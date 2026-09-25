Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260925/rossiya-talimi-toshkent-60745592.html
Тошкентда “Россия таълими. Тошкент — 2026” кўргазмаси бошланди
Тошкентда “Россия таълими. Тошкент — 2026” кўргазмаси бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги мактаб ўқувчилари ва абитуриентлар бу саволларга бевосита университет вакилларидан жавоб олишлари мумкин. Пойтахтда олтинчи марта ўтказилаётган “Россия таълими — 2026” халқаро кўргазмаси очилди.
2026-09-25T18:20+0500
2026-09-25T18:21+0500
видео
тошкент
россия
таълим
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60745816_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0eaaec0ad9fefbfd363fd9285e2f5c47.jpg
Мактабдан кейин қаерга ўқишга кириш мумкин — Москва, Қозон, Санкт-Петербург ёки Россиянинг бошқа шаҳридаги олийгоҳгами? Бугун Тошкентдаги мактаб ўқувчилари ва абитуриентлар бу саволларга бевосита университет вакилларидан жавоб олишлари мумкин. Пойтахтда олтинчи марта ўтказилаётган “Россия таълими — 2026” халқаро кўргазмаси очилди.Бу йил бир майдонда Россиянинг 40 тадан ортиқ олий таълим муассасалари, жумладан, кўргазмада илк бор иштирок этаётган еттита университет вакиллари йиғилди.Унинг сўзларига кўра, бу йил абитуриентларда нафақат анъанавий йўналишларга, балки режиссура, актёрлик маҳорати, балет ва кино каби ижодий мутахассисликларга ҳам қизиқиш сезилмоқда.Кўргазма ташкилотчиси - Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси. Тадбир Россия элчихонаси, Ўзбекистон мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги кўмагида ўтказилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260923/russia-kvota-otm-ozbekistonlik-abiturient-60686106.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60745816_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_171e341b07e4837bb2fb1bcfc7ae878c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, тошкент, россия, таълим
видео, тошкент, россия, таълим

Тошкентда “Россия таълими. Тошкент — 2026” кўргазмаси бошланди

18:20 25.09.2026 (янгиланди: 18:21 25.09.2026)
© SputnikВ Ташкенте стартовала выставка "Российское образование. Ташкент — 2026"
В Ташкенте стартовала выставка Российское образование. Ташкент — 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Россиянинг 40 тадан ортиқ олий таълим муассасалари ўзбекистонлик ёшларни ўз дастурлари билан таништирмоқда.
Мактабдан кейин қаерга ўқишга кириш мумкин — Москва, Қозон, Санкт-Петербург ёки Россиянинг бошқа шаҳридаги олийгоҳгами? Бугун Тошкентдаги мактаб ўқувчилари ва абитуриентлар бу саволларга бевосита университет вакилларидан жавоб олишлари мумкин. Пойтахтда олтинчи марта ўтказилаётган “Россия таълими — 2026” халқаро кўргазмаси очилди.
© Sputnik
В Ташкенте стартовала выставка Российское образование. Ташкент — 2026 - Sputnik Ўзбекистон
1/3
© Sputnik
© Sputnik
В Ташкенте стартовала выставка Российское образование. Ташкент — 2026 - Sputnik Ўзбекистон
2/3
© Sputnik
© Sputnik
В Ташкенте стартовала выставка Российское образование. Ташкент — 2026 - Sputnik Ўзбекистон
3/3
© Sputnik
1/3
© Sputnik
2/3
© Sputnik
3/3
© Sputnik
Бу йил бир майдонда Россиянинг 40 тадан ортиқ олий таълим муассасалари, жумладан, кўргазмада илк бор иштирок этаётган еттита университет вакиллари йиғилди.

“Ушбу кўргазмага Россиянинг янги университетларидан вакиллар ташриф буюрганидан жуда мамнунмиз”, — деди Ўзбекистондаги Россотрудничество ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская Sputnik мухбири билан суҳбатда.

Унинг сўзларига кўра, бу йил абитуриентларда нафақат анъанавий йўналишларга, балки режиссура, актёрлик маҳорати, балет ва кино каби ижодий мутахассисликларга ҳам қизиқиш сезилмоқда.
“Булар артистлар ҳам, режиссёрлар ҳам, балет ҳам, кино саноати ҳам, ВГИК ва ГИТИС ҳамдир”, — деди Старосельская.
Кўргазма ташкилотчиси - Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси. Тадбир Россия элчихонаси, Ўзбекистон мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги кўмагида ўтказилмоқда.
Россияда ўқиш: квоталар, ОТМлар ва ўзбекистонлик абитуриентлар учун янги имкониятлар - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.09.2026
Матбуот маркази
Россияда ўқиш: квоталар, ОТМлар ва ўзбекистонлик абитуриентлар учун янги имкониятлар
23 Сентябр, 19:48
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0