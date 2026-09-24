Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260924/eaeu-bojxona-xizmatlar-60713492.html
ЕОИИ божхона хизматлари Брестда 19 та масалани кўриб чиқди
ЕОИИ божхона хизматлари Брестда 19 та масалани кўриб чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Брестда ЕОИИ божхона хизматлари Бирлашган ҳайъатининг 55-йиғилиши бўлиб ўтди. Томонлар транзит, божхона кўриги, йўловчи декларацияси ва хавф қиймат индикаторларига оид 19 та масалани кўриб чиқди.
2026-09-24T17:08+0500
2026-09-24T17:08+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
божхона
солиқ
ҳамкорлик
транзит ташиш
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60713300_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_1e44e999d6c5c58ce98d280bf626f4dc.jpg
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. ЕОИИга аъзо давлатлар божхона хизматлари божхона назорати ва товарларни расмийлаштириш тартибларига ягона ёндашувларни шакллантиришга доир 19 та масалани кўриб чиқди. Бу ҳақда Россия Федерал божхона хизмати хабар берди.Беларуснинг Брест шаҳрида Россия ФБХ раҳбари Валерий Пикалёв раислигида ЕОИИга аъзо давлатлар божхона хизматлари Бирлашган ҳайъатининг 55-йиғилиши бўлиб ўтди. Муҳокама қилинган асосий масалалар:Алоҳида йўналиш ЕОИИ Ташқи иқтисодий фаолият товар номенклатураси бўйича товарларни таснифлашга бағишланди. Йиғилишда инспекция-кўрик комплекслари операторлари ўртасидаги касбий маҳорат танлови якунлари ҳам сарҳисоб қилинди.Бирлашган ҳайъатнинг навбатдаги йиғилиши 2026 йилнинг IV чорагида Арманистонда бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20260923/cis-bojxona-raxbarlar-qaror-60686913.html
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60713300_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_3929a911bfa623e90b1be915d8d6219a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, божхона, солиқ, ҳамкорлик, транзит ташиш, беларусь
еоии, еик, божхона, солиқ, ҳамкорлик, транзит ташиш, беларусь

ЕОИИ божхона хизматлари Брестда 19 та масалани кўриб чиқди

17:08 24.09.2026
© ФТС РоссиОчередное заседание ОКТС прошло в Белоруссии
Очередное заседание ОКТС прошло в Белоруссии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.09.2026
© ФТС Росси
Oбуна бўлиш
ЕОИИ давлатлари божхона хизматлари Брестда божхона назорати, транзит, йўловчи декларацияси ва товарлар қийматини баҳолашга доир ёндашувларни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. ЕОИИга аъзо давлатлар божхона хизматлари божхона назорати ва товарларни расмийлаштириш тартибларига ягона ёндашувларни шакллантиришга доир 19 та масалани кўриб чиқди. Бу ҳақда Россия Федерал божхона хизмати хабар берди.
Беларуснинг Брест шаҳрида Россия ФБХ раҳбари Валерий Пикалёв раислигида ЕОИИга аъзо давлатлар божхона хизматлари Бирлашган ҳайъатининг 55-йиғилиши бўлиб ўтди.
Унда Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Арманистон божхона хизматлари, шунингдек, ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги бўйича вазири Сергей Шкляев иштирок этди.
Муҳокама қилинган асосий масалалар:
транзит декларациясидаги маълумотлар амалда олиб ўтилаётган товарларга мос келмаган ҳолларда божхона органларининг ҳаракатлари;
товар чиқариб юборилишидан олдин божхона кўригини бошлаш ва уни расмийлаштириш муддатлари;
йўловчи божхона декларациясини қўллаш;
сочилувчан товарларни денгиз кемалари орқали ЕОИИ ҳудудидан олиб чиқиш;
солиқ ҳажми юқори бўлган товарлар рўйхатини янгилаш;
хавфнинг ягона қиймат индикаторларини тасдиқлаш.
Алоҳида йўналиш ЕОИИ Ташқи иқтисодий фаолият товар номенклатураси бўйича товарларни таснифлашга бағишланди.
Томонлар юмалоқ снеклар, ичимлик тайёрлаш учун маҳсулотлар, қаттиқ капсулаларни тўлдириш машиналари, мобил кинотеатрга мослаштирилган ярим тиркама ва симли тўрни таснифлаш бўйича позицияларни келишиб олди.
Йиғилишда инспекция-кўрик комплекслари операторлари ўртасидаги касбий маҳорат танлови якунлари ҳам сарҳисоб қилинди.
Бирлашган ҳайъатнинг навбатдаги йиғилиши 2026 йилнинг IV чорагида Арманистонда бўлиб ўтади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Заседание Совета руководителей таможенных служб стран СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.09.2026
Брестда МДҲ божхона хизматлар рахбарлари 17 та қарор қабул қилди
Кеча, 19:07
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0