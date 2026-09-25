https://sputniknews.uz/20260925/ozbekiston-harorat-60733786.html
Ўзбекистонда дам олиш кунлари ҳарорат аста-секин пасаяди
Ўзбекистонда дам олиш кунлари ҳарорат аста-секин пасаяди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳаво ҳарорати кечалари +9…+14 даража бўлади. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T14:10+0500
2026-09-25T14:10+0500
2026-09-25T14:10+0500
жамият
ўзбекистон
ўзгидромет
об-ҳаво
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53282363_0:180:2233:1436_1920x0_80_0_0_8ad6eb8daf2597ee87101b0003da3d97.jpg
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Дам олиш кунлари Ўзбекистон ҳудудининг катта қисмида ҳаво бироз булутли, вақти-вақти билан ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Бу ҳақда Ўзгидромет хабар бермоқда.Фақат республиканинг айрим тоғолди ва тоғли ҳудудларида, шунингдек, жума кундузи ва 26 сентябрда кечаси Фарғона водийси вилоятлари бўйича баъзи жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши кутилмоқда, момақалдироқ бўлиши мумкин.Жума куни Тошкент вилоятининг айрим жойларида куннинг иккинчи ярмида бироз қисқа муддатли ёмғир ёғиши эҳтимоли бор.Ҳаво ҳароратининг аста-секин пасайиши давом этади. Ҳарорат бугун кундузи +26…+30 даражани ташкил этади, жанубий ҳудудларда +31…+33 даражагача бўлади, шанба ва якшанба кунлари аста-секин +22…+25 даражагача, жанубда +27…+30 даражагача пасаяди. Ҳаво ҳарорати кечалари +9…+14 даража бўлади.Шамол шарқдан 7−12 м/с тезликда эсади, 26−27 сентябрда шимолда ва чўл ҳудудларда баъзи жойларда 13−18 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши мумкин.Тошкент шаҳрида ҳаво бироз булутли, вақти-вақти билан ўзгарувчан бўлади. Жума кунининг иккинчи ярмида бироз қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин, шанба ва якшанба кунлари ёғингарчилик кутилмайди.Ҳарорат асосан кечалари +11…+14 даража, кундузи 25 сентябрда +26…+28 даража бўлади, дам олиш кунлари аста-секин +23…+25 даражагача пасаяди. Шамол шарқдан 3−8 м/с тезликда эсади.
https://sputniknews.uz
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53282363_0:0:2161:1620_1920x0_80_0_0_8c70f51d53823ae1766ecc210c4036ff.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, ўзгидромет, об-ҳаво
жамият, ўзбекистон, ўзгидромет, об-ҳаво
Ўзбекистонда дам олиш кунлари ҳарорат аста-секин пасаяди
Ҳаво ҳарорати кечалари +9…+14 даража бўлади.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik.
Дам олиш кунлари Ўзбекистон ҳудудининг катта қисмида ҳаво бироз булутли, вақти-вақти билан ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Бу ҳақда Ўзгидромет хабар бермоқда
.
Фақат республиканинг айрим тоғолди ва тоғли ҳудудларида, шунингдек, жума кундузи ва 26 сентябрда кечаси Фарғона водийси вилоятлари бўйича баъзи жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши кутилмоқда, момақалдироқ бўлиши мумкин.
Жума куни Тошкент вилоятининг айрим жойларида куннинг иккинчи ярмида бироз қисқа муддатли ёмғир ёғиши эҳтимоли бор.
Ҳаво ҳароратининг аста-секин пасайиши давом этади. Ҳарорат бугун кундузи +26…+30 даражани ташкил этади, жанубий ҳудудларда +31…+33 даражагача бўлади, шанба ва якшанба кунлари аста-секин +22…+25 даражагача, жанубда +27…+30 даражагача пасаяди. Ҳаво ҳарорати кечалари +9…+14 даража бўлади.
Шамол шарқдан 7−12 м/с тезликда эсади, 26−27 сентябрда шимолда ва чўл ҳудудларда баъзи жойларда 13−18 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши мумкин.
Тошкент шаҳрида ҳаво бироз булутли, вақти-вақти билан ўзгарувчан бўлади. Жума кунининг иккинчи ярмида бироз қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин, шанба ва якшанба кунлари ёғингарчилик кутилмайди.
Ҳарорат асосан кечалари +11…+14 даража, кундузи 25 сентябрда +26…+28 даража бўлади, дам олиш кунлари аста-секин +23…+25 даражагача пасаяди. Шамол шарқдан 3−8 м/с тезликда эсади.