Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260923/uzbekistan-suniy-intellekt-loyiha-60669715.html
Ўзбекистонда 67 та сунъий интеллект лойиҳаси учун 50 млн доллар ажратилди — Шaдмaнов
Ўзбекистонда 67 та сунъий интеллект лойиҳаси учун 50 млн доллар ажратилди — Шaдмaнов
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда СИ соҳасида 67 та лойиҳа учун $50 млн ажратилган. Марказ яна 280 га яқин лойиҳани мониторинг қилмоқда, сунъий интеллект ҳудудларда туман даражасигача жорий этилмоқда.
2026-09-23T12:12+0500
2026-09-23T12:12+0500
рақамли технологиялар
сунъий интеллект
тошкент
лойиҳа
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/17/60669124_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_9b01e83a88ee2aa1cb1531007dfd4b27.jpg
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш маркази ҳозирда СИ соҳасида 67 та лойиҳани амалга оширмоқда. Бу ҳақда ICT Week Uzbekistan доирасида марказ директори ўринбосари Зуҳриддин Шадманов маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Унинг таъкидлашича, ушбу лойиҳаларни амалга ошириш учун жами 50 миллион доллар ажратилган.Шу билан бирга, марказ бошқа давлат ташкилотлари томонидан сунъий интеллект соҳасида амалга оширилаётган лойиҳаларни ҳам мониторинг қилиб бормоқда.Шадмановнинг айтишича, сунъий интеллект технологияларини ҳудудларда, жумладан, туман даражасигача жорий этиш бўйича ҳам ишлар олиб борилмоқда.Бу жараён доирасида вилоят ва туман ҳокимларининг рақамли иқтисодиёт ҳамда сунъий интеллектни ривожлантириш масалалари бўйича маслаҳатчилари белгиланган. Айни пайтда уларнинг ушбу йўналишдаги малака ва кўникмаларини ошириш ишлари ҳам ташкил этилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260922/toshkentda-ictweek-uzbekistan-2026-boshlandi--asosiy-yangiliklar-60639542.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/17/60669124_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_77eb773076c921fc95d87e3d05c9a615.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
рақамли технологиялар, сунъий интеллект, тошкент, лойиҳа, иқтисод, ўзбекистон
рақамли технологиялар, сунъий интеллект, тошкент, лойиҳа, иқтисод, ўзбекистон

Ўзбекистонда 67 та сунъий интеллект лойиҳаси учун 50 млн доллар ажратилди — Шaдмaнов

12:12 23.09.2026
© SputnikЗамдиректора Центра развития искусственного интеллекта и цифровой экономики Зухриддин Шадманов
Замдиректора Центра развития искусственного интеллекта и цифровой экономики Зухриддин Шадманов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.09.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда Сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш маркази 67 та СИ лойиҳасини амалга оширмоқда. Улар учун 50 млн доллар ажратилган.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш маркази ҳозирда СИ соҳасида 67 та лойиҳани амалга оширмоқда. Бу ҳақда ICT Week Uzbekistan доирасида марказ директори ўринбосари Зуҳриддин Шадманов маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Унинг таъкидлашича, ушбу лойиҳаларни амалга ошириш учун жами 50 миллион доллар ажратилган.

"Бугунги кунда деярли барча лойиҳалар бўйича тегишли чора-тадбирлар ўтказилди ва уларни амалга ошириш учун ижрочи компаниялар белгиланди", — деди Шадманов.

Шу билан бирга, марказ бошқа давлат ташкилотлари томонидан сунъий интеллект соҳасида амалга оширилаётган лойиҳаларни ҳам мониторинг қилиб бормоқда.

"Ҳозирда 280 тага яқин шундай лойиҳа мавжуд ва улар бўйича ҳам мониторинг ишлари олиб борилмоқда", — деди у.

Шадмановнинг айтишича, сунъий интеллект технологияларини ҳудудларда, жумладан, туман даражасигача жорий этиш бўйича ҳам ишлар олиб борилмоқда.
Бу жараён доирасида вилоят ва туман ҳокимларининг рақамли иқтисодиёт ҳамда сунъий интеллектни ривожлантириш масалалари бўйича маслаҳатчилари белгиланган. Айни пайтда уларнинг ушбу йўналишдаги малака ва кўникмаларини ошириш ишлари ҳам ташкил этилмоқда.
В Ташкенте стартовала ICTWeek Uzbekistan 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.09.2026
Тошкентда ICTWeek Uzbekistan 2026 бошланди — асосий янгиликлар
Кеча, 12:44
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0