https://sputniknews.uz/20260925/avtobuslar-60726426.html
Транспорт вазирлиги кузатилаётган автобуслар сонини икки бараварга оширди
Транспорт вазирлиги кузатилаётган автобуслар сонини икки бараварга оширди
Sputnik Ўзбекистон
Автобуслар ҳаракати ҳақидаги маълумотлар иловаларга бепул узатилмоқда. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T11:34+0500
2026-09-25T11:34+0500
2026-09-25T11:34+0500
жамият
ўзбекистон
автобус
транспорт вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0c/59644520_0:96:1200:771_1920x0_80_0_0_a67e60be6d83442089d4d1066c0fcc8b.jpg
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Ўзбекистонда бир йил давомида мониторинг тизимига уланган автобуслар сони 12 мингтадан 24 мингтадан зиёдга ортди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Digital Transport Center директори ўринбосари Равшан Алимуҳамедов ICT Week 2026 доирасидаги форумда маълум қилди, дея хабар берди Sputnik мухбири.Маълум қилинишича, тизим автобуслар ҳаракатини кузатиб боради ва йўналишлар ҳамда йўл ҳаракати қоидаларига риоя этилишини назорат қилади. Сунъий интеллект ҳайдовчини ҳам назорат қилади, масалан, унинг рулда ухлаб қолмаслиги, чекмаслиги ва телефонда гаплашмаслиги учун.Автобуслар ҳаракати ҳақидаги маълумотлар иловаларга бепул узатилмоқда. Бунинг натижасида йўловчилар телефон орқали автобус бекатга қачон етиб келишини билишлари мумкин.
https://sputniknews.uz/20260923/avtobus-haydovchi-maosh-60665498.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0c/59644520_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_7aa95de152f3b61efc14273ab153f9ab.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, автобус, транспорт вазирлиги
жамият, ўзбекистон, автобус, транспорт вазирлиги
Транспорт вазирлиги кузатилаётган автобуслар сонини икки бараварга оширди
Автобуслар ҳаракати ҳақидаги маълумотлар иловаларга бепул узатилмоқда.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik.
Ўзбекистонда бир йил давомида мониторинг тизимига уланган автобуслар сони 12 мингтадан 24 мингтадан зиёдга ортди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Digital Transport Center директори ўринбосари Равшан Алимуҳамедов ICT Week 2026 доирасидаги форумда маълум қилди, дея хабар берди Sputnik
мухбири.
Маълум қилинишича, тизим автобуслар ҳаракатини кузатиб боради ва йўналишлар ҳамда йўл ҳаракати қоидаларига риоя этилишини назорат қилади. Сунъий интеллект ҳайдовчини ҳам назорат қилади, масалан, унинг рулда ухлаб қолмаслиги, чекмаслиги ва телефонда гаплашмаслиги учун.
Автобуслар ҳаракати ҳақидаги маълумотлар иловаларга бепул узатилмоқда. Бунинг натижасида йўловчилар телефон орқали автобус бекатга қачон етиб келишини билишлари мумкин.