сирдарё вилоятида жойлашган ва EDF компаниясига тегишли янги иссиқлик электр станциясида (ИЭС) 1600 МВт қувват авариявий тарзда ўчди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ҳодиса бугун, 25 сентябрь куни, соат 05:05 да содир бўлган.Маълум қилинишича, станция янги қурилган бўлиб, айни вақтда унда синов-созлаш ишлари олиб борилмоқда.Станциядаги авариявий ўчиш натижасида аварияга қарши автоматика ишга тушган. Бу республиканинг айрим ҳудудларида электр таъминотининг вақтинча узилишига олиб келган. Таъкидланишича, узилишлар асосан қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган сув насослари ва маиший истеъмолчиларга таъсир кўрсатган.Электр таъминотини тиклаш учун энергия сақлаш тизимлари ҳамда электр станцияларидаги захира қувватлар ишга туширилган. Истеъмолчилар босқичма-босқич тармоққа қайта уланиб, барчасининг электр таъминоти тикланган.Қозоғистоннинг электр тармоқларини бошқарувчи KEGOC компаниясининг маълум қилишича, Ўзбекистон энергетика тизимида генерация ўчирилиши сабабли Марказий Осиё энергетика тизими томонидан қувват оқими юзага келган. Бу Шимол-Жануб транзитининг ажралишига олиб келган.Қозоғистон энергетика тизимида истеъмолчилар учун чекловлар ҳажми 962 МВтни ташкил этган. Ҳозирда барча чекловлар бекор қилинган.
https://sputniknews.uz/20260831/afghanistan-uzbekistan-elektr-tarmoq-ulanish-60102506.html
сирдарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/04/20365171_0:1396:2048:2932_1920x0_80_0_0_a8080dcf2c4c52876297cb53d5dcfc98.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, сирдарё, иссиқлик электр станцияси (иэс) , авария, электр энергияси, энергетика вазирлиги
жамият, сирдарё, иссиқлик электр станцияси (иэс) , авария, электр энергияси, энергетика вазирлиги
Сирдарё вилоятидаги янги қурилган ИЭСда авариявий ўчиш содир бўлди
Бу республиканинг айрим ҳудудларида электр таъминотининг вақтинча узилишига олиб келди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik.
Сирдарё вилоятида жойлашган ва EDF компаниясига тегишли янги иссиқлик электр станциясида (ИЭС) 1600 МВт қувват авариявий тарзда ўчди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар
берди.
Ҳодиса бугун, 25 сентябрь куни, соат 05:05 да содир бўлган.
Маълум қилинишича, станция янги қурилган бўлиб, айни вақтда унда синов-созлаш ишлари олиб борилмоқда.
Станциядаги авариявий ўчиш натижасида аварияга қарши автоматика ишга тушган. Бу республиканинг айрим ҳудудларида электр таъминотининг вақтинча узилишига олиб келган.
Таъкидланишича, узилишлар асосан қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган сув насослари ва маиший истеъмолчиларга таъсир кўрсатган.
Электр таъминотини тиклаш учун энергия сақлаш тизимлари ҳамда электр станцияларидаги захира қувватлар ишга туширилган. Истеъмолчилар босқичма-босқич тармоққа қайта уланиб, барчасининг электр таъминоти тикланган.
Қозоғистоннинг электр тармоқларини бошқарувчи KEGOC компаниясининг маълум қилишича, Ўзбекистон энергетика тизимида генерация ўчирилиши сабабли Марказий Осиё энергетика тизими томонидан қувват оқими юзага келган. Бу Шимол-Жануб транзитининг ажралишига олиб келган.
Қозоғистон энергетика тизимида истеъмолчилар учун чекловлар ҳажми 962 МВтни ташкил этган. Ҳозирда барча чекловлар бекор қилинган.