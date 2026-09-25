Осиё ўйинлари: Ўзбекистон Саудия Арабистонини мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди
12:43 25.09.2026 (янгиланди: 12:44 25.09.2026)
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана Сборная Узбекистана по футболу U-23 разгромила Саудовскую Аравию со счётом 3:0
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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Япониядаги Осиё ўйинларининг футбол мусобақасида Ўзбекистон олимпия терма жамоаси чорак финалда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Ўзбекистон U-23 футбол терма жамоаси Осиё ўйинларининг ярим финалига йўл олди.
Равшан Ҳайдаров шогирдлари чорак финалда Саудия Арабистонини йирик – 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
Учрашув ўзбекистонлик футболчиларнинг устунлиги остида ўтди.12-дақиқада Дилшод Муртазоев узоқдан кучли зарба йўллаб, ҳисобни очди. 79-дақиқада Азизбек Тўлқинбеков иккинчи голга муаллифлик қилган бўлса, 86-дақиқада Фирдавс Абдураҳмонов ҳисобни йирик кўринишга келтирди – 3:0.
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
4/6
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Ярим финалда Ўзбекистон олимпия терма жамоаси Япония — Шимолий Корея жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади. Ўйин 30 сентябрь куни бўлиб ўтади.