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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260925/kreml-ukraina-60739345.html
Кремль Украина бўйича уч томонлама учрашув ҳақидаги саволга жавоб берди
Кремль Украина бўйича уч томонлама учрашув ҳақидаги саволга жавоб берди
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Песков бу борада ҳозирча аниқ маълумот йўқлигини билдирди. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T17:41+0500
2026-09-25T17:41+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Россия, Украина ва АҚШ вакиллари ўртасида уч томонлама учрашув ўтказиш масаласи президентлар Владимир Путин ва Дональд Трамп ўртасида муҳокама қилинган, аммо бу борада ҳозирча аниқ маълумот йўқ. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Россия раҳбарининг махсус вакили Кирилл Дмитриевнинг АҚШга сафари натижалари ҳақида гапиришга ҳозирча эрта. Кремль вакилининг тушунтиришича, Дмитриев америкалик музокарачилар билан алоқаларини давом эттирмоқда ва аввалгидай иқтисодиёт соҳасидаги ҳамкорлик масалаларига эътибор қаратмоқда.
https://sputniknews.uz/20260925/guterrish-lavrov-60720685.html
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, ақш, дмитрий песков
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, ақш, дмитрий песков

Кремль Украина бўйича уч томонлама учрашув ҳақидаги саволга жавоб берди

17:41 25.09.2026
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Украшение Москвы ко Дню России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2026
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Дмитрий Песков бу борада ҳозирча аниқ маълумот йўқлигини билдирди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Россия, Украина ва АҚШ вакиллари ўртасида уч томонлама учрашув ўтказиш масаласи президентлар Владимир Путин ва Дональд Трамп ўртасида муҳокама қилинган, аммо бу борада ҳозирча аниқ маълумот йўқ. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Ҳақиқатан ҳам, бундай муҳокамалар бўлиб ўтган, яқин келажакда бундай учрашув ўтказилиши мумкинлиги ҳақида гапирилганди, бу Путин ва Трампнинг телефон орқали суҳбати чоғида бўлганди. Ҳозирча аниқ маълумотларни айта олмайман", - деди Песков.
Унинг сўзларига кўра, Россия раҳбарининг махсус вакили Кирилл Дмитриевнинг АҚШга сафари натижалари ҳақида гапиришга ҳозирча эрта. Кремль вакилининг тушунтиришича, Дмитриев америкалик музокарачилар билан алоқаларини давом эттирмоқда ва аввалгидай иқтисодиёт соҳасидаги ҳамкорлик масалаларига эътибор қаратмоқда.
Сергей Лавров Антониу Гутерриш - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2026
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