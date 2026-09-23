https://sputniknews.uz/20260923/uzbekistan-suniy-intellekt-loyiha-60669715.html
Ўзбекистонда 67 та сунъий интеллект лойиҳаси учун 50 млн доллар ажратилди — Шaдмaнов
Ўзбекистонда 67 та сунъий интеллект лойиҳаси учун 50 млн доллар ажратилди — Шaдмaнов
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда СИ соҳасида 67 та лойиҳа учун $50 млн ажратилган. Марказ яна 280 га яқин лойиҳани мониторинг қилмоқда, сунъий интеллект ҳудудларда туман даражасигача жорий этилмоқда.
2026-09-23T12:12+0500
2026-09-23T12:12+0500
2026-09-23T12:12+0500
рақамли технологиялар
сунъий интеллект
тошкент
лойиҳа
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/17/60669124_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_9b01e83a88ee2aa1cb1531007dfd4b27.jpg
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш маркази ҳозирда СИ соҳасида 67 та лойиҳани амалга оширмоқда. Бу ҳақда ICT Week Uzbekistan доирасида марказ директори ўринбосари Зуҳриддин Шадманов маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Унинг таъкидлашича, ушбу лойиҳаларни амалга ошириш учун жами 50 миллион доллар ажратилган.Шу билан бирга, марказ бошқа давлат ташкилотлари томонидан сунъий интеллект соҳасида амалга оширилаётган лойиҳаларни ҳам мониторинг қилиб бормоқда.Шадмановнинг айтишича, сунъий интеллект технологияларини ҳудудларда, жумладан, туман даражасигача жорий этиш бўйича ҳам ишлар олиб борилмоқда.Бу жараён доирасида вилоят ва туман ҳокимларининг рақамли иқтисодиёт ҳамда сунъий интеллектни ривожлантириш масалалари бўйича маслаҳатчилари белгиланган. Айни пайтда уларнинг ушбу йўналишдаги малака ва кўникмаларини ошириш ишлари ҳам ташкил этилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260922/toshkentda-ictweek-uzbekistan-2026-boshlandi--asosiy-yangiliklar-60639542.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/17/60669124_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_77eb773076c921fc95d87e3d05c9a615.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рақамли технологиялар, сунъий интеллект, тошкент, лойиҳа, иқтисод, ўзбекистон
рақамли технологиялар, сунъий интеллект, тошкент, лойиҳа, иқтисод, ўзбекистон
Ўзбекистонда 67 та сунъий интеллект лойиҳаси учун 50 млн доллар ажратилди — Шaдмaнов
Ўзбекистонда Сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш маркази 67 та СИ лойиҳасини амалга оширмоқда. Улар учун 50 млн доллар ажратилган.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш маркази ҳозирда СИ соҳасида 67 та лойиҳани амалга оширмоқда. Бу ҳақда ICT Week Uzbekistan доирасида марказ директори ўринбосари Зуҳриддин Шадманов маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Унинг таъкидлашича, ушбу лойиҳаларни амалга ошириш учун жами 50 миллион доллар ажратилган.
"Бугунги кунда деярли барча лойиҳалар бўйича тегишли чора-тадбирлар ўтказилди ва уларни амалга ошириш учун ижрочи компаниялар белгиланди", — деди Шадманов.
Шу билан бирга, марказ бошқа давлат ташкилотлари томонидан сунъий интеллект соҳасида амалга оширилаётган лойиҳаларни ҳам мониторинг қилиб бормоқда.
"Ҳозирда 280 тага яқин шундай лойиҳа мавжуд ва улар бўйича ҳам мониторинг ишлари олиб борилмоқда", — деди у.
Шадмановнинг айтишича, сунъий интеллект технологияларини ҳудудларда, жумладан, туман даражасигача жорий этиш бўйича ҳам ишлар олиб борилмоқда.
Бу жараён доирасида вилоят ва туман ҳокимларининг рақамли иқтисодиёт ҳамда сунъий интеллектни ривожлантириш масалалари бўйича маслаҳатчилари белгиланган. Айни пайтда уларнинг ушбу йўналишдаги малака ва кўникмаларини ошириш ишлари ҳам ташкил этилмоқда.