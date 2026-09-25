Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260925/guterrish-lavrov-60720685.html
Гутерриш ва Лавров Украинадаги можаронинг глобал оқибатларини муҳокама қилди
Гутерриш ва Лавров Украинадаги можаронинг глобал оқибатларини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Бу масала Нью-Йоркда Россия ташқи ишлар вазири ва БМТ бош котиби ўртасидаги музокараларда кўтарилди. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T10:12+0500
2026-09-25T10:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
сергей лавров
антониу гутерриш
бмт
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60720510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f4b4a61e91d92c9a3d43f1920785862.jpg
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. БМТ бош котиби Антониу Гутерриш Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда жаҳон ташкилоти раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Россия ТИВ матбуот хизмати хабарига кўра, Лавров учрашувда БМТ бош котибига Бучадаги воқеалар сохталаштирилгани ҳақидаги ҳисоботни тақдим этди ва жаҳон ташкилоти котибиятидан бу саҳналаштирилган ҳолатни батафсил ўрганишни талаб қилди.Эслатиб ўтамиз, 2022 йилнинг март ойида Украинадаги Буча шаҳрида фуқароларнинг оммавий ўлимида Украина Россияни айблаган эди. Москва эса буни қатъиян рад этиб, воқеани саҳналаштирилган провокация деб атаган. Россия Мудофаа вазирлигининг таъкидлашича, Россия ҳарбийлари бўлган пайтда шаҳарнинг бирор бир аҳолиси жабр кўрмаган. Бу Киевнинг галдаги иғвоси бўлган.
https://sputniknews.uz/20260924/lavrov-rubio-ukraine-russia-usa-muhokama-60693678.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60720510_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_adb2c222df52acc0b79c46f33ec79853.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, сергей лавров, антониу гутерриш, бмт, украина
дунёда, дунё янгиликлари, сергей лавров, антониу гутерриш, бмт, украина

Гутерриш ва Лавров Украинадаги можаронинг глобал оқибатларини муҳокама қилди

10:12 25.09.2026
© Sputnik / POOL / Медиабанкка ўтишСергей Лавров Антониу Гутерриш
Сергей Лавров Антониу Гутерриш - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2026
© Sputnik / POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Бу масала Нью-Йоркда Россия ташқи ишлар вазири ва БМТ бош котиби ўртасидаги музокараларда кўтарилди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. БМТ бош котиби Антониу Гутерриш Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда жаҳон ташкилоти раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
“Бош котиб ва ташқи ишлар вазири Украинадаги можарони, жумладан, унинг глобал оқибатларини муҳокама қилди”, - дейилади хабарда.
Россия ТИВ матбуот хизмати хабарига кўра, Лавров учрашувда БМТ бош котибига Бучадаги воқеалар сохталаштирилгани ҳақидаги ҳисоботни тақдим этди ва жаҳон ташкилоти котибиятидан бу саҳналаштирилган ҳолатни батафсил ўрганишни талаб қилди.
Эслатиб ўтамиз, 2022 йилнинг март ойида Украинадаги Буча шаҳрида фуқароларнинг оммавий ўлимида Украина Россияни айблаган эди. Москва эса буни қатъиян рад этиб, воқеани саҳналаштирилган провокация деб атаган. Россия Мудофаа вазирлигининг таъкидлашича, Россия ҳарбийлари бўлган пайтда шаҳарнинг бирор бир аҳолиси жабр кўрмаган. Бу Киевнинг галдаги иғвоси бўлган.
Встреча Министра иностранных дел РФ С.В.Лаврова с Госсекретарём США М.Рубио - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.09.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Лавров ва Рубио Украина можароси ва Россия-АҚШ муносабатларини муҳокама қилди
Кеча, 09:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0