https://sputniknews.uz/20260923/uy-joy-kadastr-video-60671770.html
Уй-жой хариди, ҳужжатсиз уй ва қўшимча қурилиш: кадастр бўйича нималарни билиш керак
Уй-жой хариди, ҳужжатсиз уй ва қўшимча қурилиш: кадастр бўйича нималарни билиш керак
Sputnik Ўзбекистон
Кадастр агентлиги ҳужжатсиз уй-жойларни расмийлаштириш, кўчмас мулк харидидан олдин уни текшириш ва хонадонга қўшимча қурилган объектларни қонунийлаштириш тартибини тушунтирди.
2026-09-23T13:06+0500
2026-09-23T13:06+0500
2026-09-23T13:06+0500
кадастр
кадастр агентлиги
уй
ўзбекистон
ҳужжатлар
видео
қонунчилик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/17/60668918_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_fcf1f554f3404ef38eb7d20e17ddd284.jpg
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Ўзбекистонда кадастр соҳасидаги мурожаатларнинг катта қисми ҳужжатларни расмийлаштириш ва хатлов қачон ўтказилишини аниқлаш билан боғлиқ. Бу ҳақда Кадастр агентлиги марказий аппарати масъул ходими Баҳодир Мадиёров Sputnik Ўзбекистонга маълум қилди.ЎРҚ-937-сон қонун доирасида ўзбошимчалик билан эгалланган ер участкалари ва уларда қурилган объектларни хатловдан ўтказиш ҳар йилги режа-жадвал асосида амалга оширилади. Шу боис фуқаролар яшайдиган ҳудуддаги хатлов белгиланган муддатда ўтказилади.937-сон қонун ҳужжатлари тўлиқ бўлмаган ёки умуман мавжуд бўлмаган айрим ер участкалари ва улардаги биноларга бўлган ҳуқуқларни эътироф этиш имконини беради. Қонун бундай ҳолатларнинг саккиз тоифасини қамраб олади.Агар кадастр ҳужжати мавжуд хонадон ҳудудида қўшимча бино ёки иншоот қурилса, уни расмийлаштириш Вазирлар Маҳкамасининг 200-сон қарорида белгиланган тартибда амалга оширилади. Бунда тегишли рухсат ва лойиҳа ҳужжатлари расмийлаштирилиб, объект фойдаланишга қабул қилиниши ва давлат рўйхатидан ўтказилиши лозим.Кадастр ҳужжатларини расмийлаштиришга оид батафсил маълумотларни Sputnik Ўзбекистон видеосида кўришингиз мумкин.
https://sputniknews.uz/20260804/kadastr-jarayon-qisqarish-59490481.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/17/60668918_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_b68704395847970afbb5476a43c91d66.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кадастр, кадастр агентлиги, уй, ўзбекистон, ҳужжатлар , видео, қонунчилик
кадастр, кадастр агентлиги, уй, ўзбекистон, ҳужжатлар , видео, қонунчилик
Уй-жой хариди, ҳужжатсиз уй ва қўшимча қурилиш: кадастр бўйича нималарни билиш керак
Эксклюзив
Кадастр агентлиги уй-жой харид қилишдан олдин нималарни текшириш, ҳужжатсиз уйлар ва қўшимча қурилган объектларни расмийлаштириш тартибини тушунтирди.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Ўзбекистонда кадастр соҳасидаги мурожаатларнинг катта қисми ҳужжатларни расмийлаштириш ва хатлов қачон ўтказилишини аниқлаш билан боғлиқ. Бу ҳақда Кадастр агентлиги марказий аппарати масъул ходими Баҳодир Мадиёров Sputnik Ўзбекистонга
маълум қилди.
ЎРҚ-937-сон қонун доирасида ўзбошимчалик билан эгалланган ер участкалари ва уларда қурилган объектларни хатловдан ўтказиш ҳар йилги режа-жадвал асосида амалга оширилади. Шу боис фуқаролар яшайдиган ҳудуддаги хатлов белгиланган муддатда ўтказилади.
Мадиёровнинг айтишича, уй-жой ёки бошқа кўчмас мулкни харид қилишдан олдин Давреестр орқали объект давлат рўйхатидан ўтган-ўтмагани, унга тақиқ ёки бошқа чекловлар қўйилган-қўйилмаганини текшириш мумкин.
937-сон қонун ҳужжатлари тўлиқ бўлмаган ёки умуман мавжуд бўлмаган айрим ер участкалари ва улардаги биноларга бўлган ҳуқуқларни эътироф этиш имконини беради. Қонун бундай ҳолатларнинг саккиз тоифасини қамраб олади.
Агар кадастр ҳужжати мавжуд хонадон ҳудудида қўшимча бино ёки иншоот қурилса, уни расмийлаштириш Вазирлар Маҳкамасининг 200-сон қарорида белгиланган тартибда амалга оширилади. Бунда тегишли рухсат ва лойиҳа ҳужжатлари расмийлаштирилиб, объект фойдаланишга қабул қилиниши ва давлат рўйхатидан ўтказилиши лозим.
Кадастр ҳужжатларини расмийлаштиришга оид батафсил маълумотларни Sputnik Ўзбекистон видеосида кўришингиз мумкин.