https://sputniknews.uz/20260924/andijon-yangi-rejalar-60704080.html
Андижон учун янги режалар: $5 млрд инвестиция, 70 минг иш ўрни ва “муҳандислик водийси”
Андижон учун янги режалар: $5 млрд инвестиция, 70 минг иш ўрни ва “муҳандислик водийси”
Sputnik Ўзбекистон
Андижон вилоятида келгуси йил камида 10 фоиз иқтисодий ўсишни таъминлаш, 5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиш ва 70 минг юқори даромадли иш ўрни яратиш... 24.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-24T12:59+0500
2026-09-24T12:59+0500
2026-09-24T13:11+0500
пахта
шавкат мирзиёев
иқтисод
қишлоқ хўжалиги
экспорт
фермерлар
тадбиркор
андижон вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60703914_9:441:2257:1706_1920x0_80_0_0_ddd3138e5e7f06cad3f2bcb4f32459ac.jpg
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида Андижон вилоятини ривожлантириш масалалари бўйича йиғилиш ўтказилмоқда. Бу ҳақда президент матбоут хизмати хабар берди.Келгуси йил вилоятда камида 10 фоиз иқтисодий ўсишни таъминлаш, 5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиш ва экспортни 1,5 миллиард долларга етказиш вазифаси қўйилди.Саноат ва тадбиркорлик учун ажратилган 1 минг гектар майдонда 7 миллиард долларлик инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ва камида 70 минг юқори даромадли иш ўрни яратиш режалаштирилмоқда. Асакада автомобилсозлик ва машинасозлик тажрибаси асосида “Асака муҳандислик водийси” ташкил этилиб, дастурий маҳсулотлар, электроника, электромеханика ва муҳандислик хизматларини ривожлантириш кўзда тутилган.Қолган 13 та ҳудудда ҳам лойиҳалар менежери лавозими жорий этилади. Туманларнинг саноат, хизматлар ва қишлоқ хўжалиги имкониятлари сунъий интеллект ёрдамида баҳоланади.Қишлоқ хўжалигида 4–5 минг гектар адир ерларига сув чиқарилиб, саноатлашган боғлар ташкил этилади. Мева-сабзавотни қайта ишлаш улушини 16 фоиздан 30 фоизга, экспортни 500 миллион долларга етказиш режалаштирилган.Пахта ва тўқимачилик соҳаси учун ҳам янги қўллаб-қувватлаш чоралари белгиланди. Тайёр маҳсулот экспортчиларининг кредит фоизларини қисман компенсация қилиш ва маркетплейслар орқали сотилган маҳсулот қийматининг 3 фоизини қайтариш бўйича ҳам таклифлар тайёрланади.
https://sputniknews.uz/20260923/andijon-loyihalar-start-60678661.html
андижон вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/18/60703914_133:450:1807:1706_1920x0_80_0_0_bfbe81fd7a229c4f0fa9f43757e5b3c1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пахта, шавкат мирзиёев, иқтисод, қишлоқ хўжалиги, экспорт, фермерлар, тадбиркор, андижон вилояти
пахта, шавкат мирзиёев, иқтисод, қишлоқ хўжалиги, экспорт, фермерлар, тадбиркор, андижон вилояти
Андижон учун янги режалар: $5 млрд инвестиция, 70 минг иш ўрни ва “муҳандислик водийси”
12:59 24.09.2026 (янгиланди: 13:11 24.09.2026)
Андижон вилоятида келгуси йил камида 10 фоиз иқтисодий ўсишни таъминлаш, 5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиш ва 70 минг юқори даромадли иш ўрни яратиш режалаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида Андижон вилоятини ривожлантириш масалалари бўйича йиғилиш ўтказилмоқда. Бу ҳақда президент матбоут хизмати хабар берди.
Келгуси йил вилоятда камида 10 фоиз иқтисодий ўсишни таъминлаш, 5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиш ва экспортни 1,5 миллиард долларга етказиш вазифаси қўйилди.
Саноат ва тадбиркорлик учун ажратилган 1 минг гектар майдонда 7 миллиард долларлик инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ва камида 70 минг юқори даромадли иш ўрни яратиш режалаштирилмоқда.
23 сентябрь куни Андижонда умумий қиймати 9,4 миллиард долларлик 206 та янги лойиҳа ишга туширилган ёки қурилиши бошланган эди.
Асакада автомобилсозлик ва машинасозлик тажрибаси асосида “Асака муҳандислик водийси” ташкил этилиб, дастурий маҳсулотлар, электроника, электромеханика ва муҳандислик хизматларини ривожлантириш кўзда тутилган.
Қолган 13 та ҳудудда ҳам лойиҳалар менежери лавозими жорий этилади. Туманларнинг саноат, хизматлар ва қишлоқ хўжалиги имкониятлари сунъий интеллект ёрдамида баҳоланади.
Қишлоқ хўжалигида 4–5 минг гектар адир ерларига сув чиқарилиб, саноатлашган боғлар ташкил этилади. Мева-сабзавотни қайта ишлаш улушини 16 фоиздан 30 фоизга, экспортни 500 миллион долларга етказиш режалаштирилган.
Пахта ва тўқимачилик соҳаси учун ҳам янги қўллаб-қувватлаш чоралари белгиланди.
Пахтани биржада сотган фермерга ҳам, уни сотиб олган кластерга ҳам ҳар тонна учун 500 минг сўмдан субсидия берилади. Ўз ерида пахта етиштирган кластерлар гектарига 1,5 миллион сўм олади.
Тайёр маҳсулот экспортчиларининг кредит фоизларини қисман компенсация қилиш ва маркетплейслар орқали сотилган маҳсулот қийматининг 3 фоизини қайтариш бўйича ҳам таклифлар тайёрланади.