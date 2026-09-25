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https://sputniknews.uz/20260925/osiyo-oyinlari-ozbekiston-saudiya-arabistoni-60731535.html
Осиё ўйинлари: Ўзбекистон Саудия Арабистонини мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди
Осиё ўйинлари: Ўзбекистон Саудия Арабистонини мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди
Sputnik Ўзбекистон
Япониядаги Осиё ўйинларининг футбол мусобақасида Ўзбекистон олимпия терма жамоаси чорак финалда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушди. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T12:43+0500
2026-09-25T12:44+0500
спорт
футбол
осиё ўйинлари
ўзбекистон
саудия арабистони
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ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Ўзбекистон U-23 футбол терма жамоаси Осиё ўйинларининг ярим финалига йўл олди.Равшан Ҳайдаров шогирдлари чорак финалда Саудия Арабистонини йирик – 3:0 ҳисобида мағлуб этди.Учрашув ўзбекистонлик футболчиларнинг устунлиги остида ўтди.12-дақиқада Дилшод Муртазоев узоқдан кучли зарба йўллаб, ҳисобни очди. 79-дақиқада Азизбек Тўлқинбеков иккинчи голга муаллифлик қилган бўлса, 86-дақиқада Фирдавс Абдураҳмонов ҳисобни йирик кўринишга келтирди – 3:0.Ярим финалда Ўзбекистон олимпия терма жамоаси Япония — Шимолий Корея жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади. Ўйин 30 сентябрь куни бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20260925/futbol-ozbekiston-eron-60725590.html
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спорт, футбол, осиё ўйинлари, ўзбекистон, саудия арабистони
спорт, футбол, осиё ўйинлари, ўзбекистон, саудия арабистони

Осиё ўйинлари: Ўзбекистон Саудия Арабистонини мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди

12:43 25.09.2026 (янгиланди: 12:44 25.09.2026)
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана Сборная Узбекистана по футболу U-23 разгромила Саудовскую Аравию со счётом 3:0
Сборная Узбекистана по футболу U-23 разгромила Саудовскую Аравию со счётом 3:0 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2026
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Oбуна бўлиш
Япониядаги Осиё ўйинларининг футбол мусобақасида Ўзбекистон олимпия терма жамоаси чорак финалда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Ўзбекистон U-23 футбол терма жамоаси Осиё ўйинларининг ярим финалига йўл олди.
Равшан Ҳайдаров шогирдлари чорак финалда Саудия Арабистонини йирик – 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
Учрашув ўзбекистонлик футболчиларнинг устунлиги остида ўтди.12-дақиқада Дилшод Муртазоев узоқдан кучли зарба йўллаб, ҳисобни очди. 79-дақиқада Азизбек Тўлқинбеков иккинчи голга муаллифлик қилган бўлса, 86-дақиқада Фирдавс Абдураҳмонов ҳисобни йирик кўринишга келтирди – 3:0.
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана по футболу U-23 разгромила Саудовскую Аравию со счётом 3:0 - Sputnik Ўзбекистон
1/6
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана по футболу U-23 разгромила Саудовскую Аравию со счётом 3:0 - Sputnik Ўзбекистон
2/6
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана по футболу U-23 разгромила Саудовскую Аравию со счётом 3:0 - Sputnik Ўзбекистон
3/6
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана по футболу U-23 разгромила Саудовскую Аравию со счётом 3:0 - Sputnik Ўзбекистон
4/6
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана по футболу U-23 разгромила Саудовскую Аравию со счётом 3:0 - Sputnik Ўзбекистон
5/6
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана по футболу U-23 разгромила Саудовскую Аравию со счётом 3:0 - Sputnik Ўзбекистон
6/6
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
1/6
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
2/6
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
3/6
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
4/6
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
5/6
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
6/6
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Ярим финалда Ўзбекистон олимпия терма жамоаси Япония — Шимолий Корея жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади. Ўйин 30 сентябрь куни бўлиб ўтади.
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