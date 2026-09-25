https://sputniknews.uz/20260925/guterrish-lavrov-60720685.html
Гутерриш ва Лавров Украинадаги можаронинг глобал оқибатларини муҳокама қилди
Гутерриш ва Лавров Украинадаги можаронинг глобал оқибатларини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Бу масала Нью-Йоркда Россия ташқи ишлар вазири ва БМТ бош котиби ўртасидаги музокараларда кўтарилди. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T10:12+0500
2026-09-25T10:12+0500
2026-09-25T10:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
сергей лавров
антониу гутерриш
бмт
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60720510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f4b4a61e91d92c9a3d43f1920785862.jpg
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. БМТ бош котиби Антониу Гутерриш Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда жаҳон ташкилоти раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Россия ТИВ матбуот хизмати хабарига кўра, Лавров учрашувда БМТ бош котибига Бучадаги воқеалар сохталаштирилгани ҳақидаги ҳисоботни тақдим этди ва жаҳон ташкилоти котибиятидан бу саҳналаштирилган ҳолатни батафсил ўрганишни талаб қилди.Эслатиб ўтамиз, 2022 йилнинг март ойида Украинадаги Буча шаҳрида фуқароларнинг оммавий ўлимида Украина Россияни айблаган эди. Москва эса буни қатъиян рад этиб, воқеани саҳналаштирилган провокация деб атаган. Россия Мудофаа вазирлигининг таъкидлашича, Россия ҳарбийлари бўлган пайтда шаҳарнинг бирор бир аҳолиси жабр кўрмаган. Бу Киевнинг галдаги иғвоси бўлган.
https://sputniknews.uz/20260924/lavrov-rubio-ukraine-russia-usa-muhokama-60693678.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60720510_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_adb2c222df52acc0b79c46f33ec79853.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, сергей лавров, антониу гутерриш, бмт, украина
дунёда, дунё янгиликлари, сергей лавров, антониу гутерриш, бмт, украина
Гутерриш ва Лавров Украинадаги можаронинг глобал оқибатларини муҳокама қилди
Бу масала Нью-Йоркда Россия ташқи ишлар вазири ва БМТ бош котиби ўртасидаги музокараларда кўтарилди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. БМТ бош котиби Антониу Гутерриш Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда жаҳон ташкилоти раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
“Бош котиб ва ташқи ишлар вазири Украинадаги можарони, жумладан, унинг глобал оқибатларини муҳокама қилди”, - дейилади хабарда.
Россия ТИВ матбуот хизмати хабарига
кўра, Лавров учрашувда БМТ бош котибига Бучадаги воқеалар сохталаштирилгани ҳақидаги ҳисоботни тақдим этди ва жаҳон ташкилоти котибиятидан бу саҳналаштирилган ҳолатни батафсил ўрганишни талаб қилди.
Эслатиб ўтамиз, 2022 йилнинг март ойида Украинадаги Буча шаҳрида фуқароларнинг оммавий ўлимида Украина Россияни айблаган эди. Москва эса буни қатъиян рад этиб, воқеани саҳналаштирилган провокация деб атаган
. Россия Мудофаа вазирлигининг таъкидлашича, Россия ҳарбийлари бўлган пайтда шаҳарнинг бирор бир аҳолиси жабр кўрмаган. Бу Киевнинг галдаги иғвоси бўлган.